Bolivia: votó Luis Arce, el candidato de Evo Morales, y llamó a "esperar con calma"

Las elecciones presidenciales están en marcha en Bolivia y el candidato de Movimiento al Socialismo (MAS), Luis Arce, estuvo entre los primeros en votar este domingo 18 de octubre, haciendo un llamamiento a la paz social: "y señalando "esperamos que todo el día de hoy y los siguientes días transcurran de manera pacífica, debemos esperar con calma, apostamos a la vía democrática, por la solución democrática".

Arce votó en el colegio Cervantes, del barrio paceño de Miraflores, y apuntó al gobierno de Jeanine Añez indicando que "nosotros no tomamos el poder por la vía armada sino por la vía electoral".



Prácticamente al mismo tiempo, el ex presidente Evo Morales ha escrito en su cuenta de Twitter que "las elecciones deben ser siempre una fiesta democrática en la que nos reencontremos más allá de las diferencias".

Nuestra diversidad es la riqueza de nuestra identidad y es la fuente de nuestra unidad. — Evo Morales Ayma (@evoespueblo) October 18, 2020





"Es muy importante que todas y todos esperemos con tranquilidad que todos y cada uno de los votos sean contados", ha añadido Morales antes de llamar "a las Fuerzas Armadas y a la Policía Boliviana a que cumplan con fidelidad su importantísimo rol institucional y constitucional".



La votación comenzó a las 7.00 hora local (13.00, hora peninsular española) y termina a las 17.00 horas (23.00, hora española), una hora más tarde de lo habitual en el país andino. Son 7,3 millones los bolivianos convocados a las urnas.





Como ocurrió en las elecciones del 20 de octubre de 2019, el rival a batir es el MAS pero por primera vez desde diciembre de 2005 su cabeza de lista no será Morales, sino el que fuera durante años su ministro de Economía, Arce. Frente a él, al igual que hace un año, el candidato con más opciones es el expresidente Carlos Mesa, que concurre por Comunidad Ciudadana (CC).

Los sondeos sitúan a Arce como favorito, pero para imponerse en primera vuelta necesitaría recabar más del 50 por ciento de los votos o el 40 por ciento, con diez puntos de ventaja sobre Mesa, algo que parece improbable a tenor de las encuestas.



La última publicada por 'Página Siete' el pasado domingo --último día permitido conforme a la legislación boliviana-- situaba a ambos en un empate técnico, con un 27,2 por ciento para el expresidente, cinco puntos más que hace un mes, y un 27,1 por ciento para Arce, dos puntos menos. El tercero en la contienda es el derechista y candidato de Creemos, Luis Fernando Camacho, que obtendría el 14 por ciento, seis puntos más.



Sin embargo, un elemento clave que podría terminar inclinando la balanza es el número de indecisos. Según dicho sondeo, el 19,8 por ciento aún no tenía decidido por quién iba a votar, mientras que el 7,4 por ciento aseguró que optará por no votar a ninguno de los candidatos, votar en blanco o nulo.



Este elevado porcentaje de indecisos ha llevado a Arce a sostener que hay un "voto oculto", incluidos empresarios y clase media, que el domingo depositará la papeleta del MAS en las urnas pero que prefiere no reconocerlo de forma pública. Su argumento es que la vuelta del partido de Morales al poder permitirá consolidar los avances económicos registrados por el país en los últimos 14 años, de los que precisamente Arce fue uno de los principales artífices.

DPA/HB