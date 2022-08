La primera ministra de Finlandia, Sanna Marin sigue en el ojo de la tormenta tras una nueva filtración de vídeos que la comprometen. En esta ocasión Marin decidió someterse a un test de drogas para calmar las críticas de la oposición.

Esta semana se filtró un video de Marin en la que se la ve bailando desenfrenada en una fiesta privada, que compartió junto a un grupo de reconocidas figuras públicas del país nórdico.

En el nuevo video filtrado se muestra a la funcionaria de 36 años en el club nocturno Teatter de Helsinki, bailando cerca con el cantautor Olavi Uusivirta al ritmo de la canción I Gotta Feeling de la banda estadounidense The Black Eyed Peas.

Finlandia: filtraron videos de la primera ministra alcoholizada en una fiesta

La primera ministra cuestionó la filtración de los videos y dijo que, aunque sabía que la estaban grabando, le indigna que las imágenes se hayan hecho públicas.

El primer video de la Sanna Marin de fiesta

La polémica comenzó con un video donde se puede ver a la primera ministro que baila, canta y bebe en lo que parece ser un departamento. Cabe mencionar que no se registraron actividades ilegales o consumo de sustancias prohibidas, pero eso no fue necesario para renovar las críticas de sus opositores a su estilo de vida.

Ante la publicación se este video, la mandataria expresó: “No tengo nada que ocultar y no hice nada ilegal”, bebió alcohol y aclaró que no tomó drogas. Mientras que declaró que “Son imágenes privadas que no estaban destinadas a hacerse públicas”.

Magdalena Andersson y Sanna Marin: quiénes son las dos mujeres que le hacen frente a Putin

La premier de 36 años asumió el cargo en 2019 y hasta hace poco era la mandataria más joven del mundo, pero cayó al tercer lugar del listado tras las asunciones de Gabriel Boric en Chile y Dritan Abazović en Montenegro, con quienes lleva apenas meses de diferencia.