Un jacuzzi de lujo, antidepresivos y un premonitorio posteo: las circunstancias que rodean la muerte de Matthew Perry

Un jacuzzi de lujo en su residencia de Los Ángeles, antidepresivos y ansiolíticos recetados y un premonitorio posteo en Instagram: la muerte del actor estadounidense Matthew Perry a los 54 años shockeó al mundo del espectáculo y a millones de fans de la legendaria serie "Friends", que lo llevó a la fama.

La conmoción por la sorpresiva muerte de Perry, se extendió desde Hollywood hasta su país de infancia, Canadá, donde el primer ministro Justin Trudeau dijo que el mundo recordará su "alegría". Durante las últimas décadas había lidiado con adicciones varias y graves problemas de salud durante años

Matthew Perry supuestamente había jugado un partido de pickleball de dos horas, un deporte similar al tenis pero que se juega en una cancha más pequeña que alcanzó popularidad después de que varias celebridades de Hollywood comenzaron a promocionarlo durante los confinamientos por el covid.

El presentador radial y televisivo Billy Bush contó en Instagram lo que le dijo la compañera de juego del actor: "Hablé con la mujer con la que jugó esta mañana y todas las mañanas. Ella está en shock, adoraba a Matt... dijo que había estado fatigado hoy y durante la semana pasada. Un poco más de lo habitual. Jugó durante una hora y luego se fue a casa".

Los socorristas encontraron a Perry inconsciente en un jacuzzi de su casa en Los Ángeles el sábado y no pudieron reanimarlo

El último posteo en Instagram, en su jacuzzi de su mansión de Pacific Palisades, en Los Angeles.

Una vez en la casa, Perry hizo un encargo a su asistente personal. Este se ausentó de la casa de Pacific Palisades durante dos horas para comprar un nuevo iPhone y unos anteojos recetados. Cuando regresó a la casa lo encontró inconsciente en el jacuzzi y llamó a emergencias a la 16:07 (hora de California).

Los bomberos llegaron al lugar respondiendo a una "emergencia acuática" que podía referirse a una "piscina, un spa, un jacuzzi o una fuente". En una corta grabación publicada este domingo por el portal especializado TMZ, se puede escuchar a los operadores del servicio de emergencia pronunciando las palabras "rescate" y "ahogamiento".

Los paramédicos llegaron a la mansión de Pacific Palisades, pero no pudieron reanimarlo y Perry no fue trasladado al hospital, según informaron las autoridades al diario Los Angeles Times.

La policía local llegó al lugar minutos más tarde y pasó horas dentro de la mansión para "una investigación por la muerte de un hombre en sus cincuentas", dijo un vocero. También se presentó la división de robos y homicidios del Departamento de Policía de Los Ángeles.

A las 22.35 horas llegó a la mansión el forense, que se quedó con el cuerpo de Perry en su residencia hasta pasada la medianoche.

TMZ informó que no fueron halladas drogas en la escena y agregó que el cuerpo de Perry fue encontrado por su asistente que llamó al 911, y tanto ese medio como Los Angeles Times dijeron este domingo que no había indicios de actuación criminal, al citar fuentes anónimas.

Un vecino de Perry le dijo al medio US Sun que él y sus hermanos menores quedaron "perturbados" cuando oyeron que llegó la policía y contó que muchos vecinos pusieron ver por encima de sus medianeras traseras cómo se desarrollaba el drama.

"Estaba en casa cuando apareció la ambulancia y miró hacia afuera, estaba a punto de dirigirme a la casa de mi amigo", dijo el joven. "Estaban afuera de la puerta de mi vecino. No pensé mucho en eso en ese momento hasta que empezó a llegar la policía y todo. No golpearon la puerta, guardaron silencio".

Y agregó: "Fue muy inquietante y muy triste después de todos esos años... por lo que ha pasado y sus adicciones y todo eso. Yo estaba muy triste. Al mismo tiempo, en cierto sentido lo esperaba, pero no esperaba que fuera tan pronto. No había vivido allí mucho tiempo".

A la espera de los resultados de la autopsia

El cuerpo de Matthew Perry fue retirado de su casa cerca de la medianoche de este domingo sin que se haya revelado una causa oficial de muerte. Está pendiente que el médico forense del condado de Los Ángeles realice una autopsia para determinar la causa y la forma de la muerte.

El capitán de la policía de Los Ángeles, Scot Williams, que actualmente está investigando la muerte del actor, reveló que la causa exacta de la muerte no se conocería hasta dentro de un tiempo.

