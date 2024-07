El drama de Bruce Willis: el actor ya no habla y su esposa lo dio a conocer con un triste mensaje

Bruce Willis fue diagnosticado el año pasado con una grave enfermedad que ha deteriorado su salud de manera progresiva. Ahora, el famoso actor norteamericano ha perdido el habla debido al avance de la demencia frontotemporal, una enfermedad neurodegenerativa. Su esposa, Emma Heming, se convirtió en su principal apoyo y cuidadora, y periódicamente publica videos en sus redes sociales para impulsar una campaña de concientización sobre esta condición.

Bruce Willis fue visto por primera vez tras la emotiva entrevista de su esposa sobre su estado de salud

En su última publicación, Heming compartió un mensaje que hubiera querido transmitir el propio Bruce Willis, generando dudas sobre si realmente puede o no hablar. En el reel que publicó, Heming imaginó lo que Bruce habría dicho acerca de dos ciclistas que están recorriendo Estados Unidos.

“Me imagino lo que diría Bruce: ‘Espero que recuerden hidratarse’. Lo apoyo. ¡Manténganse fuertes y seguros! Estoy muy orgullosa de ustedes”, dijo la mujer en las redes sociales.

Hace algunos días, la hija mayor de Bruce Willis, Rumer Willis, estuvo en el programa Today para hablar sobre las próximas presentaciones de su madre y brindó una actualización sobre la salud de su padre. "Está muy bien. De hecho, pude verlo justo antes de venir a Nueva York", explicó.

A fines del año pasado, el guionista Glenn Gordon Caron reveló que visita a Bruce todos los meses y mantiene un contacto directo con su familia. Durante una de esas visitas, Caron compartió que el actor ya tenía dificultades para hablar.

"Mi sensación es que él sabe quién soy, aunque no es completamente verbal. Solía ser un lector voraz, una característica que no quería que se supiera sobre él, y ahora ya no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no las puede usar. Cuando estás con él, sabes que es Bruce, pero su alegría de vivir se ha ido", destacó en esa ocasión.

La esposa de Bruce Willis habló sobre el avance impacable de la enfermedad que sufre el actor: “No hay opción”

Emma Heming, la esposa de Bruce Willis, señaló que las opciones de tratamiento disponibles para abordar la demencia, la enfermedad que afecta al actor, son notablemente limitadas, según sus palabras.

Estas declaraciones se dieron después de la proyección de "Little Empty Boxes", un documental dirigido por Max Lugavere que relata la lucha de su madre contra la demencia, Emma Heming elogió la película y compartió una reflexión conmovedora acerca de esta enfermedad.

“Cuando vivís en el mundo de la demencia, sabés que las opciones son escasas. Pero algunos no vamos a aceptar quedarnos tirados, y así se hace el cambio: por eso puedo ver siempre la belleza de esa última noche”, comentó Heming.

La esposa de Willis, es una de las personas que asumió la responsabilidad de cuidar de su salud, además de criar a sus dos hijas juntas, Evelyn Penn y Mabel Ray. Las otras tres hijas, Rumer, Scout LaRue y Tallulah Belle, son producto de la relación previa de Bruce con Demi Moore.

En los meses recientes, la modelo se encuentra compartiendo constantemente tanto fotografías actuales como antiguas del actor junto a su familia, como un tributo en vida que quedará plasmado en las redes para la posteridad.

De manera similar, Demi Moore y las tres hijas mayores del actor siempre están presentes junto a Willis, ya sea en momentos de celebración o en ocasiones especiales.

Demencia frontotemporal: qué es la enfermedad que padece Bruce Willis

Bruce Willis, retirado de las pantallas desde hace casi un año por problemas de salud, reveló este jueves que fue diagnosticado con demencia frontotemporal (FTD, por sus siglas en inglés). "Es una enfermedad cruel que puede afectar a cualquiera", indicó la familia de la estrella de cine en un comunicado acerca de este síndrome.

La demencia frontotemporal engloba un grupo de enfermedades que dañan los lóbulos frontal y temporal del cerebro de manera progresiva. Generalmente, involucra a pacientes con rangos de edad de 45 a 65 años -Willis tiene 67- y es la tercera causa más común de demencia y la segunda de inicio temprano, detrás del Alzheimer.

Este tipo de demencias se manifiestan por una combinación de síntomas conductuales y/o del lenguaje. Por ejemplo, en el caso del actor de Duro de Matar y Armageddon, en marzo de 2022 anunció su retiro de la actuación luego de que sus médicos lo diagnosticaran con afasia, trastorno de la capacidad comunicativa hablada o escrita.

En el comunicado familiar, que lleva las firmas de su ex esposa Demi Moore y sus cinco hijas, resalta que "hoy en día no existen tratamientos para la enfermedad", realidad que esperan que cambien en los próximos años, aunque el paciente puede tomar medicamentos y realizar cambios en su estilo de vida para intentar mejorar los síntomas y la calidad de vida.

Según el portal especializado Mayo Clinic, la demencia frontotemporal puede "diagnosticarse erróneamente como un problema psiquiátrico o como la enfermedad de Alzheimer", aunque suele darse de manera más temprana que ésta última.

Por otro lado, aclara que existen distintos tipos de trastornos y todos pueden afectar tanto a adultos de mediana edad como a personas mayores.

