La intimidad y "esposas" de Kyle Walker crea tensión en Inglaterra antes de la final de la Eurocopa

En medio de la tensión por la final de la Eurocopa entre Inglaterra y España, un escándalo personal sacudió a la selección inglesa. Kyle Walker, lateral derecho del equipo, se encuentra en una situación complicada debido a su doble vida amorosa, lo que generó problemas en su entorno justo antes del crucial encuentro.

Eurocopa 2024: cuál es la tecnología que se aplica para hacer cumplir las reglas

El escándalo de Walker estalló hace varios meses cuando se reveló que, además de los cuatro hijos que tiene con su esposa Annie Kilner, mantenía una relación paralela con Lauryn Goodman, con quien tuvo dos hijos más. Este descubrimiento provocó que su pareja desde los 17 años lo echara de casa. En enero, el propio futbolista admitió sus errores públicamente en una entrevista con The Sun, asumiendo la responsabilidad de sus acciones.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

A pesar del conflicto, Kilner y Walker se reconciliaron y ella estuvo presente en los seis partidos de la Eurocopa, apoyándolo junto a sus cuatro hijos. Sin embargo, la situación se complicó cuando Goodman también asistió a un encuentro con uno de sus hijos, vestido con una camiseta de Walker que decía "papá" en la espalda. Esta presencia generó tensiones y preocupaciones sobre posibles incidentes en el estadio.

Eurocopa 2024 y los goles en contra: cuántos van en lo que va del torneo

Para evitar conflictos, los servicios de seguridad de la selección inglesa recibió órdenes estrictas de impedir que Goodman se acerque a la zona destinada a los familiares de los jugadores. “Lauryn es vista como una alborotadora, y la peor pesadilla de Annie es encontrarse con ella”, explicó una fuente al Daily Mail. Esta medida busca mantener la paz y evitar distracciones en el entorno del equipo antes de la gran final.

Annie Kilner viajó a Alemania con sus cuatro hijos para apoyar a Walker, mientras que Lauryn Goodman ha hecho lo mismo con uno de los dos hijos que tuvo con el futbolista. Esta situación no solo ha generado un ambiente tenso en la selección inglesa, sino que también captó la atención de la prensa y el público, añadiendo una capa extra de drama a la ya intensa espera por la final de la Eurocopa.

Así Kyle Walker reconocía su doble vida

"El único culpable soy yo. Tengo roles y responsabilidades de las que soy consciente y me equivoqué. Necesito reconocer mis errores; se lo debo a todos. Mis acciones han causado mucho dolor a mucha gente. Lo siento porque, como familia, esto no debe suceder", admitió el jugador de la Selección de Inglaterra en enero de este año en diálogo con The Sun.

La misma Goodman fue la encargada de revelar los detalles de la relación en diálogo con el diario The Sun. "Le decía a Kyle, 'tienes que decírselo. Tienes que decirle a Annie que eres el padre de nuestra hija y que tienes una relación con tus hijos'. Necesitamos comenzar el año 2024 de manera libre. Si todos saben cuál es su situación, podrán tomar sus propias decisiones adultas en la vida", reveló.

¿Cuándo es la final de la Eurocopa 2024?

La final de la Eurocopa 2024 entre Inglaterra y España se va a disputar el domingo 14 de julio a las 16hs de Argentina, en el Estadio Olímpico de Berlín.