El fallecido magnate egipcio Mohamed Al-Fayed, que fue dueño de la clásica tienda Harrods de Londres, fue calificado esta semana como un "monstruo" sexual al denunciarse que creó una "vasta red de abusos" sexuales contra unas 40 mujeres de todo el mundo.

Varias mujeres se presentaron para denunciar que el fallecido empresario egipcio abusó sexualmente de ellas en la tienda departamental del barrio londinense de Knightsbridge y en sus propiedades de lujo en el Reino Unido o durante viajes al extranjero.

Cinco de las mujeres declararon que fueron violadas por el millonario y otras empleadas denunciaron que las agredió sexualmente.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Pero sus abogados advirtieron que el verdadero alcance de los presuntos delitos podría ir más allá, "con víctimas en todo el mundo".

Los relatos recibidos por los abogados de las demandantes los llevaron a comparar a Al-Fayed con otros notorios abusadores.

El abogado Dean Armstrong KC dijo que el caso de Al-Fayed "combina algunos de los elementos más horribles de los casos que involucran a Jimmy Savile, Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein".

Mohamed Al-Fayed, nacido en 1929 en un modesto suburbio de la ciudad egipcia de Alejandría, pasó gran parte de su vida en Reino Unido, donde se convirtió en propietario de Harrods en 1985 y del club de fútbol Fulham FC entre 1997 y 2013, un período en el que el equipo londinense fue finalista de la Europa League en 2010.

"Savile porque en este caso, como en aquel, la institución, digamos, sabía de la conducta", explicó. "Epstein, porque en ese caso, como en este, había un sistema de contratación para conseguir mujeres y niñas (como usted sabe, hay algunas víctimas muy jóvenes). Y Weinstein, porque era una persona en lo más alto de la organización que estaba abusando de su poder".

"Lo diremos claramente: Mohamed Al-Fayed era un monstruo. Tengo muchos años de práctica... Nunca he visto un caso tan horrible como este", dijo el abogado.

Nuevas metas para las herederas: las princesas Ingrid, Elisabeth y Leonor en un momento clave de su formación

En declaraciones a la prensa, el abogado Bruce Drummond agregó: "Este es uno de los peores casos de explotación sexual que yo y quizás el mundo haya visto jamás. Fue horrible, simplemente horrible. Es horrible por los actos que se cometieron contra estas mujeres y niñas".

Y finalizó: "Fue horrible porque fue el sistema el que los consiguió, el que permitió el abuso de estas jóvenes, y es horrible porque el efecto que este abuso sexual y la traición institucional de Harrods han tenido en nuestras clientas".

Veinte mujeres acusaron a Mohamed Al-Fayed de abusos sexuales

Las primeras acusaciones fueron reveladas en un documental y un podcast de la cadena británica BBC, que realizó una investigación sobre el empresario, y se centraban en ex empleadas de Harrods. Pero ahora se están llevando a cabo investigaciones en otras empresas propiedad de Al-Fayed, como el Fulham Football Club.

La BBC interrogó a 20 mujeres que acusaron a Al-Fayed de agresiones y violencia en sus propiedades de Londres y de París, entre finales de los años 1980 y de los años 2000. En el documental "Al-Fayed: Un depredador de Harrods", cinco de las entrevistadas lo acusaron de violación.

Las denunciantes proceden de Malasia, Australia, Italia, Rumania, Estados Unidos y Canadá. Algunas de ellas eran menores de edad cuando sucedieron los hechos, de "solo 15 o 16 años", según los abogados, y las agresiones de las que se acusa al magnate habrían sucedido en lugares como Saint Tropez, en el sureste de Francia, y Abu Dhabi.

Una de las presuntas víctimas, apodada Rachel, tenía 19 años y cuenta que se quedó a dormir en uno de los apartamentos del jefe de Harrods después de que este le insistiera para que trabajase hasta tarde.

El multimillonario egipcio, fallecido en agosto de 2023 a los 94 años, vendió los grandes almacenes en 2010 al fondo Qatar Investment Authority, por 1.500 millones de libras (2.200 millones de dólares).