Sin embargo, fuentes oficiales confirmaron que el actor padecía de EPOC -enfermedad pulmonar obstructiva crónica-, y los medicamentos que encontraron los forenses en la casa de Perry generalmente se usan para personas con enfisema o bronquitis crónica.

Perry había sido fumador durante mucho tiempo.

En su última publicación en Instagram, compartida a principios de esta semana, la estrella de "Friends" compartió una imagen de él la piscina en la que murió y escribió: "Oh, ¿entonces el agua tibia dando vueltas te hace sentir bien? Soy Mattman".

Matthew Perry atravesó problemas de salud y adicciones

Perry era mejor conocido por su interpretación del sarcástico Chandler Bing en la popular serie "Friends". Durante sus diez temporadas (1994-2004), la producción relató los líos amorosos, laborales y de amistad de seis jóvenes neoyorquinos que sedujeron a millones de espectadores en todo el mundo.

Pero a pesar de lanzar una broma tras otra (y ganar una fortunas), Perry era presa de la angustia.

En 2018, a la edad de 49 años, sufrió una perforación gastrointestinal como consecuencia de su consumo excesivo de opiáceos. Le dieron sólo un dos por ciento de posibilidades de vivir después de estar en coma durante dos semanas.

Incluso padeció una grave perforación de colon debido al consumo de drogas, que requirió siete horas de cirugía y llevar una bolsa de colostomía por varios meses. "Debería estar muerto", admitió en el prólogo de sus memorias "Amigos, amantes y aquello tan terrible".

En ese libro, dedicado a "todos los que sufren ahí afuera", admite haber asistido a terapia de desintoxicación 65 veces, gastando unos 9 millones de dólares en sus intentos de volver a estar sobrio. "A la gente le sorprendería saber que he estado casi sobrio desde 2001, excepto por unos 60 o 70 pequeños percances a lo largo de los años", escribió.

Perry, que nunca se casó pero salió con varias estrellas, incluida Julia Roberts, fue sincero acerca de sus adicciones, habiendo ido por primera vez a rehabilitación en 1997 por una adicción a los analgésicos después de un accidente de moto acuática.

Después de este período inicial, volvió a ir a rehabilitación en 2001 y 2011. Le dijo a un entrevistador en 2016 que no recuerda haber filmado tres temporadas de Friends.

Un viejo amigo de Perry, que estuvo en recuperación con él, dijo a The Daily Mail: "Todos están en un estado de shock total. No es ningún secreto que luchó contra las drogas y el alcohol durante años, pero la última vez que hablé con él, hace unas semanas, parecía estar en un buen lugar.

"Estaba optimista y sonaba sobrio y positivo", recordó. "Había estado en rehabilitación 17 veces y casi muere por abuso de opioides, pero era alguien que era sincero al querer quitarse la vida y su sobriedad, un día a la vez". "Todos rezan para que no haya recaído".

Matthew Perry nació en Massachusetts en 1969, y fue criado entre Montreal y Los Ángeles luego de la separación de sus padres, un actor estadounidense y una periodista canadiense que fue secretaria de prensa del primer ministro Pierre Trudeau.

De adolescente, Perry fue una estrella del tenis con clasificación nacional en Canadá, antes de mudarse de forma permanente a California y dedicarse a la actuación. En los años 80, tuvo papeles de invitado en series populares como "Charles in charge" y "Growing pains".

En "Friends", fue el último y el más joven de los actores principales seleccionados. Su personaje, el más sarcástico e ingenioso del grupo, pero también raro e inseguro, se convirtió rápidamente en el favorito de los aficionados. Perry y sus colegas de reparto - Jennifer Aniston, Courteney Cox, Lisa Kudrow, Matt LeBlanc y David Schwimmer - negociaron cada uno un millón de dólares por capítulo al final de su tremendamente exitosa serie de 236 episodios.

Como señal del duradero atractivo del programa, cada uno de ellos presuntamente ganó 2,5 millones de dólares por un capítulo de reencuentro en 2021 donde Perry generó preocupación por sus dificultades para hablar y sorprendió a sus compañeros al admitir haber sufrido "cada noche" episodios de ansiedad severa durante las grabaciones.

Además de "Friends", Perry apareció en filmes como "Fools rush in" y "The whole nine yards". Fue nominado para cinco premios Emmy, dos por apariciones como invitado en "The West Wing", aunque nunca fue galardonado con ningún premio televisivo de prestigio.

