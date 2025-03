Quién era Silvio Oltra, el amigo de Carlos Menem Jr. que murió en el accidente aéreo de 1995

Este 15 de marzo de 2025 se cumplen 30 años del trágico accidente aéreo en el que perdieron la vida Carlos Menem Jr. y su amigo Silvio Oltra. Aquel suceso marcó una de las mayores controversias en la historia reciente de Argentina, con teorías sobre un posible atentado y años de investigación judicial.

Cómo era el helicóptero Bell 206B JetRanger III en el que murió Carlos Menem Jr

Silvio no solo era el copiloto del helicóptero aquel fatídico día, sino que tenía su propia trayectoria en el automovilismo argentino. Su cercanía con el hijo del expresidente Carlos Menem lo llevó a estar en el lugar y momento equivocado, en una tragedia que aún genera debate.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

El Flaco Traverso, Tito Bessone y Silvio Oltra en su etapa de TC 2000.

La carrera de Silvio Oltra en el automovilismo argentino

Silvio Héctor Oltra fue un reconocido piloto de automovilismo nacido en Buenos Aires. Se destacó en múltiples categorías, logrando en 1987 el título de campeón del Turismo Competición 2000, uno de los mayores logros de su carrera.

A 30 años de la muerte de Carlos Menem Jr: quiénes fueron los 14 testigos muertos vinculados a la causa

Compitió en Turismo Carretera, Fórmula Renault y Fórmula 3 Sudamericana, dejando su huella en el deporte motor argentino. Además de su pasión por la velocidad, también incursionó en la música, lanzando tres discos como cantautor.

Su hija, Carolina Oltra, recordó en varias ocasiones la importancia de su padre en su vida y en el automovilismo: "Mi papá era una persona apasionada por lo que hacía. Siempre se dedicó al automovilismo con mucho amor y disciplina. Su muerte fue un golpe enorme para nuestra familia y para todos los que lo conocían."

Silvio Oltra con su hija, Carolina.

Sin embargo, su vida tomaría un giro inesperado cuando su amistad con Carlos Menem Jr. lo llevó a compartir aquel fatídico vuelo en 1995.

La relación entre Silvio Oltra y Carlos Menem Jr.

Oltra y Menem Jr. compartían una fuerte amistad basada en su amor por la velocidad y el automovilismo. Carlos Jr., quien competía en rally y motocross, tenía una relación cercana con muchos corredores de la época, entre ellos Oltra.

Esa confianza hizo que el 15 de marzo de 1995, Silvio Oltra subiera al helicóptero Bell 206 Jet Ranger piloteado por Carlos Jr. Aquel viaje sería el último para ambos.

El trágico accidente aéreo del 15 de marzo de 1995

Mientras sobrevolaban la zona de Ramallo, Buenos Aires, el helicóptero en el que viajaban se precipitó a tierra. Según la versión oficial, la aeronave impactó contra cables de alta tensión, lo que provocó su caída. Oltra falleció en el acto, mientras que Carlos Menem Jr. fue trasladado con vida al Hospital San Felipe de San Nicolás, donde murió horas después.

El hecho generó una enorme conmoción en Argentina. No solo porque el hijo del presidente perdió la vida, sino también por la incertidumbre en torno a las causas del accidente.

En aquel momento, el expresidente Carlos Menem expresó su profundo dolor: "No hay palabras para describir el dolor de perder a un hijo. Es algo contra lo que nadie puede estar preparado. Me toca seguir adelante con el corazón roto."

Investigaciones y teorías: ¿accidente o atentado?

La versión oficial sostuvo desde el principio que la caída del helicóptero fue un accidente causado por error humano. Peritos de la Fuerza Aérea y técnicos de la empresa Bell concluyeron que Carlos Menem Jr. volaba a baja altura cuando chocó contra cables eléctricos.

El "tercer atentado", testigos muertos y la pista narco: las teorías en torno a la muerte de Carlos Menem Jr

Sin embargo, la ex primera dama Zulema Yoma, madre de Carlos Jr., sostuvo desde el inicio que su hijo fue víctima de un atentado. Alegó que recibió información sobre posibles disparos al helicóptero, incluso mencionando que Carlos le había expresado preocupación antes del accidente. "A Carlos lo mataron. No tengo dudas. Mi hijo me decía que lo querían hacer desaparecer. Y lo lograron."

En 2016, una nueva autopsia confirmó que Menem Jr. no tenía heridas de bala, lo que debilitó las teorías conspirativas. A pesar de esto, el caso sigue generando dudas y controversias, especialmente entre quienes creen que hubo un encubrimiento.

Carolina y Silvio Oltra

Sin embargo, Carolina, también se opinó al respecto y aseguro en una entrevista con LAM. "Sé que, claramente, si hay alguien que, ponele, que le querían hacer daño, seguro que a mi papá tampoco era, por lo cual él fue víctima de todo esto, estaba en el lugar en el que no tenía que estar y bueno, pasaron las cosas como pasaron...". Carolina agregó: "A mí siempre me sumó como avanzar, pensar en positivo, enfocarme en las cosas que sí tenía, en las cosas que sí podía hacer".

De igual manera, Oltra reconoció la importancia que tuvo su madre, la conductora y exmodelo Elena Fortabat, en su crianza y en sus ganas de seguir con su vida: "Yo creo que mamá es la persona más fuerte que conozco en la faz de la Tierra; a mi mamá la han rosteado un montón de tragedias en su vida; fallecieron sus dos hermanos, tuvo un montón de cosas mamá, después de en su momento se quedó conmigo en esta situación, yo chica y tenía que salir adelante. Mamá me enseñó a ser fuerte y a no quedarme enterrada mirando el pasado y tratando de ver cómo sacar todo, sino todo lo contrario, mirar lo que viene en el futuro, lo que sí tenemos".

El recuerdo de Silvio Oltra, a 30 años de su muerte

A tres décadas del trágico accidente, la figura de Silvio Oltra sigue siendo recordada en el automovilismo argentino. Su hija, Carolina Oltra, ha mantenido viva su memoria, destacando su pasión por las carreras y su talento como piloto. "Me duele mucho cuando se habla del accidente solo por Carlos y no por mi papá. Él también murió ese día y dejó un enorme vacío en nuestras vidas."

Carolina y Silvio Oltra

El 15 de marzo de 2025 marcará 30 años de una de las tragedias más impactantes de la Argentina de los 90. Aunque la versión oficial apunta a un accidente, el misterio y las dudas en torno al caso continúan, dejando a Silvio Oltra y a Carlos Menem Jr. como protagonistas de una historia que sigue sin resolverse del todo.