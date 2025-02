Murió Michelle Trachtenberg, actriz de "Buffy, la cazavampiros" y "Gossip Girl"

El mundo del entretenimiento está de luto tras la sorpresiva muerte de Michelle Trachtenberg, la actriz reconocida por sus papeles en "Buffy, cazavampiros" y "Gossip Girl". La noticia fue confirmada por The New York Post, que informó que la intérprete fue hallada sin vida en su departamento de Nueva York, cerca de Columbus Circle. Por el momento, se desconocen las causas del fallecimiento, aunque las autoridades indicaron que no se trata de un crimen violento.

Michelle Trachtenberg: Las preocupaciones sobre su estado de salud en redes sociales

En los últimos meses, Michelle Trachtenberg había generado inquietud entre sus seguidores debido a ciertas publicaciones en redes sociales, donde se la veía con un aspecto desmejorado.

Las críticas no tardaron en llegar, pero ella se defendió con dureza: "Explíquenme por qué me ven enferma. ¿Perdieron el calendario y no se dieron cuenta de que no tengo 14 años? Tengo 38. Qué triste que hayan dejado un comentario así."

Sin embargo, muchos de sus seguidores insistieron en que no la estaban criticando, sino que estaban preocupados por su bienestar. A pesar de la controversia, Trachtenberg se mantuvo activa en Instagram, donde contaba con más de 800.000 seguidores, compartiendo imágenes de su carrera profesional hasta hace apenas siete días.

Una carrera marcada por el éxito juvenil

Nacida en 1985, comenzó su carrera con solo cinco años, participando en episodios de "Ley y Orden". Su primer gran papel llegó con la serie "Las aventuras de Pete y Pete" en los años 90, aunque su verdadero salto a la fama fue en "Harriet, la espía" (1996), donde protagonizó la película que marcó a una generación.

A partir de entonces, su nombre quedó asociado a proyectos juveniles icónicos. En "Buffy, cazavampiros", interpretó a Dawn Summers, la hermana de Buffy, durante más de 60 episodios, convirtiéndose en un personaje clave de la serie.

Más adelante, su papel de Georgina Sparks en "Gossip Girl" la volvió a colocar en el centro de la escena, participando en casi 30 capítulos de la exitosa serie. En 2022, volvió a interpretar a Georgina en un par de episodios del reboot de Gossip Girl, siendo su última aparición en televisión.

Además de su paso por las series, Michelle Trachtenberg fue protagonista de películas muy recordadas por la generación millennial, como "Soñando, soñando... triunfé patinando". Su carisma y talento la convirtieron en un rostro icónico del cine y la televisión juvenil de los años 90 y 2000.

JCCL / Gi