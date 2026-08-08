Elon Musk propone millones y ‘timbreo’ para ayudar a Trump

La fortuna de Elon Musk, según publica Forbes, es de ochocientos treinta y nueve mil millones de dólares. Dicha cifra lo ubica como el hombre más rico del mundo, y a mucha distancia de quien ocupa el segundo puesto, Larry Page –de Google– con doscientos cincuenta y siete mil millones de dólares. A pesar de las diferencias que supo tener con Donald Trump y de querer fundar un partido propio como revancha contra su líder político, según el sitio informativo Axios, el CEO de Tesla, X, y SpaceX anunció que prepara un millonario desembolso para impulsar la carrera de integrantes del Partido Republicano en las elecciones legislativas de noviembre próximo y así reasegurar el control trumpista en el Congreso de Estados Unidos. Así, Musk reactivará la maquinaria que lo convirtió en el mayor inversor en el regreso de Donald Trump al poder en 2024.

Estrategia. Este 2026, su plan es relanzar América PAC, la organización política que gastó más de 260 millones de dólares en la campaña de Trump. “America PAC fue un socio esencial de nuestra histórica campaña en 2024, y su regreso para 2026 es un enorme impulso para los republicanos de todo Estados Unidos”, dijo el asesor político de Trump, James Blair, a Axios. Esta organización centraría su estrategia de campaña en el contacto puerta a puerta –algo así como el timbreo que aplicó Mauricio Macri siendo presidente–, la publicidad digital y el correo directo con votantes conservadores con menos probabilidades de querer participar en las elecciones de noviembre. Por ahora, Elon Musk no ha precisado cuántos millones de dólares desembolsaría para que el gobierno de Donald Trump no sea derrotado en los próximos comicios de medio término.

Ventaja trumpista. La intervención de Musk podría dar un impulso significativo al oficialismo trumpista ante los bajos índices de aprobación del presidente norteamericano, sumada a la preocupación por la economía y a la oposición a la guerra con Irán, temas que amenazan las ajustadas mayorías del Partido Republicano en el Congreso. Los comités republicanos y sus grupos afines llevan la ventaja financiera sobre el Partido Demócrata. Además, la organización MAGA Inc. de Trump ya acumuló varios millones de dólares.