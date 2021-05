Max Casá, historia de su amor por la cocina y por Máxima Zorreguieta

En vísperas de su cumpleaños número 50 y tras haber pasado ya ocho años como esposa del rey de Holanda, Máxima Zorreguieta vuelve a ser tendencia en Argentina ante la inminente publicación de un nuevo libro acerca de su vida, lo que trae a la luz las historias amorosas de su juventud entre las que se destaca su noviazgo con el chef Max Casá.

En el historial amoroso de la Reina Máxima, quien supo ser una chica alegre y "bien argentina", se destaca Max Casá, un estudiante de cocina que conoció en su juventud en la época en la que ella cursaba sus estudios en Economía en la Universidad Católica Argentina. Luego el flamante chef gozó de un breve período de fama cuando compartió un programa de televisión con la reconocida cocinera Maru Botana en el canal Utilísima.

Su vida como reina: se revelan secretos desconocidos de Máxima Zorreguieta

Pese a los intentos de la Corona holandesa por silenciar el pasado de la reina criolla, en especial en lo relativo a sus vínculos amorosos (por más fugaces que éstos hayan sido), lo cierto es que la reina Máxima de Holanda "no es la joven aristócrata y moderna, ni la jineta intrépida y aventurera, ni la economista brillante que nos cuenta la versión oficial", sino "una persona común y corriente", según sus biógrafos.

Max Casá no fue el gran amor de Máxima, pero llegaron a tener una muy buena relación y para ella representó una especie de páramo luego de la tormentosa relación con su anterior novio, el italiano Tiziano Iachetti. Así fue como Casá le enseñó lo básico de la cocina y hasta le regaló su receta de la torta Lemon Pie.

Rick Evers, el hombre que promete revelar la intimidad de Máxima

Quién es Max Casá, el chef que quedó marcado en la historia de Máxima

Poco se conoce de la vida actual de Max Casá, algo que resulta inusual en el mundo actual, una pecera virtual en la que todo el mundo está sumergido de algún modo. Tal es así que el reconocido chef no usa redes sociales y casi no realiza apariciones en los medios de comunicación.

Hace algunos años en un reportaje admitió que de ser invitado a un reality no participaría ya que ese perfil “no le va mucho”. “Tal vez porque yo he pasado por ese tipo de contextos y he visto el otro lado de la historia, en donde no todo es realidad. A mí me gustaría que hubiera más realidad”, opinó Casá al diario Los Andes de Mendoza.

En Holanda fue lanzada la biografía oficial de Máxima

Max Casá es reconocido por su paso en programas como Todo dulce, que se emitió por el canal Utilísima, en donde compartió el espacio con Maru Botana. También escribió varios libros, entre los que se destacan Tartas dulces y saladas y S.O.S. recetas salvadoras para toda ocasión. En el 2004 condujo el programa "Por los caminos del vino", en el que recorrió bodegas de Mendoza y conversó con distintas personalidades del mundo del vino.

Actualmente, Casá vive en Mendoza junto a su familia. Originalmente se mudó allí desde Buenos Aires por trabajo y para alejarse del ruido de la gran ciudad.

En la provincia del vino se dedica a enseñar cocina e impartir capacitaciones en el instituto de gastronomía que lleva su nombre. También realiza tareas solidarias de apoyo a la comunidad como talleres gratuitos de panadería y pastelería.

Quiénes fueron los novios de Máxima

Además de estar un tiempo de novia con Casá en su época universitaria, Máxima tuvo una relación con Tiziano Iachetti, un italiano que vivía en Argentina, y un fugaz romance con un agente inmobiliario llamado Hernán Duprat. Luego de recibirse de economista se fue a vivir a Nueva York, donde convivió con el alemán Dieter Zimmermann.

Finalmente, su amiga del colegio Northlands de Olivos hizo de Celestina y le presentó al heredero del trono holandés, Guillermo Alejandro, príncipe de Orange, con quien tuvo la primera cita en marzo de 1999, luego de coincidir en en una fiesta en la ExpoSevilla. Este año conmemoraron los veinte años desde que él le pidió matrimonio en un lago congelado de La Haya.

