El entierro de Jorge y Silvia Neuss congregó a amigos de la familia en Recoleta

No asistieron figuras conocidas ni empresarios que formaban parte del círculo de la familia. El adiós a Jorge Neuss y Silvia Saravia lo dieron vía aviso fúnebre. La mayoría son pacientes de riesgo y a pesar de las aperturas que Horacio Rodríguez Larreta alienta en la ciudad de Buenos Aires, prefirieron no arriesgarse a un posible contagio de coronavirus. También fue una manera de esquivar a los medios y las seguras consultas u opiniones respecto de la cuestión más sensible de crimen de familia: el femicidio.

Celulares y computadoras se analizan como parte de la investigación de este hecho policial.

Tampoco asistieron políticos, ni siquiera de la gestión macrista, a pesar de que Neuss fue uno de los empresarios que respaldó durante los cuatro años a la presidencia de Mauricio Macri. Y los que quedan del menemismo residual, mantuvieron igual estrategia. Es cierto que este lunes, “participar o no participar” de este entierro fue un tema que estuvo en conversaciones de empresarios y políticos como si se tratara de un “momento de crisis”. Es decir, de esas situaciones que tienen que afrontarse mediáticamente con una estrategia comunicacional. En la puerta del cementerio de la Recoleta, hubo una misa previo a que se abrieran las puertas. Germán, Juan y Patricio Neuss, los tres hijos varones de Jorge Neuss y Silvia Saravia, se ubicaron a la izquierda del cura amigo de la familia. Y uno de los los sobrinos, llevó una guitarra que usó una vez dentro del cementerio.

De a poco surgen datos que descartan que haya habido un pacto suicida entre Jorge y Silvia Neuss.

Del caso de femicidio seguido de suicidio este lunes hubo novedades que desmintieron el motivo que se dio en un primer momento. Es decir, quedó descartada la cuestión del pacto suicida debido a una situación de salud de Juan, uno de los hijos. La escena violenta que se desarrolló en el cuarto de baño de la habitación del matrimonio y terminó con la vida de Silvia en manos de su marido Jorge , echó por tierra tal pacto.

Como sucede con casos similares protagonizados por personas con influencias y amigos poderosos, es poco probable que se sepa qué motivó esta tragedia familiar. Y los Neuss reúnen ambas características, tienen influencias y amistades poderosas. Y si bien eso no evitó que sí resurgieran detalles oscuros de los negocios de los Neuss, sí se neutralizó una situación tétrica y deleznable de crímenes como estos. Es decir, por ahora no circularon fotos del expediente policial y judicial de la escena del crimen -en whatsapp varios-, como sí sucedió en agosto de 2015, cuando en ese mismo country Martindale, Fernando Farré asesinó a su esposa Claudia Schaefer.

CP