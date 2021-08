Coscu: el “canciller” de los streamers argentinos

Las reuniones y cenas con Lionel Messi y el Kun Agüero se llevaron los flashes de las cámaras. Y los debates con periodistas deportivos generaron horas de charlas en televisión y decenas de notas en medios gráficos y digitales. Sin embargo, un aspecto del encuentro entre Ibai y Coscu, quizás el más relevante de todos, pasó casi desapercibido. Mientras el español Ibai es una de las figuras más importantes de Internet en el mundo, Coscu es el principal referente de Twitch en Argentina y, sin riesgos de exagerar, América Latina. Martín Pérez Disalvo, su verdadero nombre, tiene 30 años y desde hace una década se dedica a realizar transmisiones en vivo por la plataforma con el objetivo de profesionalizar a los streamers. Por eso, su viaje a España para encontrarse con Ibai era vital para él. “Vine a conocerlo y a lograr y enriquecer la conexión entre América Latina y España”, aseguró Coscu a su regreso al país. Y agregó al respecto: “La finalidad era seguir ayudando y contribuyendo para que la escena crezca”. Lo que hasta hace un par de años era considerado “una pérdida de tiempo” o “un camino sin salida”, hoy se empieza a ver con otros ojos. Con velocidad, Twitch se transforma en una herramienta muy atractiva para comunicadores y creadores de contenido que buscan generar ingresos y vivir de eso que tanto les gusta hacer. Y uno de los responsables de que eso sea posible es Coscu.

Un sueño cumplido. Nacido en La Plata, Coscu cursó la primera y la secundaria como cualquier otro joven argentino. Cuando llegó a la facultad, inició la carrera de Informática pero no tardó mucho en descubrir que ese no era su camino. En paralelo, su pasión por el videojuego League of Legends (LoL) creció, y fue en 2012 cuando creó su canal de Twitch para compartir sus partidas con sus seguidores. En ese momento, la plataforma era desconocida para la mayor parte del mundo. De hecho, Coscu comenzó con un puñado de seguidores que fue creciendo gracias a que él hacía todo lo posible para darse a conocer. “Estamos construyendo un imperio”, llegó a decir en una de sus transmisiones aún cuando muchos de quienes lo rodeaban veían ese objetivo como algo imposible de lograr. A medida que el éxito aumentaba, las ganas del streamer también. Gracias a un tío que les prestó el lugar, él y unos amigos fundaron la primera “streaming house” de América Latina. Un lugar que no estaba en buenas condiciones pero que sirvió para seguir creciendo. Tanto, que luego se mudaron al barrio cerrado Santa Bárbara para continuar con su misión. Hoy, la fama y el reconocimiento son palpables. Los streams tienen miles de personas conectadas y eso también se observa en sus cuentas de redes sociales. Pero la idea de Coscu continúa siendo la misma: ayudar a que “la escena” crezca. Y por ese motivo, como lo hace un canciller con industrias y negocios para un país, Coscu promueve a los nuevos streamers y fortalece lazos con otros como Ibai. Para que Argentina y América Latina sigan su camino de crecimiento y cada vez más personas encuentren en Twitch un medio de vida.