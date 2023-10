"Debería estar muerto": la larga batalla de Matthew Perry contra las adicciones y su último deseo

El actor estadounidense Matthew Perry, fallecido a los 54 años en su mansión de Los Ángeles, ganó fama mundial en los años 90 por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie "Friends". Durante sus diez temporadas (1994-2004), la producción relató los líos amorosos, laborales y de amistad de seis jóvenes neoyorquinos que sedujeron a millones de espectadores en todo el mundo.

Pero paralelamente, el popular actor tuvo que enfrentar graves problemas de salud y adicciones que lo llevaron al borde de la muerte. Incluso padeció una grave perforación de colon debido al consumo de drogas, que requirió siete horas de cirugía y llevar una bolsa de colostomía por varios meses. "Debería estar muerto", admitió Perry en el prólogo de sus memorias.

En ese libro, dedicado a "todos los que sufren ahí afuera", el actor admitió haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio. "A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años", escribió. Además, se sometió a docenas de cirugías que le salvaron la vida y realizó 15 viajes a clínicas de rehabilitación tratando de desintoxicarse.

Un jacuzzi de lujo, antidepresivos y un premonitorio posteo: las circunstancias que rodean la muerte de Matthew Perry

6.000 visitas a Alcohólicos Anónimos, en rehabilitación 15 veces y 12 cirugías que le salvaron la vida

En el libro relató que en 2019 escapó por poco de la muerte después de que le estallara el colon debido al uso excesivo del opiáceo OxyContin, que lo dejó conectado a una máquina de soporte vital con órganos dañados. Estuvo en coma durante dos semanas y cuando volvió descubrió que le habían colocado la bolsa de colostomía que tuvo que usar durante los siguientes nueve meses.

Describió el momento en que sus seres queridos corrieron al hospital de Los Ángeles: "Los médicos le dijeron a mi familia que tenía un dos por ciento de posibilidades de vivir. Me pusieron una cosa llamada máquina Ecmo, que hace toda la respiración del corazón y los pulmones. Y eso se llama Ave María. Nadie sobrevive a eso".

"Un alma dulce y atormentada": conmoción mundial por la muerte de Matthew Perry, estrella de "Friends"

En 2021, Perry sufrió otro roce con la muerte en un centro de rehabilitación en Suiza, cuando los médicos le administraron un sedante que interactuó con los opioides y provocó que su corazón dejara de latir. Lograron resucitarlo, pero en el proceso le rompieron ocho costillas, lo que le obligó a renunciar a su papel como coprotagonista de la película "No mires arriba", con Meryl Streep. Dijo que perder esa oportunidad fue "desgarrador".

Perry se hizo conocido en todo el mundo por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie "Friends", un papel que le valió alrededor de 1 millón de dólares por episodio, lo que lo convirtió en uno de los actores mejor pagados del mundo. Pero para Perry, la fama tuvo un precio extremadamente alto: tuvo que destinar 9 millones de dólares para tratar de mantenerse sobrio.

Según sus memorias, mientras protagonizaba la serie entre 1994 y 2004, su peso varió entre los 41 y los 73 kilos, un vaivén provocado por sus adicciones a los analgésicos o el alcohol. Además, Perry realizó 6.000 visitas a Alcohólicos Anónimos, estuvo en rehabilitación 15 veces y se sometió a 12 cirugías para salvar su vida. Él insistió en que nunca apareció en el set de "Friends" estando drogado o borracho, pero admitió que su apariencia física en pantalla indicaba qué sustancia estaba consumiendo en ese momento.

Murió Matthew Perry, el adorable 'Chandler' de Friends

"No sabía cómo parar"

Las adicciones lo habían acompañado desde la infancia. El consumo de alcohol comenzó con cerveza y vino cuando sólo tenía 14 años, y cuando cumplió 21 años ya daba signos de estar fuera de control. Se mudó a Los Ángeles para perseguir el sueño de su infancia de alcanzar el estrellato y apareció en varios programas de televisión antes de audicionar con éxito para Friends.

Los seis miembros del reparto se llevaron bien desde el principio, y su amistad se extendió más allá del fin de la serie, pero a Perry todavía le resultaba tremendamente estresante filmar. "Sentía que iba a morir si la audiencia en vivo no se reía", admitió en el programa de reunión en 2021. "Y yo sudaba y tenía convulsiones. Me sentí así todas las noches".

