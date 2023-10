La difícil vida amorosa de Matthew Perry: novias famosas y miedo al compromiso

La vida de Matthew Perry estuvo atravesada por su talentosa carrera como actor y estrella de la icónica serie Friends, pero también por una serie de adicciones que vulneraron su salud física y mental. Hubo muchas mujeres famosas, talentosas y hermosas en la vida del recientemente fallecido actor, pero siempre terminaba separándose por miedo a que le rompieran el corazón y que sus consumos problemáticos derivaran en su muerte.

Se cree que el actor estaba soltero y concentrado en su sobriedad en el momento de su muerte, declarada este sábado 28, habiendo soportado una vida amorosa difícil en su juventud. Además de su enamoramiento no correspondido por su coprotagonista Jennifer Aniston, se sabe que Matthew salió con una buena cantidad de grandes nombres en el pasado, como Yasmine Bleeth y Julia Roberts, y también sufrió la decepción de un compromiso fallido.

Matthew Perry y Jennifer Aniston: compañera de trabajo y amiga

El actor admitió que, desde el momento en el que conoció a la actriz Jennifer Aniston, quedó cautivado. “Me enamoré inmediatamente (¿cómo podría no estarlo?) y me gustó, tuve la sensación de que ella también estaba intrigada, quizás iba a convertirse en algo”, escribió Matthew Perry en su autobiografía “Friends, Lovers and the Big Terrible Thing”, publicada en noviembre del 2022.

Cuando consiguieron el trabajo que haría millonario a todo su elenco principal, Friends, Perry llamó primero a Aniston, aunque rápidamente se dio cuenta de que su entusiasmo había sido un error. "Podía sentir cómo se formaba hielo a través del teléfono", escribió. "Mirando hacia atrás, estaba claro que esto le hizo pensar que me gustaba demasiado o de una manera equivocada".

El actor redobló la apuesta y la invitó a salir. “Sólo agravé el error al invitarla a salir. Me rechazó (lo que hizo que fuera muy difícil salir con ella), pero dijo que le encantaría ser mi amiga, y yo empeoré el asunto diciendo: '¡No podemos ser amigos!'”, relató entre bromas. En 1994 comenzó la serie y Perry batalló contra sus sentimientos en la filmación, recordó en su biografía que las conversaciones eran “incómodas”, mientras él se “enamoraba gravemente”.

"Debería estar muerto": la larga batalla de Matthew Perry contra las adicciones y su último deseo

"Me pregunto: ¿cuánto tiempo puedo mirarla? ¿Tres segundos son demasiado?", se preguntaba el actor de apenas 25 años, en ese entonces. Hacia 1998, cuando trascendió la relación de Aniston con Brad Pitt, Matthew Perry dijo que "hacía mucho la había superado" y que ya podía conversar con ella con normalidad. Dijo que el éxito del programa, junto con la "ensordecedora falta de interés" de su coprotagonista, finalmente lo curó y se hicieron amigos.

Asimismo, Perry reveló que fue Jennifer Aniston quien lo confrontó durante las grabaciones de la serie sobre su consumo problemático. Aniston le dijo: "Sabemos que estás bebiendo". "Imagínese lo aterrador que fue ese momento. Ella fue la que más se acercó, le estoy muy agradecido por eso", declaró el actor, quien la elogió por ser buena amiga.

En el libro contó que en su momento más oscuro bebía dos pintas de vodka y tomaba diariamente 55 pastillas y era adicto a la metadona, la cocaína y el tranquilizante Xanax. Reveló que cuando empezó Friends "me encantaron mis compañeros de reparto, me encantaron los guiones, me encantó todo lo relacionado con el programa. Pero también estaba luchando con mis adicciones, lo que sólo aumentaba mi sensación de vergüenza. Tenía un secreto y nadie podía saberlo. E incluso hacer los shows podría ser doloroso".

Matthew Perry y Gwyneth Paltrow: un amor de verano

Perry relató en su libro que besó a Gwyneth Paltrow cuando todavía no eran famosos, en 1994. “En una gran fiesta nos metimos en un armario de escobas y nos besamos", recordó. Por su parte, Paltrow recordó a Perry luego de la terrible noticia de su fallecimiento. En su cuenta de Instagram, compartió una foto del actor muy joven, reveló que se conocieron en el Festival de Teatro de Williamstown en Massachusetts en 1993, junto al texto: “Era tan divertido, tan dulce y muy divertido estar con él”.

“Condujimos hasta nadar en arroyos, tomamos cervezas en el bar de la universidad local, nos besamos en un campo de hierba alta. Fue un verano mágico. Había filmado el piloto de Friends, pero aún no se había emitido. Estaba nervioso, esperando que su gran oportunidad estuviese a la vuelta de la esquina. Ahí estaba. Seguimos siendo amigos por un tiempo hasta que nos separamos, pero siempre estaba feliz de verlo”.

