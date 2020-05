A diez años del último aliento: cómo fue el show despedida de Gustavo Cerati antes del ACV

Noticias Relacionadas Cerati eterno: confort y música para disfrutar

Contento pero totalmente agotado. Después de un mes y medio de shows por Latinoamérica, así terminaba Gustavo Cerati el último recital de la gira Fuerza Natural en Caracas, Venezuela. Se cumplen hoy 10 años de aquel concierto que el músico dio en el campus de la Universidad Simón Bolivar. Tan solo horas después, el ex líder de Soda Stereo comenzó a sufrir un ACV que lo mantendría en coma con un limbo de cuatro años hasta el día de su muerte, el 4 de septiembre de 2014.

Era un 15 de mayo del 2010 y la gira llegaba a su fin. Todo se vivía en un clima de felicidad y algarabía junto a sus músicos y crew personal, con la que venía compartiendo hoteles, aviones, fiestas y recitales. La anterior escala había sido unos días antes en Bogotá. Allí brindo un memorable concierto dando cuenta de un correlato dual: Cerati atravesaba uno de sus mejores momentos artísticos, aunque desoyendo algunos consejos como el de abandonar el cigarrillo, una adicción que le costaba dejar de lado. El músico ya había sufrido cuatro años atrás una trombosis en la vena de una de sus piernas que le dejó unas cuantas semanas sin caminar.

Ese 15 de mayo fue una jornada tranquila en Caracas. La noche anterior hubo salida nocturna, una postal normal de la gira. Quienes lo cruzaron ese día lo vieron bien, pero algo cansado. Hubo prueba de sonido y un meet and greed con fans. Llegó entonces la noche del show. Cerati no lo sabía pero aquel escenario de Caracas sería el último de su vida. Fue un recital enérgico y vibrante: todo sonó y funcionó con esa perfección que él profesaba. "Ahí va un regalo... no mío, sino de la naturaleza, o de lo que sea. Un lago en el cielo para todos... acá que estamos bien alto, gracias Caracas", dijo antes de interpretar Lago en el Cielo, el tema con el que cerraba el show.

Ahí estaba, vestido de blanco junto a su banda, integrada por Richard Coleman, Leandro Fresco, Fernando Samalea, Gonzalo Córdoba, Fernando Nalé y Anita Álvarez de Toledo. Cerati interpretó esa pieza -ya sobre el final- yendo de un lado hacia otro del escenario con un solo con el que, parecía, no quería terminar la canción. Aquella improvisación, que duró cerca de dos minutos, coronó el concierto. Habían pasado 23 temas. Detrás del escenario, una hora más tarde, todo era festejo y celebración. Alguien dijo de hacer una foto conjunta. El histórico sonidista de Soda Stereo, Adrian Taverna, lo notó en ese momento muy pálido. “¿Te sentís bien?”, le preguntó. Cerati no pudo responder. Dicen, fue como si los músculos de su mandíbula y rostro no le funcionaran.

Se fue entonces hasta camarines y lo siguió un asistente por pedido de Taverna. Según relata Juan Morris en Cerati, La Biografía, el músico se tiró en un sillón. Tenía la camisa desabrochada y la boca entreabierta. Pensaron que podía ser un pico de presión y fueron a buscar unos paramédicos.

“Habíamos tenido un show excelente. Después, nos fuimos a camerinos, nos cambiamos, cenamos y recibimos visitas. Todo en el transcurso de una hora y media. Como era el último show de esa etapa de la gira, nos sacamos una foto con el equipo. Gustavo estaba con cara de cansado. Después, él volvió al camerino y se quedó solo. Al rato, tuvo una isquemia. Perdió el control sobre la mano y el brazo, y fue socorrido por alguien del equipo. (…) En los pasillos, encontré un movimiento muy raro. Adrián Taverna me miró con una cara de que algo malo había pasado”, recordó Coleman en una nota a Clarin.

Pasó casi como una hora hasta que pudieron desalojar el lugar para Cerati sea luego llevado al Centro Médico Docente La Trinidad, donde estuvo unos días consiente con todo tipo de dolores y producto de un cerebro inflamado que hacia presión contra el cráneo. Hasta que fue operado de urgencia.

El resto de la historia es conocida: luego de estar 20 días internado en Caracas, fue trasladado en aeroambulancia hasta Buenos Aires. El 7 de junio llegó a la Argentina en compañía de su madre, Lilian Clark y su hermana, Laura. El músico pasó la mayor parte de su internación en Clínica Alcla, recibiendo la visita familiares, amigos y músicos. El 4 de septiembre de 2014 falleció de un paro cardiorespiratorio.

AG / DS