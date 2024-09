‘El jockey’ de Luis Ortega, mejor película latinoamericana en San Sebastián

El jockey, de Luis Ortega, ganó este ayer el premio Horizontes a la mejor película latinoamericana en el Festival de San Sebastián.

La película competía con trece coproducciones de Argentina, Brasil, Chile, Colombia, México, Panamá, Perú, Uruguay y Venezuela, en el certamen de la ciudad del norte de España.

“Gracias por este inmenso reconocimiento a nuestra película y a nuestro cine”, dijo al recoger el premio el protagonista de la película, Nahuel Pérez Biscayart, quien cargó contra los recortes del gobierno de Javier Milei al cine argentino y defendió la producción nacional.

“Detrás de ese autoengaño en el que viven, ese odio que profesan, no hay ninguna libertad. Hay simplemente una profunda soledad. Podrán intentarlo, pero no nos van a destruir, no nos vamos a destruir. ¡Viva el cine argentino!”, lanzó Pérez Biscayart.

El gobierno de Milei impuso un fuerte recorte en el Instituto Nacional del Cine (Incaa). Los recortes han incluido la suspensión de programas de apoyo y el despido de buena parte de sus empleados, lo que ha dejado virtualmente paralizado al Incaa.

El documental taurino Tardes de soledad, del director español Albert Serra, se alzó como la mejor película, en una gala en la que hubo otras manifestaciones de apoyo al cine argentino. Tardes de soledad confirmó su favoritismo entre los críticos de cine y obtuvo la Concha de Oro, el máximo galardón del certamen en la ciudad vasca, en el norte de España.

Aplaudida en su proyección, la película generó debate antes de ser presentada, cuando el partido animalista PACMA pidió retirarla al considerar que ofrece “una visión romántica” de “una tradición que implica violencia hacia los animales”.

La portuguesa Laura Carreira y el español Pedro Martín Calero ganaron el premio de mejor dirección. La Concha de Plata a la mejor dirección del certamen en la ciudad vasca, en el norte de España, recayó en Carreira por el drama On Falling, sobre el deshumanizante trabajo en un gran almacén de una empresa online. “Vamos por un camino que nos hace sentir y débiles. Tenemos que empezar a buscar otro camino”, dijo.

El galardón lo comparte Calero por la película de terror El llanto. Agradeciendo un premio a una película de género, Calero recordó que El llanto es también una película argentina, más de la mitad del rodaje se rodó allá, la mitad del casting es argentino”. Dijo “agradecer ser parte modesta del cine argentino, que esta película es Argentina y recordar que el premio también es de ellos”, agregó.

Por la alfombra roja desfilaron estrellas como Johnny Depp, Isabelle Huppert, Lupita Nyong’o, Tilda Swinton y Monica Bellucci. Este año recogieron el Premio Donostia, el reconocimiento a una destacada carrera dedicada al cine, el español Pedro Almodóvar, su compatriota el actor español Javier Bardem y Cate Blanchet.