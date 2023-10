Bobbi Althoff, la youtuber que incomoda a famosos por clics

Fue de pronto, pero ¿qué fenómeno surgido en las redes sociales no funciona de esa manera? Un día, Bobbi Althoff estaba bailando con una banana en su cuenta de Tik Tok y al otro estaba entrevistando a Shaquille O’Neal, Scarlett Johansson, Drake, Maluma y J Balvin.

Casada con un asesor de empresas Cory Althoff, Bobbi –de 26 años–, empezó a empatizar con su público en 2019, mostrando su faceta de madre como “MomToker”. Tiempo después de esa etapa apareció por todos lados con figuras como las mencionadas y esas charlas se transformaron en el podcast The Really Good Podcast. La propuesta de Bobbi es generar un clima de tensión muy particular, entre la distancia y el desinterés controlado con las figuras que tiene de invitadas. Y así, de alguna manera, enfrenta los egos de esas figuras.

Los recortes de sus entrevistas la muestran totalmente estoica ante la superestrella que tiene enfrente. Ellas ingresan al lenguaje planteado por la conductora y le siguen la corriente, generando momentos de profunda incomodidad y de aparente duelo mutuo. En un oyente un poco menos literal esto puede operar otra lectura: quizás, algo de lo que se está planteando en esa conversación no es tan en serio. Una de las entrevistas que mejor sintetizan la propuesta de Bobbi es la que le hace a Maluma. En una peluquería y con uno de sus dos hijos en brazos, ella no da nada por sentado y el cantante tampoco. Por momentos. La charla es casi indistinta, incluso podría ser en off. El foco nunca se pone en el quehacer profesional de Maluma y hay un momento donde abordan el tema de la paternidad, el músico se distiende y ella se pone a neutralizar esa frescura de un Maluma íntimo. Y ahí sucede lo que, se supone, Bobbi buscaba, un corte del clima logrado. “¿Por qué me odias?”, le pregunta Maluma. Listo, el cantante le regaló así lo que ella buscaba: un fragmento para subir a TikTok que le garantizará clics y reproducciones. Y todo tan solo con la pregunta: “¿Por qué me odias?”.

Modelo. En Argentina, quien tiene un acercamiento similar al estilo de Althoff es, por caso, Martín Garabal. Con su serie Famoso, logró asentar un registro de extrema incomodidad funcional a la risa del espectador. En Inglaterra, la referente es Philomena Cunk con su serie Cunk on Earth, que es una parodia las series documentales de la BBC sobre historia y ciencia. Y en Estados Unidos, el mismo registro utilizaba Zach Galifianakis en la serie televisiva Between Two Ferns (Entre dos helechos), un ciclo de entrevistas en el que el comediante entrevista a famosos como Brad Pitt, Steve Carrell e incluso Barack Obama.

“No pretendo ser periodista porque soy pésima en ese área”, dijo Bobbi Althoff en un reciente reportaje.“Soy una entretenedora más que una comediante. Lo que hago es un podcast para entretener. Mis seguidores se divierten viendo a mis invitados (famosos) en situaciones que, en general, ellos no muestran en público.”