A sus 78 años, Edelmiro Molinari, uno de los protagonistas de la primera parte de la historia del rock nacional, vuelve a encender los motores de su música. Fundador de grupos emblemáticos de los primeros años del rock vernáculo, como Almendra y Color Humano, vuelve a presentarse en vivo con una formación singular, el próximo 29 de julio en el Bebop Club, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

“Estoy presentando VPower, como los motores en V, solo concentrado en guitarra y batería a cargo de Sebastián Peyceré. Es una experiencia increíble que me lleva a lo más sublime, que es tocar liberado con otra persona y disfrutando en el tiempo y tempo”, afirmó Molinari en diálogo con PERFIL.

Con respecto al repertorio que abarca con este formato íntimo, el guitarrista recorrerá temas desde Almendra y Color Humano hasta sus discos solitas: “No tener un repertorio armado, porque los temas van surgiendo a través de lo que se genera en contacto con la gente”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Luis Alberto Spinetta: las historias detrás de las 10 canciones más escuchadas

Un aspecto que destaca Molinari es la presencia de jóvenes escuchando su música: “Es natural porque quieren escuchar a las fuentes. Bienvenido sea el entusiasmo de los más jóvenes por escuchar y volar juntos con la música”.

Teniendo en cuenta que formó parte de la primera etapa del rock nacional, el guitarrista opinó sobre la actualidad del movimiento: “El rock nacional sigue evolucionando, van cambiando y es imposible parar eso. Son otros tiempos, obviamente, pero me encanta ese desafío y me gusta mucha de la música que hoy se toca. Hay muchísimos grupos, si nombro a media docena quedo mal con muchos otros, pero hay que prestarles atención porque hay quienes escriben letras increíbles o música impresionante”.

“Hay que abrir la cabeza, ese es el espíritu del rock and roll, una experiencia abierta y libre en todo, para que siga existiendo. Incluso veo formas de encarar las cosas como lo hacía Almendra en algunos grupos y músicos, siempre teniendo en cuenta de que son épocas diferentes”.

Con respecto al vigente reconocimiento a Luis Alberto Spinetta, con quien compartió Almendra, a través de libros, exposiciones y homenajes sobre su obra, Molinari señaló que “El Flaco fue siempre bárbaro, desde el principio hasta el día que se fue, así que sigue recibiendo lo que se merece”.

El futuro

Con la mirada en el futuro, el músico comentó que “estoy bárbaro con VPower, componiendo y grabando cosas. Incluso hay muchas ideas y cosas que voy a concretar no solamente en este formato y que todavía no puedo adelantar”.

Desde su perspectiva, los músicos actuales tienen un acercamiento distinto a lo nuevo con respecto a su generación en la década del 1969: “Antes nos juntábamos entre varios para escuchar un disco nuevo importado que podía comprar alguno. Hoy apretando un botón se puede elegir más rápido, sin embargo podés pasarte toda la vida haciendo eso y nunca vas a poder absorber toda la información, corriendo el riesgo de ser una especie de turista de la música”.

Y concluyó: “Hay tanta información que uno puede pasar la vida mirando lo que hacen los demás y no hacer nada. Eso te saca la creatividad. Mirar todo el día una pantalla te saca lo natural y es lo que le puede pasar a los chicos nuevos. No hay ninguna inteligencia artificial que te dé una caricia, eso no lo puede inventar nadie”.

LM