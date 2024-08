La boxeadora argelina Imane Khelif, que quedó envuelta en una disputa por su género en los Juegos Olímpicos París 2024 mencionó al millonario Elon Musk y a la escritora JK Rowling en una demanda presentada ante las autoridades francesas por presuntos "actos de acoso cibernético agravado".

El viernes, Khelif ganó la final femenina de 66 kg contra la china Yang Liu por decisión unánime, tras haber sido objeto de un intenso escrutinio en París durante las últimas dos semanas.

La medallista salió victoriosa después de soportar una campaña generalizada de odio, en la que enfrentó una oleada de críticas en las redes sociales por su género.

La joven de 25 años, que no es una mujer transgénero y nunca se identificó como tal, supuestamente tiene "cromosomas XY" masculinos, lo que llevó a su descalificación del campeonato mundial de 2023 cuando no pasó las pruebas de elegibilidad de género no especificadas administradas por la ahora prohibida Asociación Internacional de Boxeo.

Nabil Boudi, abogado de la medallista de oro olímpico en París, dijo a Variety que Musk, dueño de X, y la autora de Harry Potter fueron nombrados en la denuncia penal enviada al centro contra el odio en internet de la fiscalía la semana pasada.

"Imane Khelif ha decidido iniciar una nueva lucha, una lucha por la justicia, la dignidad y el honor", dijo Boudi en un comunicado, agregando que Khelif había presentado la denuncia por "acoso agravado en internet... ante los fiscales de París".

"La investigación determinará quién estuvo detrás de esta campaña misógina, racista y sexista, pero también tendrá que ocuparse de quienes alimentaron el linchamiento online", agregó.

El "acoso injusto" del que fue objeto el campeón de boxeo seguirá siendo "la mayor mancha en estos Juegos Olímpicos", afirmó Boudi.

El abogado explicó que garantiza que "la Fiscalía tiene toda la libertad para poder investigar contra todas las personas", incluidas aquellas que compartieron mensajes de odio bajo seudónimos.

"JK Rowling y Elon Musk están nombrados en la demanda, entre otros", escribió Boudi en la red social X, señalando que el ex presidente estadounidense Donald Trump también sería parte de la investigación.

En una publicación, Rowling compartió una foto de la pelea de Khelif con la italiana Angela Carini, acusando a la argelina de ser un hombre que estaba "disfrutando de la angustia de una mujer a la que acaba de golpear en la cabeza".

Musk, por su parte, volvió a compartir la publicación del nadador Riley Gaines que afirmaba que "los hombres no pertenecen a los deportes femeninos". "Absolutamente", comentó el jefe de Space X.

Mientras tanto, Trump simplemente escribió: "Mantendré a los hombres fuera de los deportes femeninos", junto a una instantánea de la pelea de Khelif con Carini.

"Trump tuiteó, así que independientemente de si es nombrado o no en nuestra demanda, inevitablemente será investigado como parte del proceso", agregó el abogado de Khelif.

El paso de la boxeador Imane Khelif por los Juegos Olímpicos de Paris estuvo envuelto en polémica

Nacida en un pueblo pobre, la boxeadora argelina superó numerosos obstáculos a lo largo de su vida para ganar la semana pasada una controvertida medalla de oro en los Juegos Olímpicos de París.

Con su cabello trenzado y una altura de 1,79 metros, la joven de 25 años se convirtió sin saberlo en una de las figuras centrales de los Juegos.

Junto con la taiwanesa Lin Yu-ting, fue descalificada del campeonato mundial del año pasado después de fallar la prueba de elegibilidad de género, solo para ser autorizada a competir en la capital francesa.

Khelif nació en un pueblo a 300 kilómetros de la capital argelina, Argel. Procedente de una familia de escasos recursos, habló antes de los Juegos de la dificultad de su vida en "un pueblo de gente conservadora" en un entorno semidesértico.

"Vengo de una familia conservadora. El boxeo no es un deporte muy practicado por las mujeres, sobre todo en Argelia", contó a Canal Algérie un mes antes de los Juegos, sonriendo de buen grado y con voz suave. "Fue difícil."

Era una atleta fuerte y jugaba al fútbol con los niños de su pueblo, Biban Mesbah, pero cuando los derrotaba en los partidos se producían peleas que ella respondía con golpes. Estas peleas finalmente la llevaron al boxeo y a obtener una de las medallas de oro más polémicas de los últimos tiempos.

En una entrevista con UNICEF, dijo que solía vender chatarra y que su madre vendía cuscús casero para pagar el viaje a un pueblo cercano. Su padre, Omar, al principio no aprobó su decisión de dedicarse al boxeo, pero finalmente se convirtió en uno de sus mayores fanáticos.

Omar declaró que su hija era "un ejemplo de la mujer argelina", elogiando también su dedicación a la formación.

En 2022, Khelif dijo a la agencia de noticias argelina APS que había considerado dejar el boxeo "porque mi familia no aceptaba la idea y por cómo me miraba la sociedad, considerando que estaba haciendo algo mal".

“Pero todas estas barreras me hicieron aún más fuerte y fueron una motivación extra para lograr mis sueños”.

También expresó su determinación en una entrevista en el sitio web de UNICEF, donde dijo que su "sueño es ganar una medalla de oro". "Si gano, las madres y los padres podrán ver hasta dónde pueden llegar sus hijos", afirmó. "Quiero inspirar a las niñas y a los niños de Argelia".

La carrera internacional de Khelif despegó con su participación en los Juegos Olímpicos de Tokio 2021, retrasados ​​​​por Covid, donde quedó quinta en su categoría de peso.

Dos años después, llegó a las semifinales del Campeonato Mundial de Nueva Delhi. Pero fue descalificada luego de una prueba de elegibilidad de género realizada por la Asociación Internacional de Boxeo, que no está reconocida por el Comité Olímpico Internacional (COI) y no organiza el deporte en París.

"Toda persona tiene derecho a practicar deporte sin discriminación", afirmó el COI en un comunicado, en el que también criticó "la información engañosa" sobre la boxeadora.

No hay ninguna sugerencia de que Khelif se identifique con algo más que una mujer.

Su padre mostró sus documentos de identidad y su certificado de nacimiento y, tras haber mostrado su escepticismo sobre su carrera como boxeadora cuando era joven, la saludó como "una heroína". "Mi hija es una niña", dijo Omar Khelif . "La crié como una niña. Es una niña fuerte. La crié para que trabajara y fuera valiente".

