Celebridades de Estados Unidos se unen para que Trump no sea reelecto

El próximo 3 de noviembre los estadounidenses elegirán a su próximo presidente. Donald Trump y Joe Biden se encuentran en la recta final de sus respectivas campañas e intentan convencer a aquellos que aún no se decidieron. Mientras tanto, la elección ya comenzó en algunos estados que permiten el sufragio por correo y el “voto temprano”. Por ese motivo, decenas de celebridades realizan acciones para incentivar a las personas a que se acerquen a las urnas y, en la mayoría de los casos, muestran su clara oposición al actual mandatario.

Una de las iniciativas que más repercusión tuvo durante esta semana es la asociación entre las fundaciones de Michelle Obama y Lebron James. When We All Vote, creada por la referente social, y More Than A Vote, del basquetbolista, unieron fuerzas para ofrecer transporte, comida y protección personal a quienes estarán emitiendo su voto durante las próximas semanas. “Tenemos que hacer todo lo posible para ayudar a que voten de manera segura. No podemos dejar a nadie afuera”, explicó Obama.

Como votar en Estados Unidos no es obligatorio y muchos deben hacerlo en días laborales, las celebridades ofrecen ayuda para que lo puedan hacer sin sufrir inconvenientes. “Haré todo lo que esté a mi alcance para ayudar a quienes quieran emitir su voto en estas elecciones. Contacten a mi fundación o a la de Michelle y obtendrán toda la información necesaria”, señaló James en sus redes sociales. Además, difundió estadísticas que muestran que esta sería la elección con más electores en la historia del país. Mientras que en 2016 hubo un total de seis millones de votantes tempranos, al 16 de octubre de este año esa suma alcanzó los 22 millones.

Tanto Obama como James se mostraron contra Trump y sus políticas como presidente. “En lo único que es muy bueno es en usar el miedo y la confusión, y difundir mentiras para ganar”, dijo la ex primera dama en un discurso reciente. Por su parte, James utilizó su popularidad para pedir igualdad y justicia para los afroamericanos. Sus dichos enfurecieron tanto a Trump que llegó a tildar al deportista de “enemigo portavoz del Partido Demócrata”.

Redes y deporte. Otra iniciativa de Michelle Obama busca que los famosos se sumen en las redes sociales para fomentar el voto en Estados Unidos. Tom Hanks y Selena Gómez decidieron participar y ambos apuntaron a sus fanáticos. “Háganse escuchar”, pidió la cantante en su cuenta de Instagram, donde registra 194 millones de seguidores. “Necesitamos que la mayor cantidad de ciudadanos voten. Además, incentiven a 3 amigos a que hagan lo mismo y que ellos lo repitan con otros tres amigos. Así lograremos el objetivo”, comentó por su parte el actor, que además participó en eventos de recaudación de fondos para la campaña de Biden.

Otro que se sumó a las iniciativas fue el basquetbolista Chris Paul. Como referente de los jugadores de la NBA, él habló personalmente con todos los deportistas y logró que, por primera vez en la historia de la liga, 90% de ellos se registren para votar. “Podemos ser el cambio que deseamos ver en nuestras calles”, expresó al dar a conocer la cifra. Los directivos de la liga también ayudaron al permitir que los jugadores utilizaran frases en sus camisetas con las que buscaban incentivar a los espectadores a votar.

Música y protestas. Otro sector que realizó decenas de acciones para aumentar la cantidad de votantes fue el de la industria musical. Quizás una de las más activas fue Taylor Swift, quien hace meses muestra su descontento con Trump. “Te vamos a sacar en noviembre”, indicó la artista de 30 años. En su cuenta de Instagram, donde registra 140 millones de seguidores, publicó varias fotos a favor de Biden y dio sus motivos para votarlo a él y a su vicepresidenta, Kamal Harris.

Por su parte, Lizzo, una de las últimas revelaciones de la música internacional, decidió hacer su parte en los Premios Billboard que se entregaron el miércoles por la noche. La cantante llevó puesto un vestido en el cual la palabra “VOTAR” se repetía en varios lugares. “Estoy muy entusiasmada de que todos nos estemos preparando para votar. Me vestí así para celebrar este derecho por el cual tuvimos que pelear muchísimo”, afirmó a la prensa.

Por último, Demi Lovato presentó esta semana una canción llamada Comandante en Jefe con la que apuntó directo contra Trump. “Él tiene que responder por sus actos y esta fue mi manera de hacerle llegar las preguntas que muchos ciudadanos nos hacemos”, señaló la actriz y cantante descendiente de latinos. “Si hiciese las cosas que tu haces, no podría dormir. ¿Acaso conoces lo que es la verdad?”, dice una de las frases más contundentes del tema.

Las estrellas se suman. Los actores y actrices de Hollywood también se sumaron durante las últimas semanas. Una de las manifestaciones más fuertes fue hecha por Leonardo Di Caprio, quien está especialmente preocupado por la situación del medio ambiente. “Trump es el único presidente en la historia de Estados Unidos que removió más tierras públicas de las que protegió. Necesitamos que se vaya”, escribió el actor. A él se sumó su novia, la argentina Camila Morrone, quien utilizó sus redes sociales para ayudar a la comunidad latina a registrarse para votar.

La Roca Johnson, Billie Eilish, Meryl Streep, George Clooney, Lady Gaga, Robert De Niro, Madonna, Stephen King, Ben Stiller, Chris Evans, Alec Baldwin, Miley Cirus, Mark Ruffalo, Samuel Jackson y Jennifer Lawrence, son solo algunas de las figuras públicas que se manifestaron de distintas maneras antes de las elecciones. Por lo general, las celebridades estadounidenses suelen mantenerse al margen de asuntos políticos para evitar inconvenientes con fans, marcas o empresas con las que tienen contrato. Sin embargo, en esta oportunidad Donald Trump logró unirlos a todos en un masivo reclamo contra él.