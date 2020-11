Los famosos argentinos que participaron de la elección en los Estados Unidos

Por lo general, los famosos estadounidenses, sobre todo los que trabajan en Hollywood, no suelen dar a conocer sus posturas políticas. Pero eso cambió con las elecciones presidenciales de este año. La gran mayoría se mostró a favor de Joe Biden y repudió a Donald Trump por su accionar durante los últimos cuatros años. Y entre ellos, también estuvieron algunos argentinos que trabajan en esa industria.

A sus 23 años, Camila Morrone fue una de las argentinas más activas durante la campaña presidencial. La actriz y actual novia de Leonardo DiCaprio se sumó al organismo Voto Latino para fomentar la participación electoral de la comunidad latina. “Ser latina ha sido una gran parte de mi crecimiento y de mi cultura. En esta elección, más que nunca, debemos participar y levantar nuestra voz. Nos han hecho creer que nuestro voto no cuenta pero eso no es cierto”, aseguró en sus redes sociales.

Morrone, hija de Lucía Polak y Máximo Morrone, ya emitió su voto y contó que eligió a la fórmula Biden-Harris. Además, realizó charlas durante los últimos días para reforzar las iniciativas en las que participó. En algunas de ellas estuvo acompañada de otras actrices latinas como Salma Hayek y Rosario Dawson.

En esa misma línea, Bárbara Muschietti, productora de varias películas en Hollywood como la última versión de IT, también apoyó organizaciones cuyo objetivo era incentivar el voto latino en Estados Unidos. La hermana de Andy Muschietti, director de IT, compartió acciones realizadas por “Todas crecemos Latina” y un listado de consejos a la hora de votar. “El voto de la mujer latina puede determinar el resultado de esta elección. Usa tu poder”, indica el posteo que hizo en sus redes sociales.

Julie Gonzalo, actriz argentina nacida en Lanús y con una larga trayectoria en películas y series de Hollywood (Veronica Mars, Supergirl y Una Navidad de locos, entre otras), también pudo votar en estas elecciones. Ella también votó por la fórmula Biden-Harris y pidió tanto a la comunidad latina como a los estadounidenses en general que participen en la elección.

Ignacio Serricchio, actor nacido en Lanús y también asentado en Hollywood, formó parte de un video donde varios artistas dieron consejos sobre distintos puntos a tener en cuenta para votar. “¿Necesitas pedir tiempo libre en tu trabajo o cuidado para tu hijos así podes ir a votar?”, pregunta el argentino en el video. Ese tipo de iniciativas son relevantes en Estados Unidos porque votar no es obligatorio y, por lo general, las personas deben asistir en horarios que no se superpongan con sus trabajos. “Son preguntas importantes que queremos hacerte para que te organices de la mejor manera para votar”, indicó Ignacio, quien ha formado parte de proyectos como Perdidos en el Espacio, La Mula (con Clint Eastwood) y la versión estadounidense/mexicana de El Marginal.

Y en el día de hoy, Manu Ginóbili utilizó su cuenta de Twitter para pedirle a las personas que vayan a votar. "El día de hoy se parece a un juego 7 de playoffs. Será tenso y excitante. VOTEN, VOTEN, VOTEN, VOTEN", escribió el ex basquetbolista argentino que actualmente vive en San Antonio, Texas. Por otro lado, su esposa Marianela Oroño, dejó ver su preferencia por el candidato demócrata a lo largo de la campaña. "La paciencia de Biden, chapeau", escribió el día del debate presidencial entre Trump y Biden. Además, agregó un emoticón ofuscado en referencia a las constantes interrupciones que realizó el republicano.

It feels like a Game7 of the playoffs today!! It's gonna be tense and exciting. Please, keep voting. VOTE VOTE VOTE VOTE!!!