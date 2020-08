La reina Letizia emerge como figura ante la debacle pública de su suegro

View this post on Instagram

En el peor momento de la monarquía y con el país indignado por el comportamiento de don Juan Carlos, los reyes Felipe y Letizia se embarcan en una extenuante gira para reconquistar el corazón de los españoles. ¿Cómo de necesaria es la figura de la reina? En nuestro número de agosto, este miércoles en los quioscos, desvelamos la cara más humana de Letizia y su labor silenciosa. También en estas páginas, Stella del Carmen Banderas se estrena como escritora, hablamos con Jesse Jackson, Antonio Garamendi y Paz de la Huerta, y descubrimos a Ana de Inglaterra ante su 70º cumpleaños. Fotografía: La reina Letizia, con vestido de Adolfo Domínguez, fotografiada en Benidorm para Vanity Fair por Jacobo Medrano. Redacción: Ana Sánchez Juárez