Según su relato, Al-Fayed la invitó a su habitación y le habría hecho sentarse en su cama antes de agarrarla. "Le dejé claro que no quería que volviera a suceder. No le di mi consentimiento [...] Me violó", explica a la BBC.

Al-Fayed supuestamente tenía una "facilitadora", una socia que frecuentaba zonas ricas de Londres conduciendo un Porsche para conseguir mujeres jóvenes y de la calle para su jefe, declaró una testigo.

La pelea del príncipe Alberto de Mónaco con el hombre que conocía sus secretos más oscuros

La socia de Al-Fayed se acercaba a mujeres jóvenes atractivas y establecía una relación con ellas alardeando de su riqueza y éxito antes de ofrecerse a presentarlas a su rico "amigo" hombre de negocios, dijo la mujer.

Después, llevaba a sus nuevas amigas al apartamento de Al-Fayed en Park Lane. Se jactaba de que le encontraba una chica diferente "cada dos meses", pero sólo cuando encontraba a alguien que consideraba "que valía la pena".

Trabajar en Harrods, el imperio de Al-Fayed, era como "entrar en la guarida de un león"

En el primero de los dos casos denunciados, según la BBC, una adolescente de 15 años acusó en 2008 a Mohamed Al Fayed de agresión sexual en una sala de reuniones de la exclusiva tienda Harrods, hechos que el multimillonario egipcio negó.

Otra de las presuntas víctimas, conocida como Natacha, dijo que el empresario era "muy manipulador" y la dejaba "petrificada" mientras abusaba de ella. Agregó que ingresar a Harrods era como "entrar en la guarida de un león" y que Al-Fayed "se aprovechaba de los más vulnerables".

Natacha calificó a Al-Fayed de "depredador enfermo" y dijo: "Mohamed era inteligente y muy manipulador". "Mohamed Al-Fayed, un depredador enfermo, me atrajo usando el mismo modus operandi que usó una y otra vez", agregó. "Me sometieron a pruebas de SIDA y ETS sin mi consentimiento, y ahora, créelo en retrospectiva, me examinaron para comprobar mi pureza.

Hablando sobre lo que sucedió en las reuniones con Al-Fayed, Natacha dijo: "Esos encuentros privados se convirtieron más en un beso forzado, sus manos agarrando tu rostro hacia sus labios o tirándote hacia su regazo, donde sus manos estaban libres para explorar cualquier parte de tu cuerpo que deseara".

Charlotte Casiraghi "quería ser normal" en su infancia: "No tuve una educación privilegiada"

"Me quedé petrificada. Me senté en el extremo del sofá y entonces... Mohamed Al-Fayed, mi jefe, la persona para la que trabajaba, se me echó encima", relató.

"Corrí hacia la puerta. Le dije que me encontraría con mi padre para cenar y que le preocuparía que llegara tarde. Se rió de mí, se recompuso y me dijo, en términos muy claros, que nunca más debía decirle una palabra a nadie sobre esto, que si lo hacía nunca volvería a trabajar en Londres y que él sabía dónde vivía mi familia. Me sentí asustada y enferma".

Al parecer, los abusos sexuales contra empleadas no se limitaron a la tienda de Londres, ya que una presunta víctima dijo que Al-Fayed era aún "más monstruoso" durante viajes de trabajo al extranjero y describió el magnate Fayed la violó en Villa Windsor, la antigua casa del rey Eduardo VIII en las afueras de París.

La mujer, llamada Gemma, dijo a la BBC que se despertó y lo encontró metiéndose en su cama y le dijo: "Le dije: 'No, no quiero que lo hagas'". Agregó: "Creo que Mohamed Al-Fayed es un violador. Es un violador en serie".

En la exclusiva tienda Harrods de Londres, "todo el mundo sabía" lo que Al-Fayed hacía

Al menos 37 mujeres acusan de agresiones sexuales a Mohamed Al Fayed, y que fue dueño de los emblemáticos almacenes británicos Harrods--, fallecido el año pasado a los 94 años. Al menos cinco de ellas afirman haber sido violadas.

