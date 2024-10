"El aprendiz": La relación entre Donald Trump y Roy Cohn llega al cine con polémica

Décadas antes de convertirse en una figura mediática a través de "The Apprentice", Donald Trump fue, en cierto modo, un aprendiz bajo la tutela de Roy Cohn, un influyente y despiadado abogado que dominó la escena legal de Nueva York en los años 70 y 80. Cohn, conocido por su papel como asesor clave del senador Joseph McCarthy durante los infames juicios por comunismo en los años 50, se convirtió en el mentor de un joven Trump, un heredero de bienes raíces que aún estaba buscando su lugar en la ciudad.

La relación entre Trump y Cohn fue ampliamente documentada por aquellos que siguen de cerca la política estadounidense, pero en la película "El aprendiz", el director danés-iraní Ali Abbasi lleva esta conexión a otro nivel.

En la provocativa película, que se estrena rodeada de polémica, Abbasi sugiere que esta relación fue esencial para moldear al joven Trump en el hombre que eventualmente rompería las reglas de la política estadounidense para convertirse en el 45º presidente de Estados Unidos. Según Abbasi, "esta relación fue fundamental para que Trump se convirtiera en quien es hoy", haciendo hincapié en el enfoque de Cohn hacia la vida y los negocios, donde ganar era lo único que importaba, sin importar los costos.

La película, escrita por Gabriel Sherman y protagonizada por Sebastian Stan (famoso por su papel en "Soldado de Invierno") como Donald Trump, Jeremy Strong (de "Succession") como Roy Cohn y Maria Bakalova como Ivana Trump, ha generado controversias desde su anuncio. Abbasi deja claro que "no es una biografía de Trump, sino una exploración de la relación que mantuvo con Cohn y cómo este vínculo afectó su carrera". La película fue rechazada en el Festival de Cannes en mayo, debido en parte a una serie de acciones legales por parte de los abogados de Trump, quienes intentaron bloquear su proyección. Uno de los inversores de la película, el empresario y partidario de Trump, Dan Snyder, expropietario de los Washington Commanders, quedó tan impactado tras ver la película que intentó retirarse del proyecto.

La reacción de Donald Trump ante el estreno

El portavoz de la campaña de Trump fue contundente, calificando la película como “pura ficción”, a lo que los cineastas respondieron que el guion está "basado en hechos reales". La controversia creció aún más cuando Briarcliff Entertainment anunció que estrenaría "El aprendiz" a menos de cuatro semanas de las elecciones presidenciales de Estados Unidos, lo que muchos ven como un movimiento estratégico en un año electoral clave. Abbasi no rehúye la polémica y, de hecho, la abraza: "Mi regla general es que, si todo el mundo está contento, algo va mal", comentó. "No le tengo miedo a la controversia. No hago películas para evitarla. Me gusta hacer películas que tienen un temperamento, que provocan una reacción. No quiero hacer cine neutral".

La película no pretende ser una simple crítica política, pero resulta imposible ignorar el contexto en el que se estrena. "El aprendiz" explora la compleja y a menudo tóxica relación entre Trump y Cohn durante la década de 1980, mostrando cómo Cohn, un abogado que defendía el ganar a cualquier precio, dejó una huella imborrable en el joven Trump. Para Abbasi, la película también es una reflexión sobre cómo las figuras poderosas manipulan los sistemas para su propio beneficio. "No se trata solo de Trump, se trata de un sistema que permite que este tipo de figuras prosperen", dijo el director.

El reparto de la película ha sido elogiado por su valentía al aceptar papeles tan controvertidos, especialmente Sebastian Stan, quien se transforma en un joven Trump ambicioso y hambriento de poder. La actuación de Jeremy Strong como Roy Cohn también ha generado mucha atención, ya que captura la intensidad y el carácter implacable del infame abogado. Maria Bakalova, por su parte, aporta una capa emocional a la película en su papel de Ivana Trump, mostrando el costo personal que la ambición desenfrenada puede tener en quienes rodean a los poderosos.

A pesar de las críticas y las batallas legales, Abbasi defiende la película como una obra necesaria en un momento en que la política y el entretenimiento parecen estar más entrelazados que nunca. "Quiero ser uno de esos cineastas que recuerdas, no por lo que evitan decir, sino por lo que se atreven a abordar", concluyó Abbasi.

