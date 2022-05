Coldplay rompió el récord de The Rolling Stones y de Soda Stereo en River Plate

Desde DF Entertainment tienen por regla no dar testimonios sobre los espectáculos que producen o traen a la Argentina. Como repitan, para Diego Filkenstein –titular de esa empresa– es mejor dejar que los shows hablen por sí solos. Y este caso no sería la excepción. Con “este caso” se refieren a Coldplay, la banda que regresa a la Argentina para actuar de fin de octubre a principios de noviembre y la que esta semana provocó un récord de ventas que hizo que con 24 horas de diferencia y durante cuatro días consecutivos, DF Entertainment anunciara respectivamente “ante localidades agotadas se agrega una nueva fecha”. Esto fue hasta concretar –al menos hasta el cierre de esta edición– la venta de siete recitales en River Plate desde el 25 de octubre hasta el 4 de noviembre, con entradas que van de los 8 mil pesos a los 19.500 pesos. Las 200 mil entradas que comprenden las fechas de octubre se agotaron en siete horas. Vale aclarar que cada dos fechas, la banda inglesa se toma un día de receso. Con este número de actuaciones en el estadio de River Plate, Coldplay ya rompió el récord de shows que ostentaban hasta hace menos de 48 horas, la mítica banda argentina Soda Stereo con sus “seis adioses”, gracias totales incluidas; y las cinco que tuvo otro mito de la música de todos los tiempos, The Rolling Stones. Por ahora, es otro inglés quien se queda en el primer puesto de podio: Roger Waters quien en 2012 fue furor dentro y fuera del escenario de Núñez, con su espectáculo The Wall.

Los anfitriones. Lo que está pasando con Coldplay en el país –y es lo único que desde la compañía argentina señalan– es un fenómeno que, según ellos, viene sembrando semilla desde la última gira de la banda, la que eligieron comenzarla en Argentina y terminarla en Argentina también, en 2016 y 2017, respectivamente. Fundada por Diego Finkelstein y con un recorrido de dos décadas dentro de la industria del entretenimiento, a través de DF Entertainment son los responsables del desarrollo integral de Lollapalooza en Argentina y Primavera Sound Buenos Aires y además de Coldplay, trajeron a la Argentina a Dua Lipa, Harry Styles, Maroon 5, Khalid, Kiss, Metallica, The Driver Era, Diego Torres, Erasure, entre muchos otros. En diciembre de 2018, Live Marion Entertainment –el coloso a nivel mundial de entretenimiento en vivo– compró el 51% de la compañía y, como dicen en su sitio oficial, “ambas empresas tienen pensado combinar el amplio alcance y la gran experiencia regional de DF Entertainment con los enormes recursos de Live Nation para continuar haciendo crecer las ofertas de entretenimiento en vivo en toda la región”.

Amor incondicional. La relación entre la banda y este país tiene su origen en 2007. Ese año, se presentaron por primera vez en Argentina y en esa oportunidad fue en el teatro Gran Rex. Con el afianzamiento escénico y la potencia en aumento de Coldplay, ya ese teatro quedó más que chico para el crecimiento de los fans locales y en su segunda visita –que fue en 2010– ya pasaron al estadio River Plate. Luego en 2016 y en 2017, en las mencionadas apertura y cierre de su hasta ahora última gira mundial –A Head Full of Dreams (Una cabeza llena de sueños)–, hicieron sendos shows en el Estadio de La Plata. Si bien en 2019 la banda británica anunció que no volvería a salir de gira para no agravar el calentamiento global, terminada la pandemia del coronavirus, se olvidaron de lo contento que ese anuncio pro ecología planetaria había puesto a personas como Greta Thunberg, y calentaron dedos y motores para concretar Music of the Spheres World Tour, la gira mundial que este 2022 los trae de regreso a Buenos Aires, más cuatro fechas en Santiago de Chile, y otras dos en Bogotá (Colombia), además de Brasil.

Este es el noveno trabajo de estudio de Coldplay, y su single Higher Power fue reproducido por primera vez desde la Estación Espacial Internacional por Thomas Pesquet, un astronauta francés. En esta producción se incluyó la canción My Universe, la que convirtió al grupo en la primera banda británica en debutar en la primera posición del Hot 100 de Estados Unidos con su colaboración junto a la famosa banda surcoreana BTS.

Ecológicos. A su vez, para no dejar tan a distancia la postura en pos del cuidado del planeta, Coldplay activó para la gira una serie de iniciativas de sustentabilidad y compromiso ambiental, incluyendo la reducción de emisiones de CO2 y la plantación de un árbol por cada entrada vendida. Y si bien por ahora se desconcentrados requerimientos específicos de Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman y Will Champion –los integrantes de la banda– para su estadía en Argentina, sí ya se conocen muchos de esas propuestas de sustentabilidad instrumentadas para disminuir el consumo, reciclar ampliamente y reducir nuestras emisiones de dióxido de carbono en un 50%. En esta gira trabajarán en reducir las emisiones directas en un 50% en comparación con la última gira de la banda, de hace seis años. Además se comprometen a apoyar nuevas tecnologías ecológicas y desarrollar nuevos métodos de turismo sostenibles y con muy bajas emisiones de carbono, y a hacer que el recorrido sea lo más beneficioso posible para el medio ambiente financiando una serie de proyectos basados ​​en la naturaleza y la tecnología, y reduciendo significativamente más dióxido de carbono del que produce la gira. En el caso específico de Music Of..., los recitales se alimentaran solo con energía renovable de muy bajas emisiones, con instalaciones solares en cada lugar, aceite de cocina usado, un piso de estadio cinético y bicicletas cinéticas impulsadas por ventiladores. Esta energía se almacenará en la primera batería recargable móvil para espectáculos. Además se ofrecerá a los asistentes agua potable gratuita, promoviendo la eliminación de las botellas de plástico en todos los lugares. Y en los días previos se animará a los fanáticos a usar el transporte con bajas emisiones de carbono hacia y desde los shows. Finalmente, Coldplay dispuso que el 10% de todas las ganancias en un fondo para causas medioambientales y de conciencia social, incluidos ClientEarth, One Tree Planted y The Ocean Cleanup.