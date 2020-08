¿Está en Portugal o en el Caribe? Nadie sabe dónde se refugia el rey Juan Carlos

El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, dijo este martes "no tener la información" sobre el paradero de Juan Carlos I, el rey emérito que abandonó España asediado por diversas investigaciones por corrupción. El jefe del gobierno no pudo responder a la pregunta de un periodista sobre cuál es el destino del exmonarca, pero aclaró que "lo más importante es que Juan Carlos ha dicho que se pone a disposición de la Fiscalía y de la Justicia".

Entonces, ¿dónde está el ex rey? Desde el mismo día en que Juan Carlos anunció que abandonaría su país, la prensa portuguesa asegura que el que fuera rey desde 1974 hasta 2014 se instala en la localidad de Cascais, donde la familia real española pasó sus años de exilio durante el franquismo junto a numerosos príncipes y reyes destronados, pero la Casa Real se rehusó a ofrecer cualquier información sobre el exilio.

La prensa en su conjunto da por sentado que el antiguo jefe de Estado, salpicado por un escándalo de corrupción, había abandonado España desde días antes de ser anunciada su decisión, extremo que ni la Casa Real ni el gobierno confirmaron. Un diario online español indicó incluso que Juan Carlos, de 82 años, se encontraría en la localidad de Azeitao, a una treintena de kilómetros al sur de Lisboa.

Doña Sofía se queda en Madrid y se niega a ser una reina exiliada

Portugal parece un buen lugar para una persona que pasó allí su infancia. Su padre, don Juan de Borbón y Battenberg, estuvo exiliado en la localidad portuguesa de Estoril durante la dictadura y crió allí a sus hijos, aunque Juan Carlos regresó a España para ser tutelado por Franco. En declaraciones al 'Diário de Notícias', el alcalde de Cascais, Carlos Carreiras, afirmaba no conocer el paradero del antiguo monarca, pero aseguraba que lo recibirían "con los brazos abiertos" si finalmente optaba por la localidad en la que pasó parte de su infancia y juventud.

El diario ABC, afín a la monarquía, y otros medios indicaron más temprano el martes que el rey emérito habría abandonado España para instalarse en República Dominicana, donde estaría alojado en el complejo turístico propiedad de un millonario norteamericano de origen cubano. La oficina de Migración local, sin embargo, afirmó que Juan Carlos I "no ha ingresado" a su territorio y la cancillería del país caribeño dijo "no tener información" sobre el rey emérito.

El monarca, investigado por corrupción, anunció el lunes su decisión de irse de España para ayudar a su hijo, el rey Felipe VI, en el "ejercicio de sus responsabilidades". La carta dirigida a Felipe VI, publicada en la página web de la Casa Real, no precisaba la nueva destinación de Juan Carlos I y este martes un portavoz se negó a dar información sobre su paradero. La reine emérita Sofía, quien vive separada del antiguo monarca desde hace años, sigue en España, según una fuente cercana al palacio real.

La reina Letizia emerge como figura ante la debacle pública de su suegro

Los analistas estiman que el ex rey no tenía otra opción, aun si su salida del país sea mal percibida por la población. Los partidos antimonárquicos se apuraron a denunciar una "huida" indigna, mientras segun sondeo en línea realizado por ABC, un 68% de los españoles estimó desacertada la decisión de Juan Carlos de irse de España. "Debería haberse quedado aquí, porque es un poco vergonzoso que se vaya", dicen.

¿Volverá a España?

Juan Carlos I anunció el lunes su decisión de irse del país en una carta dirigida a su hijo, el rey Felipe VI, alegando querer "facilitar el ejercicio" de sus funciones ante "la repercusión pública que están generando ciertos acontecimientos pasados de (su) vida privada". Para varios especialistas en política y monarquía españolas, el rey no se fugó, como denuncian los antimonárquicos, sino que se vio forzado al exilio.

El propio Pedro Sánchez dejó entender este martes que fue el rey Felipe VI quien empujó a su padre Juan Carlos I al exilio, en razón de las sospechas de corrupción que pesan sobre el rey emérito. "El gobierno y yo como presidente, manifiesta su absoluto respeto a las decisiones que ha tomado la Casa Real (...) de distanciarse de supuestas conductas cuestionables y reprobables" de un miembro de la familia real, dijo Sánchez.

"Se trata de una salida involuntaria", señala Paloma Román, profesora de Ciencias Políticas de la Universidad Complutense de Madrid. A su juicio, Juan Carlos I "fue presionado por el gobierno, por su propio hijo". El rey Felipe VI "siempre ha tratado de frenar los golpes" a la monarquía, desgastada por los escándalos en los últimos años, dice Román. En marzo, el rey le retiró a su padre su asignación anual y renunció a su herencia.

A juicio de Paloma Román, su salida era indispensable, ya que no se trataba de un "ciudadano corriente". "Estamos hablando de una persona que ha sido jefe de Estado de este país y que lo ha traicionado, lo que tiene que hacer es irse. Y tenía que hacerlo desde hace mucho tiempo", agrega. La experta considera que Juan Carlos I debió irse poco después de abdicar en favor de su hijo en 2014, cuando crecieron las sospechas sobre su fortuna opaca y sus estrechos vínculos con la familia real saudita.

Para Abel Hernández, periodista y autor de varios libros sobre el rey, Juan Carlos se fue bajo presión pública, mediática y política. "No es un rey que huye. Es un rey al que echan" y que "se va para evitar que sus problemas puedan contaminar la institución" real, apunta.

"Desde fuera, puede verse como una escapada, pero él no se escaparía nunca", dijo por su parte el periodista José Apezarena, autor de una biografía de Felipe VI. Estima también que hubo "una presión más y más fuerte hacia la casa real para acallar las críticas, las sospechas". Para Apezarena, este exilio "no arregla nada, no cambia nada" para el rey emérito, pero sí para Felipe VI.

Para Apezarena, Juan Carlos "se aparta por un tiempo" pero no se instalará permanentemente fuera de España, al tiempo que confía en que atenderá cualquier citación judicial, que de todas maneras se tardará "un montón de meses".