Matthew Perry y Julia Roberts: demasiado bueno para ser cierto

La triste muerte de Matthew Perry, ocurrida este sábado 28, coincidió con el cumpleaños de una de sus exnovias: la estrella de Hollywood Julia Roberts. En su autobiografía, reveló cómo él y la actriz de Pretty Woman tuvieron una relación de seis meses. La estrella de Friends detalló la apasionante aventura e informó que comenzó después de que ella apareciera como invitada en un episodio de la sitcom de 1996, interpretando a una amiga de la infancia con la que Chandler se reencuentra en Nueva York.

Al enterarse de que Julia Roberts había puesto como condición para aparecer en la serie que se incluyera a su personaje en la línea argumental de Chandler Bing, el actor le envió tres docenas de rosas rojas y una tarjeta con el mensaje: “Lo único más emocionante de pensar que harás el programas es que finalmente tengo una excusa para mandarte flores”.

Finalmente, Matthew Perry decidió cortar con ella por sentirse inferior. "Salir con Julia Roberts había sido demasiado para mí. Siempre había estado seguro de que ella iba a romper conmigo", confesó Perry. “Así que en lugar de enfrentar la inevitable agonía de perderla, rompí yo con la bella y brillante Julia Roberts”.

Matthew Perry y Yasmine Bleeth: de la pantalla a la vida real

Como los fans de Friends recuerdan, Chandler era un gran fan de Baywatch y de ver correr por la playa a Yasmine Bleeth. Según Page Six, el actor salió con la despampanante morocha de ojos azules en 1996, después del amorío con Julia Roberts.

Fue un vínculo corto, que no fue confirmado por los actores, pero se sostiene en la prensa a través de los años. Su personaje, de todas formas, continuaría enamorado de la actriz y seguiría nombrándola al aire. Pocos años más tarde, en el 2000, Bleeth conocería a su futuro esposo en una clínica de rehabilitación para reponerse de una adicción a la cocaína.

Matthew Perry y Neve Campbell: pistas de una ruptura que “todavía” dolía

Perry comenzó a salir con su coprotagonista de Tango para Tres, Neve Campbell, en 1998 mientras filmaban la película en Toronto. Sin embargo, se informó que cortaron antes de que la comedia romántica llegara a los cines el año siguiente. Ni Perry ni Campbell (la protagonista de la saga Scream) han abordado públicamente esta supuesta relación.

Sin embargo, en sus memorias, la estrella dijo algo bastante revelador sobre un romance en esa época. La estrella de Friends dedicó una parte de su libro a un antiguo amor y la posterior ruptura que "todavía duele".

Escribió que este amor anónimo dejó en claro que "la bebida era un problema". También dio a los lectores una pista sobre la identidad de la persona: se conocieron en el set de una película en 1999, el mismo año en que Perry y Campbell filmaron Tango para Tres.

Matthew Perry y Maeve Quinlan: un amor de telenovela

La estrella de Friends salió con Maeve Quinlan durante un año. Si bien hizo su debut en el centro de atención como tenista profesional, Quinlan saltó a la fama interpretando a Megan en la telenovela estadounidense Belleza y Poder (“The Bold and the Beautiful”).

Ella y Perry se involucraron sentimentalmente en 2002 y fueron fotografiados asistiendo juntos a varios eventos, incluidas ocasiones caritativas. Al estilo típico de Perry, poco se sabía sobre la relación, aparte del hecho de que la pareja parecía tener una pasión compartida por el tenis. Finalmente se separaron en 2003, pero se mantuvieron en buenos términos.

Matthew Perry y Heather Graham: un romance de un par de semanas

Inmediatamente después de cortar con Quinlan, Perry fue vinculado con Heather Graham, actriz de las series Scrubs y Twin Peaks y de películas como Boogie Nights, Austin Powers y ¿Qué pasó ayer?. Matthew salió con la actriz durante un par de semanas y la pareja fue vista junta varias veces. Sin embargo, duró poco ya que pronto tuvo una relación con otra hermosa actriz.

Matthew Perry y Lauren Graham: un año Gilmore

Perry también salió en el año 2003 con la actriz Lauren Graham, conocida por su papel de Lorelai Gilmore en la aclamada serie Las chicas Gilmore. Sin embargo, el torbellino de romance apenas duró un año.

Afortunadamente parecía que no había rencor entre ellos, ya que la expareja trabajó junta en varias películas después de separarse. Ambos aparecieron en la serie Studio 60 on the Sunset Strip, en la comedia de NBC Go On e incluso interpretaron a una expareja en The Odd Couple. En el 2008 también aparecieron juntos en la película independiente Birds of America.

Matthew Perry y Rachel Dunn: polémica diferencia de edad y primer acercamiento a un vínculo estable

Después de una serie de romances de corta duración, Perry entabló una relación con Rachel Dunn. Nacida en Cambridge, Dunn se mudó a Estados Unidos para estudiar moda. La pareja llamó la atención, debido en gran parte al hecho de que Perry, que entonces tenía 35 años, era 14 años mayor que Dunn, quien tenía apenas 19.

La pareja se unió en un momento en el que Perry estaba limpio de su adicción a los opioides y al alcohol. En declaraciones al Evening Standard en 2004, el actor le dio crédito a su novia por darle estabilidad a su vida mientras se recuperaba de la adicción. Incluso dijo que la estudiante le hizo pensar en sentar cabeza y formar una familia propia.