Después de emitirse el documental, se hicieron más acusaciones contra Harrods, incluyendo una afirmación de que la tienda mantuvo una cultura "tóxica" durante los 25 años que Al-Fayed estuvo a cargo, ya que el rico empresario "se aprovechaba de... sus propias empleadas para su propia gratificación sexual" y trataba de "silenciar" a sus vulnerables víctimas.

Según Tony Leeming, exejecutivo de esos grandes almacenes de lujo, "todo el mundo lo sabía" y los "tocamientos" cometidos por el dueño se convirtieron incluso en motivo de bromas.

Al-Fayed era "un monstruo que sabía actuar gracias a un sistema", denunció Dean Armstrong. "Si la dirección de Harrods cree que debe compensar económicamente a estas mujeres (...), es algo que agradeceríamos, pero no aceptaremos que se nos acuse de estar interesadas sólo en el dinero. Se trata de mucho más que eso", añadió el letrado.

La abogada estadounidense Gloria Allred dijo que Harrods era un "ambiente tóxico, inseguro y abusivo" bajo la presidencia de Al-Fayed.

La dinastía Murdoch inicia una batalla judicial al estilo "Sucession" por el control del imperio mediático

"Las acusaciones contra Mohamed Al-Fayed incluyen violación en serie, intento de violación, agresión sexual y abuso sexual de menores. Implicaban que los médicos realizaban exámenes ginecológicos invasivos como condición de empleo para algunas de las empleadas que fueron blanco de abusos sexuales por parte de Mohamed Al-Fayed", explicó.

"Las acusaciones también incluyen la divulgación no autorizada a Mohamed Al-Fayed de los resultados de los exámenes de los empleados que él buscaba por abuso sexual. Las acusaciones involucran encubrimientos, amenazas y un cuarto de siglo de abuso sexual por parte de Mohamed Al-Fayed después de que compró Harrods y se convirtió en su presidente".

Allred agregó: "Harrods es a menudo considerada la tienda más bonita del mundo... muchas mujeres soñaban con trabajar allí, con estar asociadas a esta prestigiosa corporación y con avanzar en sus carreras. Sin embargo, debajo del brillo y el glamour de Harrods había un ambiente tóxico, inseguro y abusivo".

La abogada Maria Mulla, por su parte, contó cómo las trabajadoras de Harrods que habrían sido abusadas tenían que "hablar en algún tipo de código" y si alguna vez se quejaban, "recibían amenazas del tipo 'nunca volverás a trabajar en Londres'".

Llega la temporada 4 de "Bridgerton": Netflix confirmó el inicio del rodaje con nuevos actores

"Con frecuencia los degradaban y se hacían acusaciones falsas sobre ellos, por lo que no tenían otra opción que abandonar Harrods", añadió. "El equipo de seguridad también amenazó con actuar de la policía".

"Una mujer a la que representamos fue agredida sexualmente y tuvo la valentía y el coraje de plantear esto en una queja formal por escrito a Harrods", relató. "Ese mismo día, el jefe de seguridad, John Macnamara, dijo: 'eres una chica sola en Londres, alguien podría saltar desde los arbustos hacia ti o podrías tener un accidente repentino'. Por supuesto, ella hizo lo que le dijeron porque estaba absolutamente petrificada".

El actual director general de Harrods, Michael Ward, admitió en una carta al personal que Harrods "falló a nuestros empleados que fueron sus víctimas y por esto nos disculpamos sinceramente" y describió a Al-Fayed como alguien que "abusaba de su poder dondequiera que operaba".

El "faraón falso": Mohamed Al-Fayed, un outsider rechazado por la alta sociedad británica

El antiguo propietario de los grandes almacenes Harrods de Londres, y padre de Dodi, la expareja de la princesa Diana de Gales, fue calificado de "monstruo" por los abogados que representan al menos a 37 mujeres que lo acusan de agresiones sexuales.

