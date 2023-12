“En el mundillo atribuyen la suba del bitcoin a que ganó un liberal libertario”

“Cuando ganó (Javier) Milei el bitcoin tuvo una subida muy importante que, tengo entendido, la gente del mundillo atribuye específicamente al hecho de que haya ganado un presidente liberal libertario”, explica Laureano Bielsa a PERFIL. “Eso hizo que todas las cripto estén en alza, una tendencia que, en general, se dio durante este año. Pero este episodio fue bastante particular porque es raro ver un hecho electoral así en un país del llamado tercer mundo que incida en un fenómeno global como son las cripto. Esto es lo novedoso. Ahora, qué pasará en lo sucesivo no lo sé. Sí puedo decirte que una parte muy importante de la comunidad cripto de Argentina y muchos de los líderes de empresas web están muy alineados atrás de Milei, así que vamos a ver si hace algo para esa industria, es decir que básicamente la promueva para que pueda funcionar mejor”.

En algunos ámbitos, Laureano Bielsa es hijo y también sobrino de tres personas de alto perfil. Él es uno de los cuatro hijos de Rafael Bielsa, y sobrino de María Eugenia Bielsa –política rosarina–, y de Marcelo “el Loco” Bielsa. En otros, Laureano es el comunero de “la 2”, Recoleta, y en otros, el abogado que “hace” criptoperonismo.

—¿Qué es criptoperonismo?

—Es una comunidad que se fue armando y con la que tenemos que ver cómo le damos forma ante el nuevo escenario país. Venimos trabajando y estudiando algunas ideas y también ya han salido cosas muy interesantes de la comunidad. Es un buen desafío en este mundo nuevo donde también uno tiene que hablar siempre con prudencia.

—En general se asocia cripto más al votante de Milei o de Macri..

—Ideológicamente, tanto Macri como Milei llegaron antes que el peronismo a este universo. Pero haber llegado antes no quiere decir poder explicarlo mejor que nosotros: creo que la noción emprendedora del macrismo apenas logró penetrar el fenómeno emprendedor. En el caso de Milei, me parece que él conecta desde la lógica más anarco, desde esa fantasía rebelde de romper todo. Igual es algo que no voy a cuestionar. Lo bueno es que esto genera un buen debate –incluido el político–, así que estamos muy contentos.

—¿Dijiste que parte importante de comunidad cripto y empresas se encolumnaron con Milei? ¿Ustedes, no?

—La verdad, no. Pero como dije antes, estamos expectantes para ver qué hará con el sector. Como en la política, tenemos que adaptarnos y reinventarnos. Es muy interesante lo que se viene.

—¿Cómo surgió el criptoperonismo?

—El germen inicial lo podemos ubicar en 2016 y es un hecho político. Ese fue para el peronismo el año de la autocrítica después de tres gobiernos seguidos en donde se perdieron las elecciones con una persona que para nosotros significaba todo lo peor de la patria contratista y de la derecha argentina. Entonces pensamos que por ahí había alguna parte de la película que nos estábamos perdiendo y en función de eso lo que hicimos fue empezar a estudiar, armé un grupito con el que empezamos a estudiar política internacional y ahí nos encontramos por primera vez con el concepto “cuarta revolución industrial”. Y nos dimos cuenta de que el peronismo se había hecho grande, básicamente ayudando a la Argentina a atravesar la revolución industrial anterior: el pase de un país agroexportadores a uno industrial.

—¿Pero cómo llegás de ese concepto a meterte en el mundo cripto?

—Así entendimos que había una oportunidad de acompañar a la Argentina en este proceso de transformación hacia la cuarta revolución industrial. Y en el camino, generar una nueva capa de legitimidad que es básicamente una comunidad de gente del campo popular, pues no somos solo peronistas, sino que hay personas que bancan lo que hacemos y se suma porque como a nosotros les interesan las nuevas tecnologías. Así hasta ahora somos una comunidad que tiene unos doscientos setenta miembros.

—¿Y es una comunidad capitalina?

—No, para nada. Hay gente de todo el país e incluso algunos de Uruguay, Brasil y Chile. A partir de esto empezamos a tener mayor organización alrededor del concepto tecnológico, tenemos más claro qué sabemos hacer, qué habilidades desaprovechadas hay dentro del peronismo. Nos dimos cuenta de que había un montón de gente dentro del espacio que ya sabía de tecnología pero que estaba desorganizada.

—A ver, ahora que son una comunidad, ¿orientan sobre cómo invertir en cripto?

— No, no damos consejos financieros porque, en primer lugar, no estamos facultados para hacerlo y no es el objetivo de la comunidad. Además, dado que es un mercado que no está regulado, hacer inversiones en criptomonedas habilita muchas posibilidades de equivocarse o de perder lo que uno invierte si no se está interiorizado.

—¿Se presentaron ya como “criptoperonismo” en encuentros de ese rubro?

—Sí, muchas veces. Estamos yendo a muchos eventos presentándonos como criptoperonismo, y ahí tuvimos los primeros indicios de que estábamos en el camino correcto porque la recepción es muy buena.

—¿Convenimos en que por prejuicio, sobre todo, mueve a la curiosidad verlos en esos ámbitos?

—Puede ser. Yo siento que lo que se percibe es algo así como ¡Qué bueno que ahora ustedes los peronistas también están viendo la misma película que nosotros! Y entonces ven que hay gente dentro de este espacio político que empieza a empujar para el lado tecnológico, de la transformación digital, y está bueno.

—¿Cuál es el perfil promedio de quienes forman esta comunidad?

—Es muy variado. Tenemos gente de clase media y de clases populares. También algunos empresarios jóvenes, otros que trabajan en ONGs, profesionales, y gente que estudia el universo cripto de forma amateur que se sumó.

—¿Hay mujeres también?

—Por ahora, hay más hombres que mujeres, estaremos en un 70-30. Entendemos que hay elementos culturales que hacen que sea más difícil para las mujeres meterse en este mundo pero también trabajamos sobre la premisa de que esto es una gran fuente de oportunidades: si hay pocas mujeres en la industria, hay muchas oportunidades para las que se sumen.

—¿Se sigue creyendo en que dinero fácil y rápido y cripto son un combo asegurado?

—A veces pasa pero después, inevitablemente, el mercado corrige y te das cuenta de que la cripto no era hacerse rico de un día para el otro. Y ahí, sobre todo, lo que empieza a pasar es que se depura la comunidad y quienes estaban solo para hacerse ricos dejan de participar y quedan los que les interesa esta tecnología para ver que pueden aportar sin pensar en hacerse rico de la mañana a la noche.