El ocaso de Bruce Willis por el avance de su enfermedad: "No es verbal" y "la alegría de vivir se ha ido"

La noticia de la enfermedad del célebre actor Bruce Willis sorprendió el año pasado con un diagnóstico de afasia que en febrero del 2023 se confirmó como demencia frontotemporal. Desde entonces, su entorno ha brindado algunas declaraciones sobre el avance del síndrome degenerativo y el estado emocional de la estrella de Hollywood, destacándose el testimonio de su actual esposa, Emma Heming Willis, su expareja Demi Moore y el creador de la serie que lo catapultó a la fama, quien recientemente reveló que Willis “no es totalmente verbal” y lamentó que “la alegría de vivir se ha ido”.

En octubre, la serie de comedia dramática Moonlighting, que se emitió de 1985 a 1989 y tuvo como protagonistas a Cybill Shepherd y Bruce Willis, fue subida a la plataforma de streaming Hulu, por lo que su creador, Glenn Gordon Caron, estuvo en comunicación con la leyenda del cine de acción y pudo darle la buena noticia, antes de que la demencia no le permitiera reconocerlo. “El proceso llevó bastante tiempo y la enfermedad de Bruce es progresiva. Así que pude comunicarme con él, antes de que la enfermedad lo dejara tan incomunicado como está ahora”, dijo Caron al New York Post y añadió: "Sé que significa mucho para él".

Su esposa, Emma Heming Willis dijo: "Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede"

Sobre el padecimiento de su viejo amigo, reflexionó que "lo que hace que sea tan alucinante es que si alguna vez pasaste tiempo con Bruce Willis, sabés que no hay nadie que haya tenido más joie de vivre que él. Amaba la vida y... simplemente adoraba despertarse cada mañana y tratar de vivir la vida al máximo”. También aseguró que se mantuvo en contacto con la esposa actual de Willis y las tres hijas mayores que tuvo junto a Demi Moore, desde que colegas de la industria del cine expresaron preocupación por su bienestar antes del diagnóstico.

El creativo detalló que la demencia ocasionó que Willis sea, en gran medida, incapaz de comunicarse, y compartió que es como si "ahora viera la vida a través de una puerta mosquitera". Sin embargo, cree que todavía puede reconocerlo. "Mi sensación es que durante uno o tres minutos él sabe quién soy", dijo. “No es totalmente verbal. Solía ​​ser un lector voraz (no quería que nadie lo supiera) y ahora no lee. Todas esas habilidades lingüísticas ya no están disponibles para él y, sin embargo, sigue siendo Bruce”, expresó y sumó: "Cuando estás con él sabés que es Bruce y estás agradecido de que esté ahí, pero la joie de vivre se ha ido".

Bruce Willis junto a su esposa, su expareja y sus cinco hijas, que tienen entre 35 y 9 años

Bruce Willis: el testimonio de su esposa y Demi Moore, dolor y acompañamiento hasta el final

La retirada estrella de clásicos como Die Hard, Pulp Fiction, 12 Monos, El quinto elemento, El sexto sentido y Armaggedon y padre de cinco hijas, con edades entre los 35 y 9 años, celebró este año su cumpleaños número 68 rodeado de sus seres queridos. Su esposa, la modelo Emma Heming Willis, en una entrevista con NBC News en el marco de la Semana Mundial de Concienciación sobre la Demencia Frontotemporal, que va del 24 de septiembre al 1 de octubre, lamentó: “No hay tratamientos para esta enfermedad, una realidad que esperamos que cambie en los próximos años”.

“Es duro para la persona diagnosticada. También es difícil para la familia, y eso no es diferente para Bruce o para mí o para nuestras chicas. Cuando dicen que es una enfermedad familiar, realmente lo es”, destacó Heming y, sobre el diagnóstico, opinó: “Es difícil saber si Bruce es consciente de lo que le sucede… Entender lo que estaba sucediendo, poder aceptar lo que es, no lo hace menos doloroso, pero el simple hecho de estar al tanto de lo que le está sucediendo a Bruce lo hace un poco más fácil”.

Bruce Willis y Demi Moore conviviendo en la pandemia como una familia ensamblada

Por su parte, Demi Moore no se quedó atrás. La exesposa del actor demostró que, a pesar de su divorcio en el 2000, no han dejado de funcionar como una familia ensamblada que siempre priorizó el cariño. Ya en la pandemia, la protagonista de películas como Striptease, Cuestión de honor y Propuesta indecente se había mudado con Bruce Willis y su pareja actual para compartir el aislamiento con sus hijas. Sin embargo, a principios del 2023, una fuente cercana reveló ella "siempre fue una roca para la familia y está decidida a asegurarse de que cada día que le quede a Bruce esté lleno de amor”.

ML / ED