Hollywood refuerza su posición anti Trump antes de las elecciones

Este martes 3 de noviembre de 2020 es el último día de las elecciones que se llevan a cabo en Estados Unidos para definir entre Donald Trump y Joe Biden al próximo presidente. Según los datos que brindan los organismos encargados de monitorear el procesos, más de 90 millones de personas ya eligieron a su candidato gracias al sistema de “Voto temprano”. Esta cifra es un récord histórico que muchos atribuyen a la pandemia y otros a la gran campaña realizada para votar en las elecciones 2020. Y si hay un sector que se suma con fuerza a esta iniciativa es el de Hollywood.

Hace meses que los actores, actrices y artistas que componen ese sector utilizan todos los medios que tienen a su disposición para fomentar el voto entre los estadounidenses. A diferencia de Argentina, no es obligatorio y por ese motivo se realizan campañas para incentivar. Tom Hanks, Robert DeNiro, Natalie Portman, Samuel Jackson y Jennifer Aniston son solo algunas de las celebridades que realizaron acciones relacionadas a este tema.

Lo llamativo, es que en esta oportunidad todos ellos dieron a conocer que votarán a Joe Biden. No es común que esto ocurra y por lo general los famosos en Estados Unidos tienden a ocultar sus pensamientos políticos. Ya sea para evitar discusiones o para no perder a un sector del público, los artistas prefieren no mostrar su preferencia hacia un candidato. Sin embargo, en esta ocasión eso no ocurrió.

Las campañas para votar a Biden iniciaron hace meses pero faltando solo 24 horas para el cierre de la elección las celebridades utilizan cada oportunidad para reforzar sus posturas. Una de las más recientes fue Lady Gaga quien no solo llamó a votar al candidato demócrata sino que también estará presente en el cierre de su campaña. “Los veo en el evento de Joe. Necesitamos todos los votos, hagan su plan para votar. Esta elección depende de ustedes”, escribió la cantante y actriz.

Por su parte Jennifer Aniston utilizó su cuenta de Instagram, la cual cuenta con 35 millones de seguidores, para mostrar su apoyo a Biden. La actriz votó el pasado 23 de octubre y durante las últimas horas criticó con fuerza a Donald Trump por el elogio que hizo el actual presidente a un grupo de personas que impidió a un micro de votantes de Joe Biden llegar hasta las urnas para emitir su voto. “Son verdaderos patriotas”, dijo Trump. A lo que Aniston respondió: “Este es nuestro presidente avalando el terrorismo doméstico”.

Leonardo DiCaprio también dio a conocer su postura contra Donald Trump. La preocupación más grande del actor se refiere al medio ambiente y hace tiempo critica al actual presidente por la cantidad de tierras que dejó de proteger durante su mandato. “Tu voto puede cambiar esta situación. Necesitamos la participación de todos. Tu voto importa, por favor votá y hacé escuchar tu voz”, dice en un video DiCaprio.

Otro ejemplo es el de Bradley Cooper quien nació en Pensilvania, uno de los Estados que podría definir la elección entre Trump y Biden. En las últimas horas, el actor publicó un video donde pide a las personas de ese lugar que voten antes de las 20 hs. “Me importa mucha la gente de Pensilvania y si emiten su voto después de esa hora puede que no sea contabilizado. En esta elección nos jugamos muchas cosas, sobre todo la decencia humana. No dejen de votar”, pidió Cooper.

Los ejemplos de este estilo se multiplican entre los nombres más relevantes de Hollywood. Y a ellos se suman deportistas como Lebron James, Michael Jordan y Stephen Curry, cantantes como Taylor Swift, Billie Eilish, Madonna y Bruce Springsteen y otras celebridades como Stephen King y Jimmy Fallon. Nadie sabe si este apoyo finalizará con Biden como presidente pero, por lo menos en lo que respecta a las elecciones presidenciales de 2020, Hollywood y las principales figuras de Estados Unidos mostraron su disgusto hacia Donald Trump.