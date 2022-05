El 'Rey de La Salada' se quejó por la falta de mano de obra: "La gente prefiere cobrar un plan y quedarse en su casa"

Jorge Castillo, conocido como "El Rey de La Salada", sigue procesado en la causa en que se lo acusó de liderar organizaciones que explotaban ilegalmente los puestos de la feria de Lomas de Zamora aunque espera el juicio en libertad. Actualmente tiene una orden perimetral en el complejo y en caso de querer salir de la Argentina, debe pedir permiso. Cuenta que en la causa "todos arreglaron en un juicio abreviado menos yo" y que espera el juicio para "poder demostrar mi inocencia".

Luego del ataque que sufrieron dos micros en la Ruta 2, con compradores de las ferias de La Salada y Avellaneda, Perfil consultó a Castillo sobre cuál es su hipótesis sobre el violento episodio.

¿Qué piensa del ataque a los micros?

Para mí es un loco con un arma chica. No hay competencia, no hay mafia de transportes, es todo mentira. Hay una promotora que alquila el micro y sale a buscar clientes para ir a Flores o La Salada, el micro hoy es uno y mañana otro. No es una empresa de transporte, es un micro alquilado especialmente para ese día.

Un chofer explicó qué pasó en el ataque con disparos a dos micros en la Ruta 2

¿Qué cree que pasó?

Toman, se emborrachan…, mafia con calibre 22 no existe, "los malandras" cuando más pesados son, usan mayor calibre. Uno que usa calibre 22 es un tarado. Los colectivos han encerrado a alguno y los agarraron a tiros, 88 tiros... ¿Cuántos cargadores tiró? Hay cosas que no cierran pero que no es nada de mafia, ni de transporte, ni comercial. Estoy seguro, me juego lo que no tengo, nada que ver. No hay mafia, no hay transporte exclusivo, son gente de una barrio que se organizan. Son micros que le cobran cinco o siete mil pesos, más los bolsos.

¿No es una amenaza?

Fíjese que no es bala, debe ser aire comprimido 4.50 porque no agujereó ni la chapa. Nada, es aire comprimido, para mí es un loco. Y los colectiveros pararon la marcha, no se entiende.

¿Le preocupa la inseguridad?

La seguridad me preocupa porque la necesidad hace que hasta el bueno pueda robar una zapatilla si no tiene qué ponerse. Estamos complicados, los políticos no tienen calidad, no tienen conocimiento, no les importa. Estamos mal como república, como sociedad también. El problema de Argentina son los argentinos

¿La pelea entre Cristina y Alberto incide?

Entre Cristina Kirchner y Alberto Fernández no hay pelea, ya lo explicó ellaen el discurso, hay formas de ver las cosas. El que manda es Alberto, Cristina acompaña, y Alberto es tibio ¿Por qué un kilo de trigo sale 40 y un kilo de harina 200 pesos? El costo de hacer harina es un peso por kilo, yo tengo un molino y se de qué hablo y mi molino no es computarizado. Cuando un molino es computarizado se manejan cinco molinos a la vez, imagine como bajan los costos.

¿Cuál sería el camino?

Alberto tiene que meterse en los molinos, la Secretaria de Comercio tiene que estar en línea de producción. Alberto no tiene lo que hay que tener.

¿Entonces tiene razón Cristina Kirchner?

JC- Yo no creo que haya pelea, Alberto tiene su gente y Cristina la suya; si pelean pierden. Sacaron a “los gorilas” del tapete, ahora se habla todo el tiempo de ellos.

Aseguran que los disparos a los micros larga distancia iban hacía "los motores de las unidades"

¿Cómo ve la actividad económica?

Económicamente se está creciendo, nosotros estamos que explotamos de trabajo. Flores, La Salada y Mendoza –se refiere a las ferias- explotan de la cantidad de gente que viene a comprar. La ropa marca “Cuchuflita” sale diez veces menos que cualquier marca.

¿Seguirán creciendo las ventas?

Todo lo que se hace se vende y falta mercadería. Vienen de Uruguay, Paraguay y de Brasil porque el cambio les favorece y arrasan con todo. Y todavía no estamos en los mejores meses. Pero faltan talleres, falta tela, falta mano de obra, no podemos abastecer la demanda porque la gente prefiere cobrar un plan trabajar y quedarse en su casa.

FP CP