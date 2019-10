Los abogados de Juan Darthés apuntan al ex novio de Fardin

por Agustín Jamele

La causa por violación agravada contra Juan Darthés en Nicaragua avanzó considerablemente la semana pasada cuando se oficializó la demanda en el Juzgado Décimo de Distrito Penal de Audiencias en Managua. Por ese motivo, el actor fue citado a declarar pero su defensa afirmó que por el momento no dejará Brasil, donde vive hace casi un año. Como es país no registra acuerdo de extradición con Nicaragua, él puede quedarse allí sin inconvenientes legales pero como también se decretó una orden de captura Darthés deberá quedarse permanentemente allí mientras la orden continúe vigente.

Por ese motivo, César Guevara, su abogado en Nicaragua, está intentando revertir esa situación. El pasado miércoles Guevara presentó un pedido ante el juez de la causa para que revierta la orden de captura. Inmediatamente Eilyn Margarita Cruz, abogada de Thelma Fardin en el país centroamericano, explicó que eso carece de valor legal. “En Nicaragua los jueces penales no tienen facultades de investigación, hacer una solicitud así ante un juez es desconocer el proceso penal nicaragüense”, afirmó.

Según pudo saber PERFIL, efectivamente el pedido es incorrecto desde lo penal ya que en ese país el juez no ordena medidas sino que sólo controla que se respete el proceso que se está llevando a cabo. Por lo tanto, Celso Urbina, juez penal de la causa, no tendría la capacidad legal de tomar acciones ante lo pedido.

Otra de las solicitudes que realizó César Guevara en el escrito fue citar a declarar a Juan Guilera, también actor de Patito feo –y ex novio de Fardin–y quien afirmó que Darthés lo llamó antes que Thelma lo denunciara. “Fue todo muy sospechoso y yo no entendía lo que estaba sucediendo. Creo que intentó utilizarme”, indicó Guilera en su momento. Este pedido también carece de fundamentos legales por lo que Guilera, quien ya declaró en la causa, no será citado ni deberá viajar a Nicaragua.

Por lo tanto, los pedidos realizados por la defensa de Juan Darthés no parecen tener ningún sentido para la causa. Además, según señalaron distintas fuentes a PERFIL, los abogados del actor ya habían presentado este escrito ante la fiscalía en mayo de este año y no le habían dado curso. “Ni siquiera es para perder tiempo o embarrar la cancha”, comentó un allegado al proceso penal. De esta manera la causa contra Darthés continúa su curso y se espera que en los próximos meses continúe avanzando. Por el momento los intentos de defensa del actor no surten efecto y algunos hasta carecen de valor legal, como lo señaló Cruz esta semana.