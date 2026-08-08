Mark Zuckerberg deberá pagar US$ 567 millones en un juicio

Un juez de Nuevo México (Estados Unidos) ordenó a Meta –empresa en la que Mark Zuckerberg es accionista mayoritario– pagar 567 millones de dólares –en un plazo de cinco años– tras la demanda que le interpuso el estado norteamericano por causar “molestia pública” y perjudicar a los menores.

Meta, que comprende Facebook, WhatsApp e Instagram, ya había sido condenada en marzo último a pagar 375 millones de dólares en indemnizaciones a Nuevo México, después de que un jurado determinara que expuso a los niños frente a depredadores (sexuales) en sus plataformas, entre otros daños.

Durante los alegatos finales, la fiscal Linda Singer dijo al jurado que los algoritmos de Meta dirigían a adultos hacia contenido publicado por usuarios adolescentes, mientras la empresa ocultaba hallazgos internos sobre los riesgos para los jóvenes. A la sentencia de pago, el juez le sumó una serie de medidas inéditas, aplicables también por cinco años a las cuentas de menores de edad de Nuevo México. Por ejemplo, estipuló que Meta deberá limitar a noventa horas al mes el tiempo de uso acumulado de Facebook e Instagram para los menores de 18 años.

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Apelación. “No estamos de acuerdo con el fallo y vamos a apelar”, señaló Meta en un comunicado enviado a la agencia AFP. “Trabajamos arduamente para mantener seguros a los usuarios en nuestras plataformas y hemos sido transparentes sobre los desafíos de identificar y eliminar a los actores malintencionados y el contenido dañino.

Éxito parcial. Esta sentencia “es una victoria para cada padre que se ha preocupado por lo que las redes sociales le están haciendo a su hijo y para cada niño que merece crecer más seguro en línea”, dijo el fiscal general de Nuevo México (EE.UU.), Raúl Torrez quien, en 2023, demandó a Meta por no proteger a los menores frente a los peligros existentes en sus redes social.

Reacción en cadena. Más de treinta estados norteamericanos están demandando a Meta por acusaciones similares, y es posible que un juicio comience en agosto en Oakland, California. En julio, un adolescente estadounidense retiró su demanda contra Meta apenas unos días antes de que comenzara el juicio. El joven también alcanzó acuerdos confidenciales con YouTube, TikTok y Snap.