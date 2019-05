Sole Jaimes se consagró en Europa y va por el Mundial

por Agustín Jamele

De jugar descalza a ser la primera argentina en ganar una Champions League. La historia de Soledad Jaimes es más extensa, pero así podría resumirse el esfuerzo que realizó para convertirse en futbolista profesional. “Puede haber muchas dificultades, pero con trabajo y perseverancia se puede lograr todo lo que uno quiere”, explicó en su regreso al país tras conseguir el título.

Nacida en Nogoyá, provincia de Entre Ríos, en 1989, tuvo una infancia difícil. Hija de una madre soltera que trabajaba todo el día para mantener a sus hijos, Soledad tenía un sólo par de zapatillas y no quería romperlos jugando con la pelota. “Siempre fui consciente de que mi mamá no me podía dar algo y yo me sentía mal porque sabía que ella quería hacerlo”, recordó sobre esos años.

Sin embargo, también asegura que fue una motivación para comenzar a jugar al fútbol. De pequeña fue el deporte que la apasionó, aunque sufrió la discriminación desde el principio porque los chicos le decían “machona” y la echaban de la cancha del barrio. Eso no la desanimó y continuó entrenando hasta que en 2004 realizó su primera prueba en Boca Juniors y quedó seleccionada.

Hasta 2014 jugó en la Liga Argentina, y luego llegó la posibilidad de jugar en el exterior y no la desaprovechó. Foz Cataratas, San Pablo y Santos fueron sus clubes en Brasil, país donde la liga femenina de fútbol está más desarrollada y las jugadoras tienen mejores salarios. Más allá del rédito económico, también pudo demostrar sus capacidades al terminar como goleadora y mejor delantera de la liga.

Eso llamó la atención del equipo chino Dalian Quanjian F.C., que la contrató para que fuera la estrella del club. “Vivía en un barrio privado y tenía chofer. Ni hablar del sueldo. Ni sumando lo que ganaba en todos los clubes juntos en los que jugué conseguiría equiparar lo que ganaba ahí”, señaló y agregó que le permitió asegurar un buen pasar a su familia. De todas formas, quería ganar un trofeo importante y por eso decidió continuar su carrera en Europa. El Olympique de Lyon, Francia, le ofreció un contrato de seis meses y aceptó. En poco tiempo se consagró campeona de la liga local, la Copa de Francia y, la semana pasada, de la Champions League, que ganaron goleando al Barcelona por 4 a 1.

Selección. Soledad no tuvo descanso. Horas después de ser campeona, tomó un avión para viajar a la Argentina y sumarse a la selección femenina. El equipo disputará el Mundial en Francia, que comienza el 7 de junio. En la etapa de grupos deberán enfrentar a Inglaterra, Escocia y Japón, y si bien los rivales son difíciles, ella cree que podrán llegar lejos en el torneo. “Vamos con toda la fe”, dijo luego del último partido antes de viajar.