Revelan cuáles eran las 16 películas favoritas de Gabriel García Márquez

por Agustín Jamele

La cuarentena se extiende en casi todos los países del mundo. La pandemia del coronavirus continúa y por lo tanto la mayoría de los gobiernos toma la decisión de continuar pidiendo o exigiendo a los ciudadanos que se queden en sus casas. Sin embargo, la sumatoria de días puede afectar la salud tanto física como psicológica de las personas por lo que distintas instituciones arman entretenimientos para ayudarlas a pasar el tiempo. Esta semana el Centro Gabo, dependiente de la Fundación Gabriel García Márquez, armó una lista de las películas favoritas del escritor con el objetivo de que sus fanáticos puedan seguir acercándose a él de ese modo. Entre ellas las que componen el podio principal son: Barbarroja, de Akira Kurosawa, Jules et Jim, de François Truffaut, y Ladrón de Bicicletas de Vittorio de Sica.

Además del listado, desde la institución comparten un texto donde se explica cómo surgió el amor de “Gabo” por el cine. Según señalan mientras crecía vivió durante muchos años en la casa de sus abuelos maternos. Precisamente fue su abuelo quien solía llevarlo al cine para ver films de vaqueros. “Al otro día me hacía contar la película en la mesa, me corregía los olvidos y errores y me ayudaba a reconstruir los episodios difíciles. Eran atisbos de arte dramático que sin duda de algo me sirvieron”, explicó en una ocasión el propio Márquez.

Toda esta información pudo ser reconstruida gracias a los datos que aportó Rodrigo García Barcha, hijo mayor de Gabo y director de cine y televisión. En el último tiempo el hijo del escritor estuvo muy vinculado a Argentina ya que dirigirá la serie “Santa Evita” basada en la novela de Tomás Eloy Martínez. La misma contará con la actuación de Natalia Oreiro como Eva Duarte y Darío Grandinetti como Juan Domingo Perón. La idea original era que se estrenara en 2021 pero a raíz de la cuarentena y la imposibilidad de filmar la productora Buena Vista, encargada del proyecto, no asegura que eso sea posible.

Rodrigo García, hijo mayor de Gabriel García Márquez

Por último, como actividad especial, el hijo de Márquez y el argentino Alberto García Ferrer mantendrán una charla el próximo sábado 25 de abril sobre los vínculos del escritor con el cine. La misma comenzará a la 13 hs de Argentina y es gratuita para quienes quieran participar. Solo deben anotarse a través del Centro Gabo y podrán presenciar el encuentro de forma virtual.

LA LISTA COMPLETA: