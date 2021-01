“Un poco de makeup, un buen traje de baño, anteojos, sombrero… Hoy decidí terminar con el ‘look cuarentena’… Rita casi no me reconoce!!! (Para la próxima prometo sumar la peluquería)”. Así Susana Giménez puso fin a la cuarentena digital y festejó en Instagram su cumpleaños. Como ella misma aclara, no hubo peluquería para las fotos; sí Photoshop. Pero quién de los que viven de su imagen en redes -y en la vida- no lo utiliza.

Susana Giménez está en su casa de Rincón del Indio, en Punta del Este, después de haber pivoteado entre Estados Unidos y Uruguay. Cuando la pandemia obligó al aislamiento sanitario preventivo, Susana se tomó un vuelo privado y se instaló en La Mary. Solo regresó a Buenos Aires para operarse tras su accidente al subir una escalera.

Su casa de Punta del Este seguirá, por ahora, siendo su lugar de residencia. La de Coral Cable, en Miami, la ocupó en diciembre, donde pasó Navidad y Año Nuevo con amigos varios. En la Nochebuena ella fue la anfitriona junto a su hija Mercedes, y sentó a su mesa a Teté Coustarot, Mario Massaccesi, Dany Mañas y una amiga que vive en La Florida.

Susana Giménez ya no está en aislamiento y elige el bajo perfil

El 2021 Susana lo recibió en una embarcación en la bahía de Miami, junto a algunos de esos mismos amigos, y se sumó el presentador Ismael Cala.

Con discreción regresó de Miami a Punta del Este, un viaje que generó alguna polémica dado que en ese momento regía en Uruguay la restricción de ingreso de -incluso residentes- al país.

Pero ni Susana Giménez ni su hija Mercedes habían infringido esa ley, dado que los pasajes de regreso a Uruguay estaban fechados según la norma impuesta por el presidente Luis Lacalle Pou.