Los protagonistas de ‘Friends’: reencuentro con nostalgia y dólares

Diecisiete años pasaron entre el último episodio de Friends y el especial que se presentó esta semana. Bajo el nombre La reunión, y con el objetivo de sostener a la plataforma de streaming de HBO, Jennifer Aniston, Courtney Cox, Lisa Kudrow, Matthew Perry, Matt LeBlanc y David Schwimmer volvieron a reunirse en los estudios donde filmaron la sitcom durante sus diez temporadas. Desde que finalizó Friends, los seis solo se habían juntado una vez para cenar en octubre de 2019. En ese momento, ya se planeaba el reencuentro y el director del capítulo cerraba los detalles con los directivos de la empresa. Meses más tarde, la pandemia del coronavirus obligaría a retrasar las grabaciones pero finalmente pudieron llevarlas a cabo y el resultado fue un éxito rotundo.

La reunión se estrenó en la plataforma el 27 de mayo y ese mismo día fue vista por el 30% de los usuarios. Además, el miércoles se anunció que el próximo 29 de junio, HBO Max estará disponible en Latinoamérica y el material con los actores de Friends fue utilizado como uno de los grandes pilares para promover el lanzamiento.

Juntos. Gracias al episodio, los fanáticos de la serie pudieron ver a los protagonistas una vez más en los sets de filmación de Warner Bros. Recuerdos emotivos y una gran cantidad de actividades nostálgicas llevaron a los actores a revivir esa etapa de sus vidas. De todas formas, no fueron allí solo por eso ya que, según reportaron medios como The Hollywood Reporter y Variety, cada uno cobró casi tres millones de dólares por el episodio. La cifra es abultada si se tiene en cuenta que filmaron solo dos días. Durante las últimas dos temporadas, cada uno llegó a ganar un millón de dólares por episodio mientras que en las primeras dos esa cifra era de apenas US$ 22.500. “Cuando fui a la audición, apenas tenía once dólares”, contó LeBlanc para demostrar cómo cambió su vida desde lo económico.

De los seis, Jennifer Aniston, quien interpretó a Rachel, es quien tuvo la carrera más próspera en Hollywood. La actriz de 52 años participó de una gran cantidad de comedias románticas y se estima que su fortuna actual es de US$ 300 millones. Si bien protagonizó algunos films dramáticos, fue en el humor donde encontró un espacio para explotar su costado actoral.

Por su parte, Courtney Cox, Mónica en Friends, logró desprenderse de los roles humorísticos y es una de las actrices que participaron en los films de la saga de terror Scream. Su fortuna actual ronda los US$ 150 millones gracias a varios contratos para ser vocera y cara de reconocidas marcas. El tercero en la lista en cuanto a ganancias es Matthew Perry. Conocido por ser Chandler en la sitcom, actualmente tiene una fortuna de US$ 120 millones. Y no por sus papeles en películas y series sino por sus inversiones en bienes raíces. Durante mucho tiempo, Perry combatió contra adicciones y abuso de sustancias y tuvo pocos roles relevantes en proyectos cinematográficos. Sin embargo, supo comprar mansiones y departamentos en Los Angeles que luego vendió por valores más altos. A él le sigue Lisa Kudrow. Más conocida como “Phoebe de Friends”, actualmente ostenta una suma de US$ 90 millones y una carrera extensa luego de la sitcom. Su show Web Therapy, en el cual interpreta a una terapeuta que se relaciona con sus pacientes a través de internet, tuvo críticas positivas durante sus seis temporadas.

Otro de los que experimentaron por distintos géneros fue David Schwimmer (Ross). Si bien nunca abandonó la comedia, fue la voz de la jirafa Melman en Madagascar, uno de sus roles más recordados es el de Robert Kardashian en la serie dramática La gente vs O.J. Simpson. Allí, interpretó al abogado (y padre de “Las Kardashian”) que defendió a la estrella de fútbol americano luego ser acusado por asesinato. Actualmente, la fortuna de Schwimmer es de US$ 85 millones. Por último, está Matt LeBlanc, o Joey en Friends. Su fortuna ronda los US$ 80 millones y fue el único que siguió ligado a su personaje luego del último episodio de la sitcom. Durante dos temporadas, se llevó a cabo un show llamado Joey, que siguió los pasos del personaje durante un tiempo pero que no logró buenos niveles de audiencia.

Invitados de lujo

Si bien los seis actores fueron el centro de atención durante La reunión, en sus casi dos horas de duración también se vieron otras caras conocidas. David Beckham, Lady Gaga, la banda surcoreana BTS y la activista social pakistaní Malala fueron algunas de las personalidades que pasaron por el show para contar sus experiencias personales con Friends. “Siempre que me siento solo, estoy lejos de casa o extraño a mi familia, pongo un episodio y me saca una sonrisa”, reveló Beckham. Además, se llevó a cabo un desfile con algunos de los disfraces más emblemáticos de la sitcom, y los encargados de caminar por la pasarela fueron Cara Delevigne, Justin Bieber y Cindy Crawford. Cada uno posó con atuendos icónicos y todos los protagonistas de Friends recordaron los episodios donde aparecieron.