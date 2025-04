Mario Pergolini regresa a la pantalla de El Trece de la mano de Adrián Suar

Es de los personajes que fueron sinónimo de éxito televisivo, cuya mirada sobre los medios de comunicación nunca pasa desapercibida. Mario Pergolini, aunque a veces suene revulsivo, siempre tiene una planteo del escenario audiovisual que excede el presente, es anticipatorio si bien lo que explique o avizore pueda no producirse. Por eso, su regreso a la televisión abierta no pasa desapercibida porque en los últimos tiempos y con la proliferación de la grilla de streamings, parecía un destino poco seductor para Pergolini.

A comienzos de 2025, Angel de Brito dijo que El Trece había comprado el formato del reality American Idol y querían a Pergolini para su conducción. A la fecha, eso quedó descartado: la puesta en pantalla de American Idol quedará para 2026. Pero sí sobrevivió a esa postergación, el ingreso del mencionado empresario y conductor a El Trece. Por el momento, desde la emisora dijeron a PERFIL que sí hay reuniones entre Adrián Suar y Mario Pergolini por la preparación de este regreso al canal, pero no pueden todavía adelantar qué tipo de programa será.

Volver... “No tengo melancolía, no extraño nada de eso. Me han ofrecido volver a la tele miles de veces. Me la paso viendo programas que me han ofrecido y ya está, mi tiempo pasó (...) “No hay nadie indispensable en los medios. Somos minutos de entretenimiento, nada más””, dijo Pergolini a a uno movilero de Intrusos (América) hace exactamente dos años. Declaraciones similares hay varias dicha por el mencionado conductor. Pero la industria audiovisual cambia a una velocidad mayor que en otros tiempos. A su vez, hay analistas de medios que postulan n que YouTube transformó a todo en “televisión”; así que finalmente, este regreso tendrá a Pergolini presente en una “pantalla tradicional” que estará amplificada por una plataforma no tradicional como lo es, por caso, YouTube.

“Todo es competencia y, a la vez, todo es complementario. Todos pujamos por el tiempo de la gente y, aunque la manera en que el público consume es distinto, la TV abierta es la principal para el insumo masivo”, dijo Coco Fernández a PERFIL al ser consultado sobre el auge del streaming argentino, y la respuesta de la TV a este nuevo competidor. Coco Fernández integra la tríada que en El Trece, completan Pablo Codevilla y Adrián Suar. Hoy son ellos quienes traen del streaming de Vorterix a la tele a Mario Pergolini.