Quino, un homenaje internacional y una despedida íntima

Ya pasaron varios días desde el fallecimiento de Quino, pero las despedidas y los gestos de cariño hacia él no se agotan. Tanto en Argentina como en el mundo, miles de personas continúan recordando al dibujante que llegó a incontable cantidad de hogares con sus creaciones y, sobre todo, con Mafalda, su personaje más querido. “Quino es, era y será universal. Era planetario y forma parte de las señas de identidad de los argentinos, como Maradona o Messi en el fútbol, Quino daba identidad al dibujo argentino”, aseguró el historietista Horacio Altuna para explicar la importancia que tuvo el artista a nivel global.

Un ejemplo de esa relevancia internacional se vio con claridad el jueves, un día después de su fallecimiento, cuando los principales diarios de Latinoamérica y Europa homenajearon al dibujante en sus tapas. El País de España, O Globo de Brasil y Le Monde de Francia son solo algunos de los diarios que se sumaron a los medios argentinos para despedir a quien fue uno de los grandes referentes del humor gráfico.

Otros espacios donde hasta el día de hoy continúan apareciendo muestras de amor hacia el dibujante son las redes sociales. Varios videos y fotos provenientes de Chile, Alemania, Italia y otra decena de países fueron posteados en las cuentas oficiales del historietista desde que se anunció la noticia. “Muchas gracias a todos –amigos, conocidos y lectores– por las demostraciones de afecto y admiración en su despedida: Adiós maestro, Quino, querido Quinito”, escribieron sus allegados a modo de agradecimiento.

Último adiós íntimo. Joaquín Salvador Lavado Tejón, más conocido como Quino, falleció el miércoles en Mendoza a sus 88 años. Su salud se encontraba debilitada desde hace un tiempo aunque quienes seguían en contacto con él aseguraron que su lucidez se mantuvo hasta los últimos días. “Ya no veía bien y necesitaba ayuda para desplazarse pero más allá de eso las charlas con él continuaban siendo tan ricas como siempre”, indicó Daniel Divinsky, el editor de sus trabajos.

En contraposición al homenaje internacional que realizaron los fanáticos, la familia del artista decidió despedirlo de manera íntima. “Se informa que sus restos serán cremados en una ceremonia íntima, en su ciudad natal, dadas las restricciones por la pandemia”, explicaron en un breve comunicado. Según se supo, la decisión de ser cremado fue tomada por el propio Quino antes de morir y sus allegados decidieron respetarla. Pero por el contexto de pandemia, llevar a cabo una ceremonia con muchas personas fue imposible. Por ese motivo se organizó un pequeño evento en el cual las personas más cercanas a él pudieron dar su adiós.

Mensajes. A los cientos de miles de seguidores que subieron sus frases o tiras preferidas se sumaron algunas figuras internacionales. Uno de ellos fue Ricky Martin, quien mostró su dolor por la noticia junto a un chiste de Manolito. Por su parte, Emanuel Ginóbili utilizó su cuenta de Twitter para expresarse. “Qué genio este tipo. Solo Gracias”, escribió el ex basquetbolista. Y el pianista James Rhodes hizo lo propio con una imagen de Mafalda.

Sería imposible nombrar a todas las celebridades que despidieron a Quino durante los últimos días. Lo mismo ocurre con aquellos fans que, hasta el día de hoy, continúan llevando flores a lugares emblemáticos como la esquina de San Telmo donde se encuentran unas pequeñas estatuas de varios personajes de Mafalda. Lo que sí es destacable es que el homenaje final al dibujante estuvo a la altura de la trascendencia internacional que tuvo su trabajo. Pocas personas logran cautivar el corazón de miles de personas y Quino supo hacerlo durante décadas gracias a su talento, inteligencia y humor.

“Un pionero en convertir la firma en marca”

Quienes no podían faltar en el homenaje a Quino eran sus colegas. Liniers, Tute, La Cope y Agustina Guerrero fueron algunos de los que realizaron dibujos para despedir al creador de Mafalda. Y El Niño Rodríguez hizo lo propio. “Una de las razones por las cuales yo me hice dibujante e historietista fue por Quino. Los libros de Mafalda fueron una influencia para toda mi generación a pesar de que a veces no entendiéramos algunas tiras. Pero como estaban protagonizadas por chicos las leíamos”, indicó el reconocido dibujante a PERFIL luego de publicar en sus redes un homenaje propio.

Más allá de la relevancia que tuvo para él, El Niño Rodríguez también explicó la importancia de Quino para la profesión en sí misma. “Fue pionero en convertir su firma en una marca. Siempre fue muy cuidadoso con su producto tanto cómo y en dónde se publicaba. Antes los dibujantes tal vez eran más anónimos o se los identificaba con la publicación en la cual salían pero Quino era Quino más allá de todo eso”, señaló. Y agregó para finalizar con respecto a ese aspecto: “Ese modelo profesional fue lo que seguimos después todos e incluso sus contemporáneos. En ese sentido, de modo más o menos consciente, todos seguimos ese camino”.