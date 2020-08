Santiago Soldati, el amigo argentino del rey emérito Juan Carlos

“¿Qué le diría a Juan Carlos si pudiera hablar hoy con él? Que cuando pueda lo voy a visitar a La Romana”. Quien dijo esto a PERFIL es Santiago Soldati, sin duda el argentino que más conoce Juan Carlos, el rey emérito de España. La Romana es el club de campo ubicado en República Dominicana donde el ex monarca español se refugiaría tras la salida de su país.

La relación de amistad Santiago Soldati con el ex rey Juan Carlos es de alguna manera “heredada” y tiene una larga historia. “Todo comenzó el Lausanne (Suiza); Francisco, Alejandro y yo fuimos a la universidad allá”, cuenta Santiago a PERFIL. “ Y fue justamente Francisco quien trabó amistad con Juan Carlos. Esto fue en los años ’60.”

Lausanne era y es una ciudad netamente estudiantil. Y como describe Santiago Soldati, “en ese momento vivían en Lausanne, Audrey Hepburn, William Holden, Yul Brynner, varios corredores de carreras, Gunter Sachs (N. de la R.: un famoso playboy de entonces que fue pareja de Brigitte Bardot cuando ella era la bomba sexual de Francia). En las boites y otros lugares de reunión para la juventud, Francisco conoce a Juan Carlos y así comenzó una amistad que, cuando mi hermano muere, continuó con nuestra familia. No es cierto es ellos se hayan conocido en la universidad; el ex rey había ido a visitar a su abuela y se quedó en Lausanne un año más o menos".

El exilio de Juan Carlos muestra grietas constitucionales en España

Cuando Soldati se refiere a la amistad entre Juan Carlos de Borbón y Francisco Soldati es en el sentido estricto del término. Por ejemplo, su hermano con su mujer Ariane (también fallecida) y sus hijos pasaron vacaciones con el rey y su familia en Maryvent, la residencia de verano que la corona española tiene en Palma de Mallorca.

Obviamente la distancia y sobre todo el devenir político de España y de la figura rey ante el inicio de la democracia española tras los cuarentena años de la dictadura franquista, espaciaron esos encuentros pero no la amistad. “Mi mirada sobre el rey Juan Carlos es alguien muy campechano. Me acuerdo de una visita de los reyes a la Argentina en 1978, donde la organización argentina nos invitaron a uno de los actos. Y aunque estábamos en tercera o cuarta fila, nos vio y se acercó a saludarnos”, relató a PERFIL Santiago Soldati.

¿En Portugal o en el Caribe? Nadie sabe dónde se refugia el rey Juan Carlos

“En visitas posteriores y ya en democracia incluso vino al campo de la familia (La Elina, en San Miguel del Monte). Nos invitó al casamiento de su hija Elena con Jaime de Marichalar; y después la pareja también estuvo en el país y vinieron al campo y anduvieron a caballo”, prosiguió Soldati. “Y cuando inauguramos la estación San Isidro del Tren de la Costa (N. de la R.: la empresa de los Soldati fue dueña de esa ramal costero de Zona Norte), Juan Carlos nos acompañó y se puso en la cabina (del tren) para llegar así a la estación”.

Si bien la reina Sofía también vivió en Suiza en el tiempo que los Soldati trabaron amistad con Juan Carlos, la relación de los argentinos con ella fue una vez que ambos se casaron. Y aunque el tenor de la misma es diferente, Santiago Soldati aporta una anécdota. “En una visita de Sofía al país, nos hizo saber que quería cenar con nuestra familia. Armamos la cena y tres horas antes, nos avisan que no incluyamos carne vacuna por la reina no come ese tipo de carne. A las apuradas salimos a buscar pescado y así en la familia quedó la anécdota del ‘pescado de la reina’”.

Del presente judicial propiamente dicho del rey emérito español, Santiago Soldati es, por respeto a la amistad, cauto. Y si de lo judicial dice que recién está leyendo todo lo que se publica, respecto de las historias donjuanescas de Juan Carlos no duda en responder: “Los caballeros no tenemos memoria”.

EI / DS