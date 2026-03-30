El patrimonio neto de Elon Musk escaló a 841.400 millones de dólares, una cifra que lo posicionó como el hombre más rico de la historia moderna. Este incremento de capital respondió a la suba sostenida de las acciones de Tesla y al dominio de Starlink en el mercado de conectividad global.

La distancia con el segundo puesto de la lista de Bloomberg Billionaires Index, Larry Page, superó los 500.000 millones de dólares durante la última jornada bursátil en Nueva York. La consultora Informa Connect Academy ratificó en su último informe que el empresario mantiene una tasa de crecimiento anual del 110%.

Bajo este ritmo financiero, Musk se convertirá en el primer trillonario del planeta en el año 2027. El reporte técnico detalló que la diversificación de activos en sectores críticos como la inteligencia artificial y el transporte espacial blindó su fortuna frente a la volatilidad que afectó a otros índices tecnológicos.

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Las operaciones de SpaceX representaron el motor principal de este salto patrimonial debido a la salida a bolsa de la compañía programada para finales de este año. Los analistas de Morgan Stanley valoraron la firma aeroespacial en 220.000 millones de dólares, impulsada por el éxito de las misiones Starship.

En el ámbito de la inteligencia artificial, la firma xAI alcanzó una valuación de 50.000 millones de dólares tras el lanzamiento de sus últimos modelos de procesamiento de lenguaje. Esta unidad de negocio captó inversiones de fondos soberanos del Golfo Pérsico, lo que inyectó liquidez inmediata al ecosistema de empresas del magnate.

¿Qué factores impulsaron la fortuna de Elon Musk a niveles récord en 2026?

La combinación de la dominancia energética de Tesla y la expansión de la red de satélites Starlink explicaron el fenómeno. La automotriz entregó 2,5 millones de vehículos en el último año fiscal, mientras que la división de baterías para hogares duplicó su facturación trimestral.

Elon Musk

Mientras el patrimonio de Musk equivale al Producto Bruto Interno de varios países desarrollados combinados, las discusiones sobre impuestos a las grandes fortunas volvieron a la agenda del G20. El dato fáctico indicó que el empresario posee ahora más capital líquido que el valor de mercado de los diez bancos más importantes de Europa.

La capitalización de mercado de Tesla superó nuevamente la barrera del trillón de dólares, impulsada por los avances en la conducción autónoma total. Este software, vendido bajo suscripción mensual, generó un flujo de caja libre que superó las previsiones más optimistas de los bancos de inversión.

¿Podrá algún competidor alcanzar el patrimonio de Elon Musk antes de 2030?

Los registros financieros actuales sugirieron que la brecha es irreversible en el corto plazo debido a la concentración de activos en sectores estratégicos. Mientras que figuras como Jeff Bezos o Mark Zuckerberg dependen del consumo minorista o la publicidad digital, Musk controla el acceso al espacio y la energía.

La red Starlink alcanzó los 10 millones de suscriptores activos en marzo de 2026, asegurando un ingreso recurrente de 1.000 millones de dólares mensuales. Este sistema de internet satelital se transformó en la columna vertebral de las comunicaciones en zonas rurales y áreas de conflicto bélico.

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El proyecto Neuralink también contribuyó al aumento del valor percibido del grupo de empresas, tras recibir la aprobación para ensayos clínicos masivos en humanos. Aunque la firma no cotiza de forma pública, las rondas de inversión privada la tasaron en 10.000 millones de dólares.

La dinámica de acumulación de riqueza de Musk respondió a un modelo de integración vertical donde cada empresa potencia a la otra. Los camiones eléctricos de Tesla utilizan la red de Starlink para la navegación, mientras que SpaceX lanza los satélites necesarios para el funcionamiento del sistema.

BGD/ML