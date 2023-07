A Dibu Martínez lo contrató el mismo empresario que llevó a Maradona a Calcuta

Dibu Martínez comprobó en vivo el fervor que en Bangladesh –y luego en Calcuta (India)– sienten por la Selección Argentina. Ese afecto por la camiseta celeste y blanca, quedó registrado en videos publicados en redes sociales en la final del Mundial de Fútbol, en diciembre de 2022.

Satadru Dutta con Maradona en Buenos Aires (izq.); y en Dubai; en 2017.

En la organización de la visita de Dibu Martínez a ese país y a la India, está Satadru Dutta, titular de una empresa que lleva su nombre. Nacido en una ciudad de la India en 1970, Dutta se define como emprendedor deportivo, ex banquero, administrador de activos financieros y consultor. Y además es un fan del fútbol, sobre todo, del que encarnan jugadores argentinos que integran equipos europeos.

Qué hizo Dibu Martínez en su primeras horas en Bangladesh.

La gira que Satadru Dutta organizó para Maradona en la India

Pero Dibu Martínez no es el primer jugador argentino que Satadru Dutta lleva de gira a la India. El primero fue Diego Maradona a quien este empresario idolatra tanto que bautizó “Diego” a uno de sus hijos. “Estaba muy nervioso el día –fue en diciembre de 2017– que se suponía que Diego Maradona se encontraría con Sourav Ganguly (N. de la R.: una estrella del criquet en la India)”, recordó Dutta en Telegraph India. “No se podía predecir en qué estado de ánimo estaría Maradona. Por suerte, ese día estaba feliz y ¡le encantó conocer a Dada y lo abrazó muchas veces! Y yo me sentí muy relajado al ver eso”, expresó el empresario.

En 2017, Maradona con Diego, el hijo del empresario indio; y en 2023, el niño con el Dibu.

Esa gira que Satadru Dutta organizó para Diego Maradona fue en diciembre de 2017 pero se gestó durante varios meses previos. “Fui por primera vez a la casa de Maradona en Buenos Aires a comienzo de 2017 y en ese encuentro, mi primera impresión de él fue la de un caballero”, dijo Dutta en The Bridge. “Incluso cuando le toqué su pie derecho como muestra de respeto, se sonrió y me pidió que hiciera lo mismo con el izquierdo", agregó.

El homenaje de la ciencia a Dibu Martínez.

En ese primer encuentro, para convencer a Maradona de viajar a Calcuta (India) antes de fin de 2017, Satadru Dutta le comentó que él ya había organizado la visita de Pelé en 2015. “Con ese estilo maradoniano, me dijo que yo pude haber llevado a Pelé a Calcuta pero ‘a ver si podés convencer al mejor futbolista de todos los tiempos’… Obviamente se refería a sí mismo. Sin dudarlo, le dije que sólo si él decía que sí, harían realidad nuestro sueño de tenerlo en Calcuta”, contó.

En 2017, Maradona y Satadru Dutta en Buenos Aires (izq.); y en Calcuta (der.).

El 28 de abril de 2017 le avisaron a Satadru Dutta –quien ya estaba en Calcuta– que en unos días recibiría un mail con las condiciones de Maradona para viajar. Y así fue, el 1 de mayo llegó lo que esperaba, el contrato firmado. Ese día, dos antes de recibir el mail, la mujer de Dutta había dado a luz a un hijo, y “no lo pensé dos veces, le puse ‘Diego’ a mi hijo”. En diciembre de 2017, Dutta viajó a Dubai para el cumpleaños de Diego, quien por ese entonces, era entrenador del equipo Fujairah en los Emiratos Árabes Unidos. “Fue una suerte verlo a Maradona de cerca y conocer su excéntrica personalidad". recordó.

La visita del Dibu Martínez es otro sueño cumplido para Satadru Dutta como lo fue llevar a Calcuta a Pelé, a Cafú, y a Diego Maradona. Los otros que tiene pendientes son: Michael Jordan, Steffi Graf, Cristiano Ronaldo, y por supuesto, Lionel Messi.

EI / ED