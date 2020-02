Jorge Lanata retoma su programa de radio en modo "prueba piloto"

por Agustín Jamele

La salud de Jorge Lanata y su regreso a los medios de comunicación generaron expectativas desde octubre del año pasado, cuando el conductor anunció que dejaba tanto la radio como la televisión. A partir de ese momento su objetivo principal fue recuperarse de una serie de problemas físicos que lo afectan desde 2015, cuando se volvió inmunodepresivo por el trasplante de riñón que le realizaron.

Antes del retiro temporario, Lanata aseguró que tenía planeado volver en 2020, pero los dolores de espalda, las caídas sufridas previamente, su cuadro de diabetes y una infección provocaron incertidumbre al respecto. Para aplacar estos padecimientos el periodista se sometió a una intervención quirúrgica en Nueva York a principios de enero, con la cual evolucionó favorablemente. “Estoy bien, los estudios que me hice dieron todos perfectos. Estoy caminando más, me quedo más tiempo sentado. Ya camino sin el bastón, que eso es un avance buenísimo”, reveló en una entrevista con Clarín.

Estos avances y la sensación de sentirse mejor generaron que el conductor regrese mañana a su programa radial. Sin embargo, esta vuelta es tomada como una “prueba piloto” para analizar y examinar si puede soportar el esfuerzo físico que requiere un programa diario de varias horas. “Si bien es cierto que mejoró mucho, todavía hay muchos recaudos para tomar relacionados con su salud”, aseguran desde su entorno.

Según pudo saber PERFIL, Lanata quiere volver a la televisión también pero por el momento solo estará en Mitre. De hecho, durante las primeras semanas no irá al estudio y saldrá desde su casa para no generar inconvenientes de traslado. Las últimas semanas previas a su retiro en octubre, al conductor debían ingresarlo en auto hasta la puerta misma de El Trece y le habían dado el estudio más cercano a la entrada para que no tuviera que caminar demasiado. Por ese motivo en esta oportunidad le instalaron una consola de sonido en su casa y el mismo artefacto que se utiliza para transmitir los partidos de fútbol para que pueda trabajar desde allí. Algo similar ocurrió en 2016, cuando estuvo tres meses en Miami y participó del programa de una manera similar. Además junto a él estará Jesica Bossi, columnista del programa, mientras que el resto de sus compañeros estarán en el estudio.

Sin fecha de TV. Si bien por el momento utilizarán el programa de radio para evaluar su estado de salud, las tratativas para que retome el programa de televisión existen. Desde El Trece confirmaron a PERFIL que él tiene su espacio reservado para 2020 los domingos a la noche pero que aún no hay fecha pautada para su inicio. “Quieren ver cómo está de salud antes de arrancar un nuevo proyecto y de esa manera estar seguros de que va a poder llevarlo a cabo”, señala un periodista del canal.

De todas formas, de regresar no lo haría con Periodismo para todos, programa que realiza desde 2012, sino con un formato diferente. Distintas fuentes señalaron que podría ser algo similar a lo que hacía en Día D, mítico ciclo que hizo en América desde 1996 hasta 2003, y el objetivo estaría en recuperar parte de la audiencia que fue perdiendo en el último tiempo. “Los números no estaban siendo los mejores antes de su retiro temporario así que están pensando en un cambio para mejorar en caso de que vuelva”, explicaron a PERFIL.

Lo que sí tiene cerrado el periodista es una serie de pequeños documentales que haría a los largo del año. Estos le darían la posibilidad de viajar, algo que disfruta mucho, para contar historias desde otros países. Como este proyecto no requiere el esfuerzo físico de un programa en vivo, no habría problema para que lo realice.

De esta manera comienza a gestarse el regreso de Lanata a los medios argentinos. “Hay mucho tema político. Está pasando en los medios, siento que está todo el mundo fascinado con el Gobierno como estaban con Néstor (Kirchner) en 2003. Y hay muy poca gente que esté hablando con tono crítico. Hay mucho para decir sobre lo que está pasando”, indicó con respecto a los temas políticos a los que se dedicará en esta nueva etapa.