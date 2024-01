Céline Dion hablará en un documental sobre su problema de salud: “Es muy desafiante”

En diciembre de 2022, Céline Dion anunció la cancelación de todos sus espectáculos debido a problemas de salud. La reconocida cantante reveló que fue diagnosticada con el síndrome de persona rígida. La batalla de la artista canadiense ante esta condición será abordada en el documental I am: Céline Dion. Será distribuido a nivel mundial por Prime Video y dirigido por Irene Taylor, una documentalista nominada al premio Oscar por su trabajo en The Final Inch.

Según el comunicado de la producción, este documental se presenta como una "carta de amor emocional, enérgica y poética a la música".

Preocupación por la salud de Céline Dion: "No damos con ningún medicamento que funcione"

“Estos últimos dos años fueron tan desafiantes para mí. El de descubrir mi condición, aprender a vivir con ella y controlarla, pero no dejar que me defina”, describió Céline Dion sobre el trabajo.

“Mientras continúo el camino para retomar mi carrera como intérprete, me he dado cuenta de lo mucho que extraño poder ver a mis fans. En esta ausencia, decidí que quería documentar esta parte de mi vida para tratar de visibilizar esta condición poco conocida y ayudar a otros que comparten este diagnóstico”, completó.

Celine Dion pierde de a poco la batalla contra el síndrome de la persona rígida: "Ya no tiene control sobre los músculos"

La icónica cantante canadiense Celine Dion enfrenta un desafío significativo en su salud, según lo revelado por su hermana mayor, Claudette. Un año después de la cancelación de su gira mundial en diciembre pasado, debido a un trastorno neurológico progresivo e incurable llamado síndrome de la persona rígida, la reconocida intérprete de My Heart Will Go On se encuentra lidiando con la pérdida de control sobre sus músculos.

Celine Dion apareció en público tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida

Claudette, de 74 años, compartió que Celine, de 55 años, está esforzándose intensamente, pero la enfermedad afectó seriamente su movilidad, generando una situación especialmente desafiante. "Lo que me rompe el corazón es que ella siempre ha sido disciplinada", expresó Claudette en una entrevista con 7 Jours. "Ella siempre ha trabajado duro. Nuestra madre siempre le decía: 'Lo vas a hacer bien, lo vas a hacer bien'".

Aunque tanto Celine como su familia comparten el deseo de que la cantante regrese a los escenarios, la incertidumbre persiste sobre en qué capacidad y cuándo será posible. Claudette reflexionó: "Es cierto que tanto en nuestros sueños como en los de ella, el objetivo es volver a los escenarios. ¿En qué calidad? No lo sé".

Aunque se están llevando a cabo investigaciones sobre esta afección, el progreso es lento debido a la rareza del síndrome de la persona rígida. Claudette señaló: "Las cuerdas vocales son músculos y el corazón también es un músculo. Esto es lo que viene a buscarme. Debido a que es un caso entre un millón, los científicos no han investigado mucho porque no afectó a tanta gente".

La organización benéfica Foundation Maman Dion, dirigida por la familia de Celine, recibió numerosos mensajes de apoyo. Claudette compartió: "Si supieras la cantidad de llamadas telefónicas que recibe la Fundación sobre Celine. La gente nos dice que la aman y están orando por ella. Recibe muchísimos mensajes, regalos y crucifijos benditos".

A pesar de trabajar con "los mejores investigadores en el campo", Claudette reveló que su hermana ha experimentado pocas mejoras en su salud. En octubre, mencionó que Celine aún no dependía de una silla de ruedas y mantenía la esperanza de regresar a los escenarios.

Celine Dion una batalla que la aleja de los escenarios

La reconocida artista reveló su diagnóstico en diciembre de 2022 mediante una emotiva publicación en Instagram y posteriormente canceló su gira mundial, que originalmente estaba programada para iniciar a finales de 2023.

En septiembre, un video titulado "La familia de Celine Dion revela cómo está muriendo" apareció en YouTube, donde un narrador no identificado compartió que su enfermedad progresaba rápidamente. Este video se difundió en TikTok, generando rumores de que la ganadora del Grammy ahora dependía de una silla de ruedas y enfrentaba dificultades para moverse.

El "síndrome de la persona rígida": cómo es la enfermedad que tiene Céline Dion

Claudette, hermana de Celine, desmintió estos rumores, afirmando que la artista es fuerte tanto moral como mentalmente y que no está deprimida. Además, expresó que Celine tiene la determinación de superar este desafío. En relación con los rumores, Claudette comentó: "¿Por qué dicen que está en silla de ruedas? ¿Por qué dicen que tenía cáncer? ¿Por qué estás inventando?".

A pesar del dolor, Celine Dion no abandona su objetivo de regresar a los escenarios, según afirmó su hermana. Claudette mencionó previamente que la cantante se está recuperando en Denver y sigue el plan de atención médica de cerca porque "quiere regresar, eso es seguro".

JCCL/ff