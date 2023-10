El actor estadounidense Matthew Perry, que ganó fama mundial por haber interpretado el papel de 'Chandler' en la exitosa sitcom Friends, murió este sábado a los 54 años. Lo encontraron en un jacuzzi en su casa, en Los Angeles, una noticia conmocionante que estalló en las redes sociales de todo el planeta, y esta noche a pocos minutos de conocerse su muerte ya había reunido en X, la ex Twitter, más de un millón de posteos.

Perry se consagró al interpretar a Chandler Bing, uno de los seis personajes principales de esta icónica telecomedia que brilló en la década de los '90 y supo conquistar un público a escala global.

Friends se estrenó el 22 de septiembre de 1994, creada y producida por Marta Kauffman y David Crane. El germen del proyecto nació cuando los autores empezaron a recordar sus días pos-universitarios y los primeros momentos de vida independiente en Nueva York. El resultado de aquellos primeros esbozos se llamó inicialmente “Insomnia Café” y fue presentado a la NBC a fines del 1993.

La repercusión entre el público y las críticas fueron tan favorables que el proyecto avanzó sin inconvenientes hasta establecerse como la sitcom más exitosa de todos los tiempos. El guión era simple, los buenos y malos momentos de seis amigos que vivíann en Manhattan, tres varones y tres mujeres, mezclando temas cotidianos como amores, amistades, trabajos, relaciones, planes, frustraciones, pero el pilar de todo ese andamiaje era que resultaba imposible no empatizar o identificarse con esos personajes, todos tan normales y al paso de los años casi parte de las familias de sus televidentes en todo el mundo.

Los protagonistas de ‘Friends’: reencuentro con nostalgia y dólares

Jennifer Aniston interpretó a Rachel Green, una entusiasta de la moda, Courteney Cox era Monica Geller, la "madre" del grupo y maniática de la limpieza y la cocina, mientras que Lisa Kudrow personificaba a la despistada Phoebe Buffay, masajista a veces, música de escasas condiciones en otras, pero cada una de sus apariciones equivalía a una sonrisa inmediata. La parte masculina la integraban Perry como el ejecutivo Chandler Bing, Matt LeBlanc interpretaba Joey Tribbiani, que quería triunfar como actor sin muchas luces, en tanto que David Schwimmer personificó al paleontólogo Ross Geller.

Concluida la décima temporada de la serie en 2004, los protagonistas volverían a reunirse recién en 2021, lo que significó para los fans uno de los regresos más esperados. Según reportaron medios como The Hollywood Reporter y Variety, cada uno de los seis miembros del elenco recibió casi tres millones de dólares por esa reunión de celebración para recordar que habían pasado 17 años del final de la Friends.

Durante las últimas dos temporadas de la serie, cada uno llegó a ganar un millón de dólares por episodio, muy lejos de los US$ 22.500 que cobraron en la temporada inicial.

Los actores y actrices de Friends grabaron 236 y se convirtieron en celebridades.

Qué se sabe del fallecimiento de Matthew Perry

La triste noticia del fallecimiento del actor fue difundida por el medio especializado TMZ, el cual comunicó que Matthew Perry "aparentemente se habría ahogado", tras sufrir un paro cardíaco.

"Nuestras fuentes dicen que fue encontrado en un jacuzzi de su casa", explicó la revista y detalló que no se encontraron drogas. Por el momento, se descarta que la muerte del actor haya sido un suicidio, aunque se están investigando las causas.

Chandler fue uno personajes de los más exitosos en la sitcom, no solo por sus desopilantes gestos y expresiones, sino que su amor por Mónica se convirtió en uno de los pilares románticos de la serie.

Justamente, la tercera temporada de Friends coincidió con una de las peores épocas de adicción de Perry, lo que empezó a afectar en su salud y eso se empezó a ver en la pantalla. El intérprete mostraba un considerable adelgazamiento que no podía ocultarse en la ficción.

En su autobiografía titulada "Amigos, amantes y aquello tan terrible", Perry contó sobre este momento tan complicado en su vida, sumado a su ascenso a la fama, hizo un repaso por su carrera y dio algunos datos desconocidos sobre la mítica serie. Allí reveló de forma honesta su adicción al alcohol y a las drogas.

"Me he gastado más de siete millones de dólares para intentar mantenerme sobrio. He ido a unas 6.000 reuniones de Alcohólicos Anónimos. He estado en rehabilitación 15 veces. He estado internado en un hospital psiquiátrico. He ido a terapia dos veces a la semana durante 30 años. He estado a las puertas de la muerte", señaló en esas páginas con una franqueza brutal

Y en octubre del año pasado, le había contado al New York Times que cumplía 18 meses sobrio. La triste noticia de este sábado conmocionó a Los Angeles y a cada televidente de Friends alrededor del mundo.

CA/HB