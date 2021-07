Barack Obama contó que suele escuchar una canción de Nicki Nicole

Cuando parece que los artistas del movimiento urbano argentino lograron alcanzar la cima del éxito, un nuevo hecho demuestra que aún pueden crecer más. Y es que no solo son escuchados por millones de personas a diario, sino que también los líderes políticos más importantes del mundo los escuchan. Como es el caso de Barack Obama, quien incluyó a Nicki Nicole en su playlist.

En Estados Unidos es verano y el ex presidente de ese país decidió compartir con sus seguidores una lista con sus temas preferidos. “Hay mucho para celebrar y muchas familias se reunirán luego de pasar meses distanciados. Aquí les dejo algunas canciones que escuché en las últimas semanas”, escribió Obama. En esa playlist, Obama incluyó la canción Ella no es tuya de Rochy RD, Myke Towers y la cantante rosarina Nicky Nicole. “Muchas gracias Barack Obama”, le respondió la argentina al enterarse que el tema es uno de los más escuchados por el ex presidente en la actualidad.

With so many folks getting together with family and friends, there’s a lot to celebrate this summer. Here’s a playlist of songs I’ve been listening to lately—it's a mix of old and new, household names and emerging artists, and a whole lot in between. pic.twitter.com/xwTPun9wsw