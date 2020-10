Delphine luchó 20 años para ser princesa de Bélgica y ahora quiere que la llamen 'artista'

Delphine Böel peleó durante veinte años para que la ley la reconozca princesa de Bélgica. Sin embargo, ahora declaró que preferiría ser considerada una artista más que una integrante de la realeza europea. Hasta la semana pasada, Delphine fue protagonista de un escándalo judicial que involucró a la monarquía de ese país.

Pero finalmente logró que un tribunal belga fallara a su favor y Delphine Böel fue reconocida de manera oficial como hija del ex rey Alberto II y ahora se llama Delphine de Sajonia-Coburgo.

"Era una vida antinatural la que estaba viviendo, muy dolorosa por cierto", dijo Delphine, 52 años, en una emotiva conferencia de prensa en Bruselas.

Para ella, ir a la Justicia fue única la manera de obtener el reconocimiento y el amor de un padre. El ex reyAlberto II, cuyo hijo Felipe es el actual monarca de Bélgica, todavía puede apelar ante el tribunal de casación, aunque la ahora princesa Delphine dijo que era poco probable que suceda.

Los ex reyes de Bélgica, Alberto y Paola. En 1999, ella reveló que su marido tendría una hija extramatrimonial.

En enero último, el ex rey Alberto II dejó de negar la paternidad sobre Delphine. El resultado de la prueba de ADN fue inobjetable. Los rumores sobre el romance entre la madre de Delphine -Sybille de Selys Longchamps, aristocrática y esposa de un industrial adinerado-, y el entonces rey, circularon durante años. Pero recién en 1999 se mencionó que esa “pareja clandestina” pudo haber tenido un hijo o una hija, y fue la reina Paola, esposa de Alberto II, quien lo mencionó en una biografía.

Delphine se enteró a los 17 años que el rey de Bélgica era su padre y tenían buena relación.

A eso se sumó que hace dos décadas, fue la propia Delphine quien sacó a la luz la cuestión de su origen. Y todo fue porque el ex rey Alberto II negó públicamente que tuviera una hija extramatrimonial. Hasta que eso sucedió, según explicó la ahora princesa Delphine, “desde los 17 años yo fui una soldadito: siempre lo protegí a él y a mi madre, sin decir nada porque lo amaba y teníamos una buena relación. (….) Pero cuando dijo eso fue como un cuchillo en la espalda.”

Delphine Böel es escultora y sus obras son conocidas por su colorido y por ser provocativas. “Seguiré siendo Delphine; no voy a andar diciendo, por favor llámenme ‘princesa’ ", dijo. “Si me preguntan si espero algo de la familia real, como dije, no espero nada. Simplemente seguiré con mi trabajo. Y si de repente dan una señal de vida, nunca les daría la espalda. Eso seguro." Delphine tiene dos hijos -Josephine y Oscar-, y también podrán acceder a títulos nobiliarios.

