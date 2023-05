La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin, sorprendió al anunciar que ella y su esposo Markus Raikkonen, con quien llevaba 19 años en pareja, decidieron divorciarse. La funcionaria, de 37 años, estuvo en el centro de la polémica en varias oportunidades durante su mandato por los festejos que protagonizó con amigos, que incluso la llevaron a hacerse un test de drogas para "limpiar su imagen" de las acusaciones en su contra.

Sanna Marin se convirtió en 2019 en una de las líderes mundiales más jóvenes –y la más joven de Finlandia– en asumir el cargo de primera ministra a la edad de 34 años. Antes había sido ministra de Transporte y, a poco tiempo de iniciar su mandato, tuvo que enfrentar la pandemia de Covid-19: su gestión en los primeros meses se ubicó entre los países con menos fallecimientos. La premier millennial enfrentó además la guerra en Ucrania, y fue la principal impulsora de la adhesión de su país, que históricamente se había mantenido neutral, a la OTAN pero ahora es amenazado por Rusia.

La primera ministra finlandesa, Sanna Marin.

El mes pasado, admitió la derrota en las elecciones generales de Finlandia cuando el opositor Partido de la Coalición Nacional, de centroderecha, superó al Partido Socialdemócrata. En ese contexto, Marin anunció que dimitirá como líder del Partido Socialdemócrata en el próximo congreso del partido en septiembre. ”Han sido años excepcionalmente difíciles y tiempos duros. Con este resultado electoral, siento que tengo la oportunidad de pasar página en mi propia vida”, dijo sobre los últimos tres años de su gobierno.

"Solidaridad con Sanna", mujeres de Finlandia se filmaron bailando para defender a la primera ministra

El anuncio de su divorcio, poco después de perder las elecciones

Marin y Raikkonen, ambos de 37 años, tienen una hija de cinco años, Emma Amalia Marin, y se casaron hace casi tres años, en una ceremonia íntima que realizaron en agosto de 2020.

"Juntos hemos solicitado el divorcio. Estamos agradecidos por los 19 años juntos y por nuestra amada hija”, escribió Marin en su cuenta de la red social Instagram. "Seguimos siendo mejores amigos, cercanos el uno al otro y padres amorosos. En el futuro, seguiremos pasando tiempo juntos como familia y entre nosotros. Deseamos que respeten nuestra privacidad. No comentaremos nada más sobre esto”, agregó la funcionaria.

Sanna Marin y Markus Raikkonen se casaron en agosto de 2020 pero estaban juntos hace 19 años.

La pareja se casó en agosto de 2020 en Kesäranta, la residencia oficial de Marin. A la ceremonia asistieron 40 invitados, entre amigos cercanos y familiares.

En ese momento, Marin compartió una fotografía del día de su boda y escribió: "Ayer nos dijimos 'sí, quiero'. Estoy feliz y agradecida de poder compartir mi vida con el hombre que amo. Hemos visto y experimentado mucho juntos, compartido alegrías y tristezas, y nos hemos apoyado en el fondo y en la tormenta. Hemos vivido juntos en nuestra juventud, crecido y tenemos a nuestra amada hija. De todas las personas, eres la adecuada para mí. Gracias por estar a mi lado”.

Markus Raikkone, de 37 años, el esposo de la primera ministra.

Finlandia: filtraron más vídeos de la primera ministra, Sanna Marin alcoholizada y la oposición estalló

Los festejos de Sanna Marin que generaron escándalo

Raikkonen y Marin.

La primera ministra, quien dejará el cargo después de su derrota electoral el mes pasado, se vio envuelta durante su mandato en una serie de escándalos por sus salidas nocturnas. En diciembre de 2021, Marin se vio obligada a disculparse por salir a un boliche hasta las 4:00 de la mañana en el club nocturno "Butchers" con amigos, después de entrar en contacto con un caso de Covid-19.

En esa oportunidad fue muy criticada por no ver el mensaje de texto que le avisaba que necesitaba aislarse, ya que según se dijo había dejado el teléfono de su trabajo que, como primera ministra, debería haber tenido consigo. "Debí tener un mejor criterio. Lamento mucho no haber entendido que sí debí aislarme", se lamentó públicamente, y luego dio negativo en el hisopado.

Sanna Marin fue duramente criticada por salir a bailar a un boliche.

Luego, en agosto de 2022, fue filmada bailando cerca del cantante finlandés Olavi Uusivirta, de 39 años, y él desmintió los rumores de un presunto romance entre ambos. Uusivirta afirmó que él y Marin eran simplemente "amigos" y que "no había pasado nada inapropiado" entre ellos en el club nocturno de Helsinki, frente a las especulaciones de algunos medios finlandeses que afirmaban que uno de los videos se veía cómo se daban un beso.

El cantautor finlandés, quien se divorció de su esposa en 2021, descartó cualquier sugerencia de que estuviera en una relación con el líder de su país. En una publicación en sus cuentas de redes sociales, dijo en ese momento: "Ha habido especulaciones en el público sobre la calidad de la relación entre la primera ministra Sanna Marin y yo. De corazón, puedo decir las cosas como son: somos amigos y no ha pasado nada inapropiado. No comentaré más sobre el asunto públicamente”, dijo.

La premier defendió su derecho a divertirse y desmintió haber consumido drogas ilegales luego de una campaña en las redes sociales que sugirió lo contrario. Además, se sometió a una prueba para detectar estupefacientes para "limpiar su reputación", que dio negativa. "En los últimos días se han hecho públicas acusaciones bastante graves. Nunca en mi vida he usado drogas, ni siquiera en mi juventud", aseguró.

Poco después se viralizó una foto en TikTok en la que aparecen dos mujeres jóvenes besándose con el torso casi desnudo con un letrero que reza "Finland", con un fondo azul muy similar al que utiliza Sanna Marin en algunas ruedas de prensa oficiales, incluidas videoconferencias internacionales.

La imagen de las amigas de Marin que generó polémica en las redes sociales.

Posteriormente, la mandataria finlandesa admitió que la imagen fue tomada en la residencia oficial, Kesäranta, y que las dos jóvenes de la foto son amigas suyas."Creo que esa foto no es apropiada, me disculpo por ello. No deberían haber tomado esa foto, pero por lo demás no ocurrió nada extraordinario durante aquella noche", explicó Marin.

ag / ds