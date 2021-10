Lynda Carter celebra por anticipado los 80 años del nacimiento de la "Mujer Maravilla"

Fueron sesenta capítulos y tres temporadas pero para muchas generaciones de todo el mundo, Lynda Carter es la “Mujer Maravilla”. Nacida como cómic en diciembre de 1941 y la actriz norteamericana fue convocada para anticipar el festejo por los 80 años esta mítica superheroína en el Festival Canneseries 2021.

Lynda Carter tenía 24 años cuando el productor Douglas Cramer la eligió para ese personaje al ver una prueba de cámara que ella había hecho para otro proyecto. Y aunque la serie terminó en 1979 y ella siguió en la actuación y también en la música, su nombre está asociado definitivamente a la Mujer Maravilla.

Lynda Carter fue "Mujer Maravilla" a los 24 años; ahora tiene 70 y enviudó hace siete meses.

“Fue un largo camino hasta llegar al papel de la Mujer Maravilla”, dijo Lynda Carter en un reportaje por zoom. “Durante años probaron con actrices rubias pero no funcionaba o no les cerraba. Yo había hecho una prueba de cámara para otra película; uno de los productores la vio y así se resolvió que esta actriz desconocida –es decir yo– quedara. Douglas Cramer (productor ejecutivo de la serie) apuntó: ‘Sin duda, ella es mi chica’. Me llamó y me dijo: ‘¡Hello Wonder Woman!’”.

Lo primero que salió al aire fue en noviembre de 1975 en formato película para televisión, recién al año siguiente se emitió la primera temporada.”El primer día de grabación me pasaron a buscar a las 5 de la mañana para ir a los estudios Warner Brothers(…) Recuerdo en particular ingresar a vestuario donde finalmente me probé por primera vez el famoso traje, y me sentí poderosa…y hermosa. (...). Para ella, ese mítico traje de Mujer Maravilla “no era sexy”, dice. “Uno siempre es crítica de cómo se ve a veces, ¿no? Es algo que hacemos sin razón alguna. Pero en ese momento me sentí sí poderosa. Creo que cuando te ponés el vestuario comenzás a heredar algo de ese personaje, yo me sentía ‘the boss’”.

Gal Gadot, la "Mujer Maravilla" cinematográfica; y Lynda Carter, la mítica heroína televisiva.

Hay un historia acerca de una escena de riesgo que ella hizo al colgarse de un helicóptero. Lynda Carter la confirma y le quita todo supuesto coraje. “Eso fue en una de las dos primeras temporadas de Mujer Maravilla”, relata en el zoom del Festival Canneseries. “Creo que se iba la luz y se iba a notar que la escena la hacía una doble, así que corrí y me colgué a un helicóptero. Hoy es una anécdota interesante pero en su momento no lo fue ni para los productores ni para la compañía de seguros. Y no tuvo nada que ver con ser invencible, sino más bien con estupidez.”

Mujer Maravilla no es de las series que tuvieron un revivas con otra actriz. Sí hay tres películas que dirigió Patty Jenkins, la última de este 2021. Y Gal Gadot es la superheroína. “Creo que fue una buena jugada elegirla”, dice Lynda Carter. “Era un joven poco conocida, no tenía pasado en el espectáculo , y pudo crecer con el personaje. Yo lloré la primera vez que vi la película. Para mí fue como pasarle la posta a otra 'Mujer Maravilla' y sentí que ya no estaba sola con ese personaje, ahora había otra. Y Patty Jenkins es muy buena, sabe hacer de una mujer hermosa, una asesina serial como hizo con Charlize Theron. En este proyecto colaboré desde el principio y nos hicimos amigas las tres."

La cineasta Patty Jenkins, Gal Gadot y Lynda Carter en el estreno cinematográfico de "Mujer Maravilla".

Consultada sobre la imagen feminista que se le da a la “Mujer Maravilla”, Lynda Carter amplía el concepto al legado de "ser invencible" que tiene el personaje. Y no sólo para las mujeres, sino también para muchos colectivos –ella es promotora de la causa LGBTIQ–, y hasta para los cosplayers y a todos “quienes de alguna manera se sienten incluidos por el personaje”. Igualmente, no esquivó el tema del feminismo. “Los hombres, por lo que sea, no quieren ser feministas. Para algunos el feminismo es un caramelo difícil de tragar”, afirma Lynda Carter. “Entonces yo les digo: ‘Ok, no lo sean, sean nuestros campeones del feminismo, es decir, están ahí para ayudarnos a abrir cada puerta que no nos quieren abrir. (…)Y los y las jóvenes tienen ahora su oportunidad. Nosotras hicimos lo nuestro en su momento y aún hacemos lo que podemos , pero este tiempo es de ustedes.”