"Sé quién eres": el día que la reina Sofía confrontó a Corinna, la amante del rey

La ex amante del rey Juan Carlos de España, la empresaria danesa Corinna zu Sayn-Wittgenstein, habló por primera vez sobre el controvertido viaje de caza que realizó junto al monarca a Botswana en 2012 en el último episodio de un podcast, donde también recordó el día en que fue confrontada por la reina Sofía. Además, dijo que cree que fue la reina quien filtró a la prensa la información sobre el viaje secreto de la pareja de amantes.

En la serie de podcasts de investigación "Corinna and the King", la mujer de 57 años dijo que ya no era pareja del rey Juan Carlos cuando viajaron a Botswana, ya que la relación tuvo lugar entre 2004 y 2009. Sin embargo, el monarca sugirió que viajaran juntos a cazar elefantes para celebrar el cumpleaños del hijo de Corinna.

En el podcast, la empresaria dijo cree que la esposa del rey, la reina Sofía, exacerbó la historia, aunque no hay evidencia de que ella haya intervenido.

El rey Juan Carlos le reconoció a su amante que él disparó el arma que mató a su hermano menor

Corinna relató que después de una noche de copas, el rey se despertó muy dolorido y dijo que no recordaba lo que había sucedido la noche anterior. Ella afirma que le dijeron que tenía que proporcionarle su jet privado para que el rey pudiera volar de regreso a España y recibir atención médica, y el grupo hizo una salida de emergencia, viajando directo a Madrid.

Corinna dijo que en ese entonces se preguntó si no se podía proporcionar el avión oficial porque el gobierno español había mantenido en secreto el viaje con todos los gastos (que había sido pagado por un empresario sirio), lo que resultó ser el caso.

Cuando la noticia del viaje del rey y su amante llegó a la prensa, se desató el mayor escándalo del reinado de Juan Carlos I. Los españoles reaccionaron con indignación, porque el país estaba atravesando una importante crisis económica y los niveles de desempleo eran altísimos.

La relación entre Corinna y el rey duró cinco años, entre 2004 y 2009, y ella afirma que el rey le propuso matrimonio simbólicamente en enero de 2009 con un gran diamante talla esmeralda durante una cena romántica.

Los diarios publicaron una fotografía de otro viaje en 2006, que mostraba al rey Juan Carlos posando con un elefante muerto, lo que enfureció tanto a los activistas por el bienestar de los animales como a los cazadores aficionados que consideran que la matanza de un elefante es un exceso. El rey avergonzado pidió disculpas al salir del hospital: "Lo siento mucho, no volverá a ocurrir".

La gran afectada del escándalo fue Corinna, cuyo nombre y fotografías aparecieron en los diarios, que confirmaron que la relación no era solo un rumor, sino una realidad. En el podcast, la empresaria dijo cree que la esposa del rey, la reina Sofía, exacerbó la historia, aunque no hay evidencia de que ella haya intervenido.

En otro capítulo del podcast Corinna afirmó que la reina Sofía una vez la confrontó sobre frente a Juan Carlos al encontrar a la pareja de amantes en el Palacio de la Zarzuela: "De repente, la reina Sofía irrumpe en la habitación con cara de trueno. Ella me señaló y dijo: 'Sé quién eres'. Obviamente quería desaparecer en el suelo", dijo.

Agregó que el rey Juan Carlos "parecía completamente desconcertado e incapaz de hacer frente a esta agresión" mientras observaba cómo se desarrollaba, pero no especificó la fecha del supuesto altercado. Para entonces, era sabido que el rey y la reina hacían vidas separadas desde hacía varias décadas.

La relación entre Corinna y el rey duró cinco años, entre 2004 y 2009, y ella afirma que el rey le propuso matrimonio simbólicamente en enero de 2009 con un gran diamante talla esmeralda durante una cena romántica. Pero ese mismo año el affaire terminó cuando Corinna comenzó a cuidar a su padre, que estaba enfermo de cáncer, y Juan Carlos le informó que había comenzado a ver a otra mujer porque ella no estaba "disponible".

Juan Carlos I, rey de España de 1975 a 2014, regresaba de sus viajes con "bolsas llenas de efectivo" que le habían entregado "amigos" en la época en que mantenía una relación con Corinna, según contó la empresaria en el segundo capítulo del podcast.

"Lo veía regresar de los viajes y estaba feliz como un niño de 5 años, traía bolsas llenas de efectivo", contó Corinna, que asegura, cuando le preguntaba de qué se trataba, el rey le respondía "esto es de mi amigo tal".

"Parecía una situación muy habitual", dijo. "Si le hacía alguna pregunta me contestaba, 'ay eres tan dramática, no entiendes cómo funciona España'".

Corinna describió al entorno del exrey como la "Corte de los Milagros" y puso como ejemplo que si decía a alguien que le interesaba un vino a los pocos días llegaban 20 cajas del mismo. "Su deseo era una orden para los demás y la gente se dejaba la piel solo para complacerlo".

La muerte del hermano menor del rey

Corinna comentó otro de los momentos más duros de la vida del rey, una "zona gris", la muerte de su hermano menor Alfonso en 1956, en circunstancias que nunca se investigaron, de un disparo en la residencia familiar en Estoril. La versión oficial fue que se trató de un accidente mientras limpiaba la pistola.

Corinna aseguró que Juan Carlos llegó a reconocerle en 2006 que fue él quien apretó el gatillo. "Estaban jugando un juego estúpido pero en cualquier caso él cargó el arma", comenta, después de que en el podcast se cuente la tesis de que los dos hermanos estaban jugando a dispararse. Aunque nunca se investigó, "en el fondo de su alma y de su cabeza él siente una gran culpa", dijo.

Corinna dijo que no quería ser parte del "harén" de Juan Carlos

Larsen dijo en el podcast que dejó claro a Juan Carlos I que no quería formar parte de "una especie de estructura de harén" antes de iniciar la relación sentimental en 2004.

Para ella no era un "problema moral" el que estuviera casado, ya que sabía que el matrimonio estaba roto, aunque reconoce que era "duro", pero "otra cosa era formar parte de una especie de estructura de harén". Eso, remarcó, "no me interesaba en absoluto".

"Me llamaba probablemente diez veces al día, todos los días, me enviaba flores y cartas", recuerda, subrayando que recibió cientos de ellas, todas escritas en papel oficial. "No eran cartas de amor estereotipadas, eran muy sinceras"

Tras hablar durante horas por teléfono, ambos decidieron finalmente verse cara a cara. La primera cita tuvo lugar en el antiguo pabellón de caza de Franco, en El Pardo, muy cerca del Palacio de la Zarzuela, a la que Corinna bautizaría como 'La Casita' y que sería el lugar de encuentro de la pareja en adelante.

"Era muy divertido y persistente", afirma Corinna, que recuerda que Don Juan Carlos "era conocido por ser uno de los mayores seductores de la realeza".

Corinna también dejó claro en el podcast la naturaleza de su relación con Juan Carlos I: "Cuando lo llaman aventura y me describen como amante no es que sea despectivo, es que no describe la realidad y amplitud de esta relación". "Nunca me había sentido tan vinculada a alguien", asegura la empresaria que estuvo casada en dos ocasiones antes. "En mi corazón, él era mi esposo", explicó.

