Celine Dion apareció en público tras ser diagnosticada con el síndrome de la persona rígida

Celine Dion hizo su primera aparición pública en tres años y medio al ser vista en Las Vegas, Nevada, el lunes 30 por la noche. Disfrutó de un partido de hockey entre los Montreal Canadiens y los Vegas Golden Knights mientras continúa su batalla contra el síndrome de la persona rígida.

Síndrome de la persona rígida: qué es y cómo se trata la enfermedad que padece Céline Dion

En este evento deportivo, la artista de 55 años estuvo acompañada por sus hijos: René-Charles, de 22 años, y los gemelos Nelson y Eddy, de 13. Diversos videos compartidos en las redes sociales capturaron a Dion en un excelente estado de ánimo, interactuando con jugadores y aficionados después del partido.

“Solo permanezcan saludables, fuertes. Hagan lo que mejor saben hacer”, fue el consejo que la cantante dio a los jugadores del equipo que representó a su natal Canadá en La Ciudad del Pecado

Dion mantuvo una conversación con Martin St. Louis, el entrenador de los Montreal Canadiens. Martin agradeció a Celine por su asistencia al partido y expresó cuánto placer le daba conocerla. Además, rememoró el momento en que ella cantó para el Papa Juan Pablo II cuando solo tenía 14 años, recordándole que él estaba en la audiencia en el Estadio Olímpico. La intérprete de "My Heart Will Go On" le respondió en un fluido francés que había sido una "noche increíble", a pesar de la derrota de los Montreal Canadiens por 3-2.

Celine también compartió un momento fotográfico con Chantal Machabée, vicepresidenta de comunicaciones de hockey de Montreal, quien rápidamente publicó en sus redes sociales las imágenes de su encuentro con una de las artistas más respetadas de Canadá.

"Una visita especial a nuestro partido de ayer en Las Vegas. Agradecemos a Celine Dion por su amabilidad. El equipo completo se sintió encantado de conocer a Celine y su familia", compartió Chantal en su cuenta oficial de Instagram.

Celine Dion, un perfil bajo desde el diagnóstico de su enfermedad

Celine Dion, reconocida a nivel mundial por sus múltiples premios Grammy y su interpretación icónica de la canción "My Heart Will Go On" de la película Titanic, mantuvo un perfil bajo desde que le diagnosticaron el síndrome de la persona rígida, también conocido como síndrome de Moersch-Woltman, en 2022. Este raro trastorno neurológico causa espasmos musculares dolorosos en quienes lo padecen. Debido a esta condición, Celine se vio obligada a cancelar su Courage World Tour en mayo pasado del 2021.

Tras la cancelación de su gira, la cantante expresó su decepción en Instagram y prometió seguir luchando. "No es justo seguir posponiendo los espectáculos, y aunque me parte el corazón, es mejor que cancelemos todo ahora... No me rendiré y no puedo esperar para verlos nuevamente", escribió entonces la cantante.

Por su parte, Claudette Dion, hermana mayor de Celine, compartió su angustia ante la batalla que la canadiense enfrenta contra el SPS. "Es una enfermedad de la que sabemos muy poco. Hay espasmos que son imposibles de controlar. No hay mucho que podamos hacer para apoyarla y aliviar su dolor", reveló a HELLO! Canadá.

La gran intérprete reside en Las Vegas, donde recibe cuidados de su hermana Linda y el esposo de esta. Claudette también señaló que, a pesar de trabajar con destacados investigadores en el campo, la salud de la reconocida cantante no mostró una mejoría significativa. No obstante, mantiene la esperanza.

En su lucha contra la enfermedad, Celine cuenta con el apoyo inquebrantable de sus hijos. Según fuentes de Us Weekly, René-Charles, Eddy y Nelson fueron un pilar para su madre en esta difícil etapa. Estos tres hijos son fruto de su matrimonio con René Angélil, quien falleció en 2016 a los 73 años después de 22 años de matrimonio. En enero de 2020, Celine conmemoró el cuarto aniversario de su fallecimiento con una publicación en Instagram: "No pasa un día sin que piense en tu hermosa sonrisa... Te extrañamos, gracias por cuidarnos, mi amor. Te amo. Celine".

JCCL CP