Perry también desarrolló una adicción al Vicodin, un analgésico que tomó después de un accidente de moto acuática poco después de empezar "Friends": La dosis máxima diaria es de ocho comprimidos, pero al final de la tercera temporada de la serie, consumía alrededor de 55 al día.

Conseguir más pastillas de Vicodin se convirtió en un "trabajo de tiempo completo: hacer llamadas, ver médicos, fingir migrañas, encontrar enfermeras corruptas que me dieran lo que necesitaba". "Sólo quería sentarme en mi sofá, tomarme cinco Vicodin y ver una película. Eso era el paraíso para mí. Ya no lo es", dijo al New York Times. Perry también reveló que iría a las "open house" organizadas por agentes inmobiliarios estadounidenses para exhibir una propiedad, solo para poder robar pastillas de los botiquines.

Todo esto lo llevó a iniciar un largo camino en rehabilitación. "La adicción se despierta antes que tú", dijo, "y te quiere solo a ti". Tan pronto como levantas la mano y dices: 'Tengo un problema', el alcohol se burla: '¿Vas a decir algo al respecto? Bien, me iré por un tiempo. Pero volveré.' Nunca desaparece para siempre", reflexionó. "No sabía cómo parar", contó a la revista People. "Si la policía viniera a mi casa y me dijera: 'Si bebes esta noche, te llevaremos a la cárcel', empezaría a hacer las maletas. No pude parar porque la enfermedad y la adicción son progresivas. Así que las cosas empeoran cada vez más a medida que envejeces".

Perry dijo que lamentaba profundamente cómo su abuso de drogas y alcohol le había costado sus relaciones amorosas y sus amistades. Después de romances de corta duración con estrellas como Julia Roberts Neve Campbell, Heather Graham y Yasmine Bleeth (Baywatch), se comprometió con la agente literaria Molly Hurwitz, pero la relación terminó abruptamente siete meses más tarde.

"Cuando muera, sería bueno que se hable de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas"

En 2022, el actor publicó sus memorias "Amigos, amantes y aquello tan terrible", dejando al descubierto su paralizante batalla contra las drogas y el alcohol, y su enamoramiento secreto por Jennifer Aniston. En ellas, habló de sus décadas de luchas contras las adicciones y las veces que se salvó de la muerte, pero afirmó estar orgulloso de "recuperarse de toda esta tortura".

En el libro contó que en su momento más oscuro bebía dos pintas de vodka y tomaba diariamente 55 pastillas y era adicto a la metadona, la cocaína y el tranquilizante Xanax. Dijo que cuando empezó Friends "me encantaron mis compañeros de reparto, me encantaron los guiones, me encantó todo lo relacionado con el programa. Pero también estaba luchando con mis adicciones, lo que sólo aumentaba mi sensación de vergüenza. Tenía un secreto y nadie podía saberlo. E incluso hacer los shows podría ser doloroso".

Al publicar su libro, Perry dijo que estaba "bastante sano" y agregó que era algo de lo que estaba muy orgulloso. Reveló que se sintió estimulado por las desgarradoras cicatrices de 14 operaciones de estómago que le sirvieron como recordatorio constante y que había escrito sus memorias para ayudar a otras personas que padecían adicción.

Recordando la internación de 2019, escribió: "Esa noche colocaron a cinco personas en una máquina Ecmo, las otras cuatro murieron y yo sobreviví. “Entonces la gran pregunta es ¿por qué? ¿Por qué fui yo el indicado? Tiene que haber algún tipo de razón".

Después de la publicación de su libro, habló en un podcast sobre los "altibajos" que sufrió en su vida y dijo que todo lo que vivió le sirvió para ayudar a otros adictos: "Lo haré por ti, incluso si no siempre puedo hacerlo por mí mismo", les respondería. Reflexionando sobre su legado, admitió: "Cuando muera, sé que la gente hablará de Friends, Friends, Friends. Y me alegro de eso, feliz de haber hecho un trabajo sólido como actor... Pero cuando muera, en lo que respecta a mis supuestos logros, sería bueno si los 'Friends' estuvieran en la lista muy por detrás de las cosas que hice para tratar de ayudar a otras personas. Sé que no sucederá, pero sería bueno".

ds