Mohamed Al- Fayed pasó años intentando ser admitido en la alta sociedad del Reino Unido, pero finalmente no logró ni la aceptación ni la ciudadanía británica. En su búsqueda del reconocimiento que ansiaba, el multimillonario intentó repetidamente congraciarse con la familia real y sus esfuerzos incluyeron convertirse en patrocinador del Royal Windsor Horse Show, uno de los eventos anuales favoritos de la difunta reina Isabel II.

En 1985 también compró Harrods, los grandes almacenes de lujo en Knightsbridge, Londres, donde trabajaban varias mujeres y niñas a las que ahora se le acusa de violar y agredir sexualmente. Otras compras lujosas que no lograron alcanzar sus objetivos incluyen el club de fútbol Fulham y el hotel Ritz de París.

La trágica relación de su hijo Dodi con la princesa Diana (que murieron en un accidente de tránsito en 1997) podría haber conducido a cierto grado de aceptación, pero significó su distanciamiento después de insistir, sin pruebas, en que el marido de la reina, el príncipe Felipe, había urdido el accidente para evitar que Diana no se casara con un musulmán.

Los reclamos de Fayed contra la familia real tuvieron un precio: Harrods perdió una orden real otorgada por el príncipe Felipe en 2000 después de lo que el Palacio de Buckingham llamó "un declive significativo en la relación comercial" entre el príncipe y la tienda.

"Al establishment no le gusta mi franqueza ni mi determinación por descubrir la verdad", dijo al anunciar su exilio a Suiza en 2003 debido a sus afirmaciones y a lo que calificó como un trato "injusto" por parte de las autoridades fiscales.

Cómo Al-Fayed surgió de las calles de Egipto para codearse con la realeza británica

Los abogados de las casi 40 mujeres que afirman haber sido abusadas por Mohamed Al-Fayed denunciaron la existencia en Harrods de un "sistema" de depredación comparado al de los estadounidenses Jeffrey Epstein y Harvey Weinstein.

Nacido en 1929, Al-Fayed fue apodado una vez el "faraón falso" por los medios británicos después de que un informe del gobierno describiera sus afirmaciones de una ascendencia rica como "completamente falsas".

Lejos de ser el descendiente de una dinastía de barones del algodón y del transporte marítimo, como él mismo se había presentado, Fayed era hijo de un pobre maestro de escuela de Alejandría que, después de una temprana aventura vendiendo limonada, se dedicó al negocio de la venta de máquinas de coser.

Más tarde tuvo la suerte de empezar a trabajar para el traficante de armas Adnan Khashoggi, quien reconoció sus habilidades comerciales y lo empleó en su negocio de exportación de muebles en Arabia Saudita.

Se convirtió en asesor del Sultán de Brunei a mediados de la década de 1960 y se mudó a Gran Bretaña en la década de 1970. En 1979, compró el hotel Ritz de París y la tienda Harrods de Londres seis años más tarde, tras una larga y amarga batalla de adquisición con el empresario británico Roland "Tiny" Rowland.

Una investigación gubernamental posterior sobre la adquisición, publicada oficialmente en 1990, encontró que Fayed y su hermano -su principal socio- habían sido deshonestos sobre su riqueza y orígenes para asegurar la adquisición. Cinco años después, su primera solicitud de ciudadanía británica fue rechazada.

La venganza no tardó en llegar. Poco después, Fayed declaró a la prensa que había pagado a parlamentarios conservadores para que hicieran preguntas en el Parlamento en su nombre. Esto derribó a dos políticos prominentes, mientras que Fayed también expuso la participación del ministro del gabinete, Jonathan Aitken, en un acuerdo de armas con Arabia Saudita.

Fayed vendió Harrods en 2010 al brazo inversor del fondo soberano de riqueza de Qatar por una suma estimada de 2.200 millones de dólares. Según la lista Forbes de multimillonarios del mundo, Fayed tenía un patrimonio de 1.900 millones de dólares en noviembre de 2022.