Horacio Fazio: “La verborragia del presidente se contrapone con la tradición argentina”

La política exterior argentina vuelve a estar en el centro del debate tras una serie de posicionamientos internacionales del Gobierno que, según el filósofo y economista Horacio Fazio, generan tensiones innecesarias. En diálogo con Canal E, el especialista sostuvo que “la verborragia, los dichos del presidente se contraponen con la tradición argentina en cuanto a las relaciones con el resto del mundo”, marcando un quiebre respecto del histórico equilibrio diplomático del país.

Fazio apuntó especialmente a las declaraciones vinculadas al conflicto en Medio Oriente, donde consideró que Argentina adopta un rol que no le corresponde. “Hace declaraciones como si Argentina fuera una protagonista de esa guerra”, señaló, y ejemplificó con frases presidenciales como “estamos ganando la guerra” o “soy el presidente más sionista del mundo”, que, a su entender, exceden el rol internacional argentino.

Críticas al alineamiento internacional

El economista advirtió que este tipo de posicionamientos no solo implican un cambio discursivo, sino también estratégico. Si bien reconoció el derecho argentino a reclamar por los atentados sufridos en el país, remarcó que eso no justifica una participación simbólica en conflictos externos. “De ahí a plantearse como una guerra directa es realmente una exageración”, afirmó.

Además, cuestionó decisiones concretas en organismos internacionales. En particular, mencionó la votación en Naciones Unidas sobre la esclavitud, donde Argentina se alineó con Estados Unidos e Israel. Para Fazio, esa postura implicó un error diplomático: “El votar en contra realmente es ir en contra de los intereses del país a nivel internacional”.

Según explicó, este tipo de decisiones puede afectar alianzas estratégicas clave, especialmente con países que suelen respaldar reclamos argentinos como el de Malvinas. La falta de neutralidad, sostuvo, debilita la posición del país en el escenario global.

Riesgos y consecuencias a futuro

Fazio también alertó sobre las posibles consecuencias de este alineamiento en términos de seguridad. “No me cabe la menor duda, es innecesario ese alineamiento”, afirmó, y subrayó que Argentina no tiene obligación de involucrarse en conflictos ajenos.

En ese sentido, remarcó la importancia de preservar una postura equilibrada, especialmente considerando la diversidad cultural del país. “Tenemos que guardar cierto equilibrio, cierta distancia y por supuesto no es necesario un compromiso con una de las partes”, explicó.

Para el analista, el riesgo principal es la exposición innecesaria a conflictos internacionales. “Nos expone con un cierto grado de debilidad a futuros enfrentamientos, reales o no”, advirtió, dejando en claro que una política exterior menos prudente podría tener impactos concretos en el mediano plazo.