“Con Rachel en mi vida, sé que puedo ser muy comprometido y no un tipo egoísta que sólo quiere pasar el rato con amigos. Quiero pasar tiempo con mi novia y explorar lo que significa tener una relación mucho más estrecha de la que he tenido antes", declaró.

El romance desató rumores de matrimonio y, según trascendió, Dunn se mudó de Nueva York a California para estar más cerca de él; sin embargo, el romance implosionó poco después. En el momento de la separación, una fuente cercana a la pareja le dijo a People: "No hubo ningún drama involucrado, sólo un compromiso por parte de Matthew de mantenerse concentrado en su sobriedad".

Matthew Perry y Lizzy Caplan: seis años en secreto

La relación más larga de Perry fue con la icónica actriz de Mean Girls, Lizzy Caplan, aunque se sabe muy poco al respecto. Irónicamente, el vínculo de seis años sólo se hizo público después de que la pareja cortó.

Los titulares a menudo se han referido a la historia de amor de Perry con Caplan como una "relación secreta", debido a que se mantuvieron en gran medida alejados del centro de atención, a salvo de un par de apariciones públicas conjuntas. Una de las pocas veces que fueron vistos juntos fue en septiembre de 2011 mientras asistían a un partido de tenis del US Open en Nueva York.

La pareja fue tan discreta que su separación, que tuvo lugar en 2012, no se hizo pública hasta un año y medio después, en octubre de 2013. Una fuente le dijo a MailOnline en 2013 que la relación había sido difícil hacia el final. "Durante el último año que estuvieron juntos hubo muchos altibajos, muchos ida y vuelta", dijeron. "Fue difícil para ellos dejarlo ir, pero finalmente Lizzy decidió que quería más”.

Matthew Perry y Molly Hurwitz: un compromiso inconcluso

Después de casi siete años en los que no estuvo vinculado con nadie y se pensaba que era célibe, Matthew Perry comenzó a salir con la gerente de talentos y literaria Molly Hurwitz, ahora de 32 años. Se conocieron en 2019 y se comprometieron. Con la revista People, Matthew la definió como "la mujer más grande sobre la faz del planeta".

"Decidí comprometerme", dijo. "Afortunadamente, estaba saliendo con la mujer más grande sobre la faz del planeta en ese momento". Lamentablemente, se separaron apenas siete meses después, en noviembre del 2021. En un comunicado enviado a ese medio, la estrella de Friends se sinceró: "A veces las cosas simplemente no funcionan y esta es una de ellas. Le deseo a Molly lo mejor".

"Solo se puede abrazar a alguien hasta cierto punto", dijo a otro medio un amigo de Hurwitz, que era 22 años menor que él, en el momento de su separación. "Está en un lugar muy oscuro y sus amigos temen que haya recaído", reveló.

Matthew Perry deseaba casarse y tener hijos

En su autobiografía, Matthew Perry reflexionó sobre el motivo por el cual cortó todas sus relaciones: “Rompo con todas porque tengo un miedo mortal de que descubran que no soy suficiente, que no importo y que estoy demasiado necesitado, y que romperán conmigo y entonces eso me aniquilará, porque tendré que tomar drogas y eso me matará", narró en Friends, Lovers and the Terrible Big Thing. “Por eso rompo con todas esas maravillosas mujeres que se han cruzado en mi camino”, se sinceró.

Un jacuzzi de lujo, antidepresivos y un premonitorio posteo: las circunstancias que rodean la muerte de Matthew Perry

Sin embargo, el actor todavía tenía esperanzas de algún día ser esposo y padre. "Nunca imaginé que tendría 52 años y estaría soltero y no jugando juegos divertidos y tontos con niños muy lindos corriendo de un lado a otro, repitiendo palabras sin sentido que les habría enseñado sólo para hacer reír a mi hermosa esposa", admitió.

Describió cómo ya no tenía miedo al amor y esperaba que su próxima pareja fuera la indicada. Hasta bromeó: "Me siento más seguro y ya no le tengo miedo al amor, así que la próxima chica con la que salga será mejor que tenga cuidado". También consideró que hubiera sido un gran padre: “Creo que sería genial. Realmente lo creo. Crecí con muchos niños pequeños a mi alrededor, y probablemente esa sea la razón, pero no puedo esperar”, expuso.

Fans de Friends se despidieron del actor

El fallecimiento del querido actor evidenció la vigencia de su obra y el cariño del público de todo el mundo hacia Friends, la sitcom que definió la televisión entre 1994 y 2004. En Nueva York, ciudad donde acontece la serie, la llovizna no impidió que los fans se reunieran este domingo frente al edificio de departamentos utilizado en el rodaje, donde en teoría vivían Chandler con Joey y Rachel con Mónica. La fachada de ese edificio se usó en la serie, sin embargo, las grabaciones de los actores eran en el estudio de grabación de Los Ángeles.

Los fans definieron al personaje de Matthew Perry como “un tipo divertido, cariñoso y dedicado a sus amigos”, características que le atribuyen al fallecido actor. Dejaron flores y carteles con frases como “gracias por las risas”.

ML / ED